Росрыболовство пригрозило ответными мерами против норвежских промысловых судов
Москва готова ограничить доступ норвежских судов к российской исключительной экономической зоне, если запрет на промысел для российских компаний не будет снят в течение месяца, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
По его словам, Россия примет ответные меры в отношении рыбопромысловых судов Норвегии, если та не пересмотрит ограничения к российским компаниям в течение месяца, передает ТАСС.
Шестаков подчеркнул, что в июле 2025 года Норвегия безосновательно запретила промысел в своей исключительной экономической зоне двум российским компаниям, что нарушает соглашения о совместном управлении запасами биоресурсов.
Шестаков заявил: «В случае, если норвежская сторона не пересмотрит позицию в течение месяца, Россия закроет свою исключительную экономическую зону для норвежских рыбопромысловых судов. Кроме того, рыболовство и распределение квот на вылов в открытых водах Баренцева и Норвежского морей будет вестись исходя из российских национальных интересов».
