Трамп назвал атаку Израиля «превосходной» и пообещал продолжение

Tекст: Ольга Иванова

Трамп прокомментировал недавнюю атаку Израиля на иранские объекты, отметив ее эффективность, передает ТАСС. По его словам, «это было превосходно», а удар был настолько сильным, насколько это вообще возможно.

Трамп добавил: «И это еще не все, впереди будет много всего», выразив уверенность в продолжении событий, связанных с ситуацией вокруг Ирана. Он также подчеркнул, что Иран получил шанс изменить ситуацию, но этим шансом не воспользовался.

В то же время американский лидер отказался отвечать на вопрос, принимали ли США участие в израильской атаке.

Отдельно Трамп заявил, что у Ирана есть, возможно, второй шанс заключить соглашение по своей ядерной программе. По его словам, два месяца назад он поставил Тегерану 60-дневный ультиматум для заключения сделки, однако иранская сторона не выполнила это условие. Сейчас, по мнению Трампа, Ирану предоставляется новая возможность.

Ранее член комиссии по национальной безопасности Ирана сообщил, что очередной раунд обсуждения ядерной программы с США может быть отменен из-за недавнего удара Израиля.

Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен заключить соглашение с Ираном по ядерной программе и привержен дипломатическому пути решения вопроса, поэтому США не будут напрямую участвовать в военных атаках Израиля на Иран.