Захарова заявила об ответных мерах России на санкции Фарерских островов

Tекст: Дарья Григоренко

Захарова отметила: «До сих пор мы сознательно воздерживались от принятия контрмер в ответ на реализованный Торсхавном с 2022 года комплекс антироссийских шагов, делали это, исходя из заинтересованности в сохранении конструктивных связей в сфере рыболовства», передает ТАСС.

Захарова подчеркнула, что новые недружественные действия автономии ставят под сомнение приверженность Фарерских островов соглашению о взаимных отношениях в области рыболовства, заключенному между СССР и Фарерскими островами 27 ноября 1977 года. По ее словам, эти шаги подрывают перспективы двустороннего сотрудничества в рыбной отрасли. Теперь Россия рассматривает возможность принятия адекватных ответных мер против Фарерских островов.

Ранее министр рыболовства Норвегии признала возможность убытков для страны из-за ухода российских рыболовецких судов из норвежской экономической зоны на фоне сложных переговоров по квотам.

Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, Российско-норвежская комиссия по рыболовству столкнулась с серьезным кризисом при распределении квот на треску в Баренцевом море.

В июле Осло ввел санкции в отношении рыболовных судов компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд», базирующихся в Мурманске. Москва пообещала принять ответные меры в случае сохранения этих ограничений для российских компаний.