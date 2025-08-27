Росрыболовство пригрозило ответными мерами против норвежских промысловых судов

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Россия примет ответные меры в отношении рыбопромысловых судов Норвегии, если та не пересмотрит ограничения к российским компаниям в течение месяца, передает ТАСС.

Шестаков подчеркнул, что в июле 2025 года Норвегия безосновательно запретила промысел в своей исключительной экономической зоне двум российским компаниям, что нарушает соглашения о совместном управлении запасами биоресурсов.

Шестаков заявил: «В случае, если норвежская сторона не пересмотрит позицию в течение месяца, Россия закроет свою исключительную экономическую зону для норвежских рыбопромысловых судов. Кроме того, рыболовство и распределение квот на вылов в открытых водах Баренцева и Норвежского морей будет вестись исходя из российских национальных интересов».

