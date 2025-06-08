7 июня – день рождения Петра Чаадаева, скорее публициста, чем философа, скорее иноагента, чем патриота. Он был объявлен сумасшедшим, но это вряд ли – просто Родину не любил.0 комментариев
Макрон собрался в Гренландию с визитом поддержки против Трампа
Президент Франции Эммануэль Макрон 15 июня посетит Гренландию, чтобы обсудить вопросы безопасности и сотрудничества на фоне новых попыток Дональда Трампа установить контроль над островом.
Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Гренландию 15 июня, чтобы выразить поддержку автономной датской территории, сообщает Politico. Визит пройдет на фоне новых угроз президента США Дональда Трампа, который не исключает силового присоединения острова.
Во время поездки Макрон проведет встречи с премьер-министром Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном и премьер-министром Дании Метте Фредериксен. По данным французских и датских властей, лидеры обсудят безопасность в Северной Атлантике и Арктике, вопросы климата, энергоперехода и стратегических материалов.
Трамп, с момента первого президентского срока, неоднократно заявлял о желании приобрести Гренландию, ссылаясь на богатые минеральные ресурсы и стратегическое положение острова. После победы на выборах в ноябре он стал более настойчив в своих заявлениях и не исключает использование силы.
Между тем, министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт ранее заявила о стремлении страны укреплять сотрудничество с Евросоюзом, особенно в сфере освоения минеральных ресурсов. США продолжают сохранять военное присутствие в Гренландии, а в марте вице-президент США Джей Ди Вэнс посетил базу Питуффик и призвал остров выбрать защиту Вашингтона вместо датских гарантий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американская делегация во главе с супругой вице-президента США Ушой Вэнс планирует посетить Гренландию с 27 по 29 марта. В материале отмечалось, что для Дональда Трампа появился реальный способ забрать Гренландию у Дании. Власти Гренландии заявили о недопустимости каких-либо попыток аннексии со стороны США.