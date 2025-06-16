Макрон захотел провести военные учения в Арктике

Tекст: Антон Антонов

На пресс-конференции после встречи с премьер-министрами Дании и Гренландии Макрон отметил, что переговоры были «чрезвычайно плодотворными» и касались вопросов безопасности в Арктике. Он подчеркнул, что Франция готова усилить сотрудничество в рамках Арктического совета и с восемью северными и балтийскими странами.

«Я хочу сказать, что мы готовы проводить совместные учения для повышения безопасности», – заявил он. По его словам, координация подобных действий должна осуществляться при поддержке НАТО, передает ТАСС.

Президент Франции заверил, что его страна будет поддерживать партнеров в Арктике перед лицом различных вызовов, к числу которых он отнес и «сотрудничество России и Китая».

Говоря о заявлениях США о Гренландии, французский лидер подчеркнул, что в Евросоюзе придерживаются мнения, что остров не должен быть «ни продан, ни захвачен». Он добавил, что необходимо снизить зависимость от США, однако предложил включить американцев в потенциальные совместные учения.

«Я не буду вступать в конфронтацию, но я не буду начинать рассматривать сценарии из разряда «что делать, если», потому что Соединенные Штаты являются союзником, другом, и я не могу поверить, что они могут сделать что-то агрессивное по отношению к другому союзнику», – заключил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон посетил Гренландию 15 июня. Он стал первым иностранным лидером, который приехал на остров для обсуждения вопросов безопасности после угроз президента США, не исключающего силового присоединения острова.