Песков сообщил, что Путин не обсуждал с Трампом возможность встречи

  • Новость часаСША распустили группу по преследованию российского бизнеса
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Франция добавила целей ВВС и ПВО России
    Орбан рассказал, что ЕС заставляет политиков говорить о России
    На Украине назвали самый опасный для населения фактор ракеты «Орешник»
    Названы способы обмана мошенниками влюбленных россиян перед 14 февраля
    Путин поручил провести платный прием в вузы по новым правилам в 2026 году
    Назван процент финансируемых USAID украинских СМИ
    Захарова объяснила неприемлемость заморозки конфликта на Украине
    DeepSeek и GPT назвали сроки дедолларизации мировой экономики
    Валиевой посоветовали вернуть олимпийские медали
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России вернуть влияние в Сирии

    Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.

    10 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп демонстративно завершает однополярный мир

    Шанс построить новую суверенную – имперскую в хорошем смысле – Россию получаем и мы. Ту настоящую Российскую империю, которая не будет ложиться ни под Запад, ни под Китай, но в союзе с новой консервативной Европой, Ираном и, возможно, Индией станет тем чаемым «третьим полюсом мира», который и будет ответственен за мир на планете.

    5 комментариев
    Роман Силантьев Роман Силантьев Что стоит за многонациональностью

    Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.

    17 комментариев
    7 февраля 2025, 01:59 • Новости дня

    Песков сообщил, что Путин не обсуждал с Трампом возможность встречи

    Песков сообщил об отсутствии «стартовых контактов» Путина и Трампа для обсуждения возможной встречи

    Песков сообщил, что Путин не обсуждал с Трампом возможность встречи
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    «Стартовые контакты» для обсуждения возможной встречи президента России Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа пока не проводились, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков призвал СМИ «не спешить». «У них не было никаких стартовых контактов для обсуждения того, нужно им встречаться или нет, а если нужно, то когда и как», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Напомним, глава Белого дома в январе выразил желание вскоре обсудить с президентом России возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки. Кремль заявил о готовности Путина к разговору с Трампом, Москва ожидает сигнала от США для начала диалога.

    6 февраля 2025, 19:00 • Новости дня
    DeepSeek и GPT назвали сроки дедолларизации мировой экономики

    DeepSeek и GPT назвали сценарии отказа от доллара как основной резервной валюты

    DeepSeek и GPT назвали сроки дедолларизации мировой экономики
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Падение доверия к финансовой системе США, а также рост стабильности альтернативных валют поможет снизить влияние доллара на глобальную финансовую систему. Однако полный отказ от американских денег возможен лишь в перспективе 50 лет, следует из ответов китайской нейросети DeepSeek и американской GPT в ответ на запросы газеты ВЗГЛЯД.

    «Мир способен отказаться от доллара как основной расчетной и резервной валюты. Однако для этого глобальной финансовой системе необходимо пройти длительный процесс трансформации. В ближайшем будущем столь радикальные изменения невозможны, поскольку валюта США доминировала в глобальной экономике с конца Второй Мировой войны», – считает китайский искусственный интеллект (ИИ) DeepSeek.

    «Однако тенденция к дедолларизации в последние годы усиливается. Китай, Россия, Индия и Бразилия активно продвигают идею использования национальных валют в двусторонней торговле и создают альтернативные финансовые институты. Но их усилия на данный момент способны лишь ослабить влияние доллара», – рассуждает он.

    «Для качественного изменения глобальной экономики необходимо более активно продвигать иные резервные валюты. Кроме того, важно поддерживать функционирование платежных систем, независящих от доллара. Также стоит обратить внимание на более активное внедрение криптовалют в международную торговую деятельность», – полагает ИИ.

    «Для наращивания эффективности в рамках перечисленных процессов необходима политическая воля со стороны ведущих мировых акторов. Пока некоторые страны опасаются обострять конкуренцию с США. Любые попытки дедолларизации потенциально могут навлечь на государство санкции со стороны Вашингтона», – рассуждает нейросеть.

    «Таким образом, процесс отказа от доллара займет долгие годы. В течение следующих 20 лет можно будет наблюдать постепенное увеличение доли альтернативных валют (юань, евро, рупия) в международных расчетах. На рубеже 30-50 лет возможно формирование уже новой финансовой системы», – пишет он.

    «В итоге будущее глобальной экономики может развиваться по нескольким сценариям. Первый – создание мультивалютной структуры, где доллар, евро и юань будут иметь равное значение. Второй – каждый крупный регион обзаведется своей собственной валютой. Третий – цифровые активы полностью заменят собой традиционные», – прогнозирует DeepSeek.

    Для отказа от доллара необходимо появление валюты, обладающей схожей ликвидностью, стабильностью и доверием, считает американский ИИ Chat GPT. «Пока влияние доллара поддерживается за счет экономической мощи Вашингтона. Если Пекин, Брюссель или другие акторы усилят свои позиции, это позволит уменьшить доминирование Штатов», – полагает он.

    «Повысить эффективность дедолларизации сможет глобальный кризис доверия к финансовым институтам США. Если эта страна будет втянута в масштабный конфликт, или инфляция в ней перейдет к рекордным темпам, то это может заставить другие страны задуматься о трансформации сложившейся экономической системы», – рассуждает ИИ.

    «Сценарий ослабления доллара может выглядеть так: через десять лет в международных расчетах возрастет роль альтернативных валют. Через 20-30 сформируются несколько конкурирующих финансовых систем. Таким образом, полный отказ от доллара маловероятен, однако он возможен при радикальных изменениях в глобальной экономике», – заключил Chat GPT.

    Напомним, в конце января в США пригрозили странам БРИКС стопроцентными пошлинами, если они создадут валюту, способную заменить доллар. В Вашингтоне заявили, что если участники объединения попытаются отказаться от американских активов, у них не должно остаться шансов «продавать товары в США».

    После этого индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар подчеркнул, что Нью-Дели не поддерживает дедолларизацию. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что БРИКС не посягает на доллар, а лишь реагирует на политику США.

    Ранее DeepSeek и Chat GPT назвали криптовалюты, способные в будущем разрушить гегемонию доллара.

    Коментарии (14)
    6 февраля 2025, 11:01 • Новости дня
    США конфисковали самолет вице-президента Венесуэлы

    США завершили процедуру конфискации самолета вице-президента Венесуэлы

    США конфисковали самолет вице-президента Венесуэлы
    @ Venezuela'S Presidency/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Самолет, принадлежащий венесуэльскому правительству, был захвачен в Доминиканской Республике по обвинению в нарушении санкций, что может осложнить сотрудничество США и Венесуэлы по вопросу депортации нелегалов.

    Администрация президента США Дональда Трампа анонсировала конфискацию самолета, принадлежащего венесуэльскому правительству и находящегося на территории Доминиканской Республики с прошлого года, передает Bloomberg.

    Ожидается, что о конфискации объявит госсекретарь Марко Рубио уже на этой неделе.

    Самолет, которым пользовалась вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес, был задержан властями Доминиканы в прошлом году, когда Джо Байден еще находился в Белом доме.

    Однако процесс конфискации американской стороной в связи с предполагаемыми нарушениями санкций был завершен только недавно после того, как Трамп вступил в должность.

    Напомним, телеканал CNN сообщил, что США арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро, якобы купленный в обход американских санкций.

    В ответ Венесуэла обвинила США в пиратстве из-за конфискации самолета.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила, что США могут отдать самолет Мадуро оппозиции Венесуэлы.

    Коментарии (0)
    6 февраля 2025, 17:40 • Видео
    Зеленский отдает недра Украины США

    Помощь Украине со стороны США поставлена в зависимость от богатства ее недр. Новый глава Белого дома считает, что своими «редкоземельными металлами» украинцы должны расплатиться за поддержку. Владимир Зеленский, как ни странно, обрадовался этому требованию. А почему?

    Коментарии (0)
    6 февраля 2025, 18:00 • Новости дня
    Путин призвал убрать устаревшие курсы из вузовских программ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о важности исключения архаичных и устаревших курсов из программ подготовки в технических вузах.

    Он отметил, что данные курсы не соответствуют современным требованиям экономики и становятся причиной потери интереса у студентов к своим будущим профессиям, передает ТАСС.

    «Следует убрать порой просто архаичные курсы, программы, не отвечающие потребностям экономики», – подчеркнул Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию. Путин также указал, что наличие таких курсов может приводить к тому, что студенты нередко оставляют учебу в вузах.

    Президент России Владимир Путин в четверг поздравил молодых ученых, которые стали лауреатами президентской премии в области науки и инноваций, с их предстоящим профессиональным праздником.

    Он заявил о планах увеличить внутренние расходы на научные исследования и разработки до двух процентов от валового внутреннего продукта к 2030 году, а также обсудил с молодыми учеными вопрос оторванности учебных программ от реальной практики и пообещал содействие в решении этой проблемы совместно с Минобрнауки.

    Коментарии (5)
    6 февраля 2025, 19:48 • Новости дня
    Путин поручил провести платный прием в вузы по новым правилам в 2026 году
    Путин поручил провести платный прием в вузы по новым правилам в 2026 году
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо повысить качество приема на платной основе в высшие учебные учреждения, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.

    «Прошу правительство принять исчерпывающий пакет решений, направленных на повышение качества платного приема в вузы. И уже в 2026 году провести его по новым правилам. Они должны исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда», – цитирует Путина ТАСС.

    Он отметил, что нельзя допускать обучения подобным профессиям в непрофильных вузах и их филиалах. Глава государства подчеркнул, что в итоге получается очень низкий уровень подготовки специалистов, который никому не нужен.

    Также в ходе заседания совета президент заявил, что дефицита школьных учителей не должно возникнуть.

    Коментарии (5)
    6 февраля 2025, 03:34 • Новости дня
    Украина получила 27% финансирования USAID за три года

    Украинские власти получили 32,4 млрд долларов от USAID за три года из 119,3 млрд общего бюджета

    Украина получила 27% финансирования USAID за три года
    @ Volodymyr Tarasov/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    С 2022 года Украина стала крупнейшим получателем помощи от USAID, получив 32,4 млрд долларов, что составляет 27,2% всего финансирования агентства.

    Как сообщает РИА «Новости», Украина за последние три года получила значительную долю финансирования от Агентства по международному развитию США (USAID). С 2022 года USAID в общей сложности выделило Украине 32,4 млрд долларов, что составляет 27,2% от общего объема финансирования в 119,3 млрд.

    В 2022 году Украина получила 9,95 млрд долларов из общего бюджета агентства в 41,5 млрд. В 2023 году объем помощи увеличился до 16,43 млрд, что составило 38,8% всех расходов агентства. В 2024 году финансирование уменьшилось до 6,05 млрд долларов из 35,4 млрд, подсчитало агентство, основываясь на данных ForeignAssistance.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в январе президент Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях оценки ее соответствия внешней политике Соединенных Штатов.

    Вскоре Вашингтон приостановил выплату зарплат украинским чиновникам по линии USAID.

    Агентство по международному развитию США заморозило проекты проекты на Украине по указанию правительства.

    Коментарии (4)
    6 февраля 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин: Российским ученым нужно создавать превосходящие зарубежные аналоги решения
    Путин: Российским ученым нужно создавать превосходящие зарубежные аналоги решения
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российским ученым предстоит решать масштабные задачи и создавать решения, которые превзойдут зарубежные аналоги, заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к лауреатам Премии Президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год.

    «Вам предстоит решать действительно масштабные, вдохновляющие, поистине исторические задачи по своему масштабу. Речь о том, чтобы создать решения, продукты, которые превзойдут зарубежные аналоги, обеспечат технологическое лидерство страны в ключевых, перспективных областях. России нужны ваши и ваших коллег открытия, изобретения, реальный научный вклад в достижение национальных целей развития», – приводит слова российского лидера Telegram-канал Кремля.

    Ранее Путин вручил награды лауреатам президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год.

    Коментарии (13)
    6 февраля 2025, 16:02 • Новости дня
    Путин заявил о желании молодых ученых работать в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил, что количество уезжающих и возвращающихся ученых в страну находится в равновесии, а 58% участников грантовой программы продолжают карьеру в России.

    Путин, выступая на церемонии вручения премий молодым ученым, заявил, что отток молодых ученых из страны сейчас минимален и приблизительно равен числу тех, кто возвращается обратно, передает ТАСС.

    «Небольшое количество уезжает за границу, где-то 5-7%, примерно такое же количество возвращается сейчас в Россию», – отметил глава государства.

    Путин подчеркнул, что власти продолжат создавать условия для того, чтобы талантливые ученые и специалисты могли реализовывать свой творческий потенциал на благо России и ее граждан. Он заверил, что будут предприняты все необходимые меры для поддержки отечественного научного сообщества.

    Кроме того, президент отметил, что большинство участников грантовой программы Российского научного фонда продолжают свою карьеру в России. По словам Путина, 58% этих ученых остаются в стране для дальнейшего развития своих научных исследований.

    Напомним, в четверг президент России Владимир Путин вручил награды лауреатам президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год.

    Он заявил, что российским ученым предстоит решать масштабные задачи и создавать решения, которые превзойдут зарубежные аналоги, и предложил создать экспозицию проектов молодых ученых в центре «Россия».

    Коментарии (5)
    6 февраля 2025, 11:12 • Новости дня
    Трамп предложил назначить американца главой ВОЗ

    Reuters сообщил о планах команды Трампа добиваться реформ ВОЗ и назначения американца главой организации

    Трамп предложил назначить американца главой ВОЗ
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность проведения реформ во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в том числе с назначение американца на пост гендиректора, сообщает Reuters.

    Администрация Дональда Трампа изучает возможность проведения реформ во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в том числе с назначением американца на пост гендиректора, передает Reuters.

    В документе, подготовленном внешним экспертом по заказу команды Трампа, Соединенным Штатам рекомендовано быстро объявить о своем выходе из ВОЗ и принять «радикально новый подход» в отношениях с агентством, в том числе настаивать на том, чтобы американский чиновник занял пост генерального директора, когда в 2027 году закончится срок полномочий Тедроса Гебрейесуса.

    «Отсутствие американского лидерства в руководстве ВОЗ стало решающим фактором в растрате американских средств и снижении эффективности организации», – говорится в документе.

    Трамп обвиняет ВОЗ в неэффективности и чрезмерном влиянии других стран. В документе ВОЗ названа «хаотичной и наименее эффективной» среди агентств ООН.

    В ответ директор ВОЗ по трансформации Серен Брестрем заявил, что организация уже провела ряд фундаментальных реформ, включая изменения в финансировании и повышении прозрачности расходов. Он добавил, что работа ВОЗ сложна из-за широкой компетенции, и подчеркнул, что реформы продолжаются.

    «Если у государств-членов… возникнут дополнительные запросы на реформы, мы постараемся их выполнить», – добавил он.

    Предложение о реформе обсуждалось еще до вступления Трампа в должность, но неясно, примет ли его администрация какие-либо другие рекомендации, сообщили два источника.

    США являются крупнейшим спонсором организации, и потенциал их ухода вызывает опасения о сокращении расходов.

    Администрация Трампа «продолжит анализировать текущие процессы и органы здравоохранения для проведения необходимых реформ», заявил представитель Белого дома Куш Десаи в заявлении Reuters.

    В настоящее время координацией ВОЗ занимаются Государственный департамент и Департамент здравоохранения и социальных служб.

    Соединенные Штаты на сегодняшний день являются крупнейшим финансовым спонсором ВОЗ, ежегодно внося около 18% ее общего финансирования, состоящего из 400 млн долларов в виде добровольных взносов и 130 млн долларов в виде обязательных взносов, которые выплачиваются государствами-членами в зависимости от размера их экономики. ВОЗ предупредила о сокращении расходов, если другие доноры не вмешаются, чтобы заполнить пробелы в США.

    Напомним, в январе Трамп подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сославшись на несоразмерные взносы США и Китая.

    Трамп также заявил, что США могут пересмотреть решение о выходе из ВОЗ при условии изменения подходов организации.

    Позже ВОЗ приостановила набор новых сотрудников и ограничила деловые поездки из-за кризиса ликвидности, вызванного выходом США из организации.

    Коментарии (7)
    6 февраля 2025, 10:03 • Новости дня
    В Госдуме не увидели предпосылок для разблокировки соцсети X

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что на данный момент нет предпосылок для снятия блокировки с соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), поскольку платформа не предпринимает шагов в сторону сближения с российским правовым пространством.

    По его словам, в настоящее время отсутствуют признаки, указывающие на намерение соцсети интегрироваться в российское правовое поле, передает ТАСС.

    При этом Боярский отметил, что это затрудняет обсуждение вопроса о возможной разблокировке платформы на территории России.

    «Не скрою, меня бы порадовали попытки сближения с нашим правовым пространством со стороны этой, безусловно, интересной, популярной и самобытной платформы. Но, к сожалению, таких признаков я не наблюдаю, и обсуждать пока нечего», – подчеркнул Боярский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что в России можно рассмотреть возможность снятия блокировки социальной сети X, учитывая изменения в содержании и политике платформы.

    Напомним, в мае прошлого года правительство уже рассматривало вопрос о разблокировке Х, но тогда власти сочли эту меру преждевременной. Известно, что социальная сеть Х принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску. В марте 2022 года ее заблокировали в России.

    Коментарии (0)
    6 февраля 2025, 06:50 • Новости дня
    Заявления Трампа по Газе шокировали политическую элиту США

    В Белом доме назвали шоком заявления Трампа о долгосрочном владении Газой

    Заявления Трампа по Газе шокировали политическую элиту США
    @ Francis Chung/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп шокировал высокопоставленных чиновников Белого дома, когда заявил о возможности долгосрочного владения США сектором Газа, сообщило The New York Times.

    По информации издания, заявления Дональда Трампа о возможном владении сектором Газа вызвали шок у высокопоставленных лиц Белого дома, передает ТАСС.

    Хотя слова президента казались официальными и продуманными, они не были согласованы с Госдепартаментом и Пентагоном. Министр обороны даже не успел оценить стоимость инициативы и разработать план, говорится в материале.

    Журналисты вспомнили, что ранее в неформальных беседах Трамп уже поднимал тему Газы в этом контексте, но она не обсуждалась официально. Возвращение спецпосланника Стивена Уиткоффа из Газы, как предполагается, могло повлиять на это заявление, однако ни Белый дом, ни израильские чиновники не ожидали, что Трамп сделает это объявление.

    Несколько американских чиновников даже впали в ступор, пытаясь понять происхождение этой идеи. Они назвали ее запредельной даже для Трампа, резюмировали обозреватели NYT.

    Ранее стало известно о планах Трампа переселить жителей Газы в Сомали и Марокко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предложение Трампа вызвало резкую реакцию в Турции и осуждение в арабском мире. Президент Германии Штайнмайер назвал идею о переселении неприемлемой. В то же время госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предложения Трампа подразумевают участие США в восстановлении и разминировании палестинского анклава, что по факту можно считать мирной инициативой.

    Коментарии (2)
    6 февраля 2025, 18:56 • Новости дня
    Путин предложил ввести индивидуальные учебные планы для работающих студентов
    Путин предложил ввести индивидуальные учебные планы для работающих студентов
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил, что совмещение учебы и работы становится все более распространенным среди студентов, что требует новых подходов в образовательной системе.

    По его мнению, это стремление молодых людей заслуживает уважения и широкой поддержки. Как сообщается на сайте Кремля, российский лидер предложил внедрять индивидуальные учебные планы для студентов, занимающихся трудовой деятельностью по своей будущей специальности.

    «Необходимо вводить индивидуальные учебные планы для студентов, работающих по будущей специальности, и использовать гибридные форматы обучения», – подчеркнул Путин. При этом он отметил важность сохранения фундаментальности и качества образования.

    Гибридные форматы, по мнению Путина, должны предоставлять возможность учиться, не жертвуя качеством образования, что позволит студентам более эффективно совмещать учебу с работой.

    Ранее Путин предложил ввести в вузах поэтапную аттестацию студентов, что позволит им получать квалификацию уже в процессе обучения, и сообщил, что от трети до половины действующих инженеров и техников в стране нуждаются в обновлении профессиональных навыков.

    Коментарии (3)
    6 февраля 2025, 09:23 • Новости дня
    Производителя двигателей для F-16 обязали выплатить бойцу ВС России 1 млн рублей

    Tекст: Александра Юдина

    Американская компания Pratt & Whitney обязана выплатить 1 млн рублей российскому военнослужащему Николаю за неуплату аренды машин при уходе с российского рынка.

    Известно, что Николай работал в российской организации, которая предоставляла машины в аренду компании из США, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канале Mash.

    Уходя с российского рынка, Pratt & Whitney не выплатила арендную плату, что и стало причиной судебного разбирательства.

    Суд постановил выплатить общий долг в размере 2 млн рублей российским предпринимателям, занимающимся арендой машин.

    Бывшие коллеги по бизнесу пообещали Николаю половину этой суммы – 1 млн рублей – в качестве компенсации за его работу.

    Pratt & Whitney, основанная в 1925 году, является подразделением RTX Corporation и специализируется на производстве авиационных двигателей как для гражданской, так и военной авиации.

    Компания известна своими инновационными решениями, включая разработку турбовентиляторного двигателя с редуктором, который значительно улучшает эффективность и снижает шумовые выбросы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет F-16 Fighting Falcon – американский однодвигательный реактивный истребитель четвертого поколения. Создан для завоевания превосходства в воздухе, универсален и недорог. Является носителем ядерного оружия. Остается одним из самых распространенных истребителей в мире. Благодаря ряду модернизаций эффективно действует совместно с машинами пятого поколения.

    Коментарии (0)
    7 февраля 2025, 00:57 • Новости дня
    США распустили группу по преследованию российского бизнеса

    Генпрокурор США Бонди распустила рабочую группу американского минюста по преследованию российского бизнеса

    США распустили группу по преследованию российского бизнеса
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Группа американского минюста, занимавшаяся преследованием российского бизнеса, должна быть расформирована, следует из меморандума, подписанного генпрокурором США Пэм Бонди.

    «Рабочая группа KleptoCapture, команда министерства по клептократии, Инициатива по выявлению активов клептократии должны быть расформированы», – приводит РИА «Новости» текст документа.

    KleptoCapture в составе минюста США занимается преследованием активов российского бизнеса. В соответствии новыми указаниями прокуроры, задействованные в данной работе, должны вернуться на свои прежние позиции. Ресурсы, которые ранее использовались ими, будут перенаправлены на усиление борьбы с картелями и другими формами международной организованной преступности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов. В мае президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет России и российским компаниям компенсировать свой ущерб за счет американских активов на территории России.

    Коментарии (2)
    6 февраля 2025, 04:00 • Новости дня
    Панамский канал освободили от сборов для судов США

    Власти отменили сборы для судов правительства США на Панамском канале

    Tекст: Максим Попов

    Правительство решило отменить сборы за проход своих судов через Панамский канал для американского правительства, что позволит США ежегодно экономить миллионы долларов.

    Власти Панамы приняли решение освободить суда, принадлежащие правительству США, от сборов за проход по Панамскому каналу, что позволит Вашингтону сэкономить значительные средства, передает ТАСС.

    Как отмечается в заявлении Госдепа, «власти Панамы согласились больше не взимать сборы с судов правительства США за проход по Панамскому каналу». Такая инициатива направлена на укрепление стратегического сотрудничества между двумя странами, подчеркнули американские дипломаты.

    Ранее президент Трамп подчеркивал значимость Панамского канала для стратегических интересов США. По его словам, передача канала Панаме ослабила позиции Вашингтона, а китайские компании за последние годы увеличили свое присутствие в регионе и нарастили инфраструктуру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о намерении вернуть контроль над Панамским каналом США.

    Президент Панамы Хосе Рауль Мулино после переговоров с главой Госдепа Марко Рубио, сообщил, что Панама не будет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс – один путь».

    Трамп заявил об отсутствии необходимости военного вмешательства США в ситуацию вокруг Панамского канала.

    Коментарии (6)
    6 февраля 2025, 17:54 • Новости дня
    Путин поручил сделать интересными школьные программы

    Путин поручил сделать интересными школьные программы по математике и естественным наукам

    Путин поручил сделать интересными школьные программы
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поручил обновить школьные программы по математике и естественным наукам, сделав их более доступными и интересными для учеников, с участием научных и образовательных организаций.

    «Нужно комплексно обновить программы по математике и естественно-научным дисциплинам, сбалансировать объем учебного материала, сделать его доступным, понятным и, что самое главное, интересным для школьников. Прошу заняться решением этих задач Российскую академию наук, Российскую академию образования, ведущие отечественные образовательные и научные организации», – отметил российский лидер на заседании Совета по науке и образованию, передает ТАСС.

    Ранее Путин обсудил с молодыми учеными вопрос оторванности учебных программ от реальной практики, пообещав содействие в решении этой проблемы совместно с Минобрнауки.

    Коментарии (4)
    Главное
    Названы отличившиеся при отражении контратаки ВСУ в Курской области подразделения
    Патрушев сообщил о планах НАТО заблокировать порты России на Балтике
    Дипломат назвал фактическим объявлением войны размещение войск ЕС на Украине
    Армения отказалась от участия во встрече ОДКБ в Москве
    Эксперт: Ракета «Союз-2.1в» была уникальной по многим критериям
    Налоговики начали ликвидацию части торговой сети «Светофор»
    Умер актер фильмов «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей»

    Полностью отечественный самолет впервые поступит в продажу

    Уже в этом году авиакомпании смогут получить в эксплуатацию первый полностью отечественный гражданский самолет – Ту-214. Это, по сути, прямой конкурент более современного и экономичного лайнера МС-21. Зачем России два самолета практически в одном сегменте рынка? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп и Орбан ударили в самое уязвимое место Евросоюза

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил «конец всему тому, что пытались навязать брюссельские бюрократы». Он празднует введение в США повышенных тарифов на товары из Евросоюза, так как считает, что Венгрию это не коснется, а в мировой торговле наступят новые времена – плохие времена для руководства ЕС. Прав ли он? Увы, не факт. Подробности

    Перейти в раздел

    Военные–первопроходцы. Как братья-близнецы после СВО строят мирную жизнь в деревне

    Возвращение участников специальной военной операции к мирной жизни приобретает все большую значимость для регионов России – для каждой малой родины многочисленных героев СВО. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД познакомился с семьей Пономаревых, где за ленточкой были все четыре сына. Двое из них – Александр и Анатолий – уже вернулись к прежней работе в агрохозяйстве, откуда два с половиной года назад ушли по мобилизации. Подробности

    Перейти в раздел

    Ради ракет и танков Европа прощается с благополучием

    Европейские лидеры заявляют о необходимости резкого роста расходов на оборону и вооружения. Например, только французский военный бюджет всего за пять лет должен вырасти вдвое. Однако откуда ЕС возьмет на это суммы, измеряемые сотнями миллиардов евро? Судя по всему, ради милитаризации Европе придется пожертвовать материальным благополучием европейцев. Подробности

    Перейти в раздел

    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

    Перейти в раздел
    • Сергей Лебедев Сергей Лебедев
      Как России вернуть влияние в Сирии

      Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.

      10 комментариев
    • Владимир Можегов Владимир Можегов
      Трамп демонстративно завершает однополярный мир

      Шанс построить новую суверенную – имперскую в хорошем смысле – Россию получаем и мы. Ту настоящую Российскую империю, которая не будет ложиться ни под Запад, ни под Китай, но в союзе с новой консервативной Европой, Ираном и, возможно, Индией станет тем чаемым «третьим полюсом мира», который и будет ответственен за мир на планете.

      5 комментариев
    • Роман Силантьев Роман Силантьев
      Что стоит за многонациональностью

      Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.

      17 комментариев
    Перейти в раздел

    • Зеленский отдает недра Украины США

      Помощь Украине со стороны США поставлена в зависимость от богатства ее недр. Новый глава Белого дома считает, что своими «редкоземельными металлами» украинцы должны расплатиться за поддержку. Владимир Зеленский, как ни странно, обрадовался этому требованию. А почему?

    • Зеленский зачищает Украину от конкурентов

      Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

    • Запад близок к победе в Сербии

      В Сербии продолжаются массовые протесты населения. Ранее они привели к отставке правительства, однако цель оппозиции – президент Александр Вучич. И теперь его положение значительно хуже, чем при предыдущих попытках сербского «майдана»: народ зол, а Евросоюз потерял последний стыд.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............