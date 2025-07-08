Посол России назвал санкции Норвегии против рыбаков абсурдными

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти Норвегии приняли решение ввести санкции против российских рыбопромышленных компаний Norebo и Murman Seafood, передает ТАСС.

Посол России в Норвегии Николай Корчунов назвал это решение абсурдным и политически мотивированным. По его словам, подобные действия осложняют перспективы двустороннего взаимодействия между странами.

В заявлении посольства отмечается: «Считаем решение норвежского правительства о введении санкций в отношении российских рыбопромышленных концернов Norebo и Murman Seafood абсурдным, политически мотивированным и осложняющим перспективы двустороннего взаимодействия. Любые действия, которые могут затронуть имущественные интересы указанных компаний, неправомерны. Ничего, кроме сожаления, это решение не вызывает».

Корчунов подчеркнул, что слепое следование Евросоюзу и его рестрикциям, которые, по словам дипломата, нарушают международное право, угрожает стабильному российско-норвежскому сотрудничеству в области рыболовства, особенно в Баренцевом море. Он также заявил, что рассматривает этот шаг как очередное проявление «гибридной войны» против России, в результате которой могут пострадать и биоресурсы Баренцева моря.

О решении присоединиться к санкциям Евросоюза против двух российских компаний власти Норвегии объявили 7 июля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз решил усилить санкции против России после разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Новые европейские санкции могут способствовать росту экспорта российского сжиженного природного газа. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз отменить энергетические санкции против России.