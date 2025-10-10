Россия и Норвегия рискуют не договориться о квотах на треску

На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».24 комментария
Российско-норвежская комиссия по рыболовству столкнулась с серьезным кризисом при распределении квот на треску в Баренцевом море. Санкции против российских компаний и возможный отзыв лицензий усложняют переговоры и создают угрозу срыва соглашений. Россия готова ввести ответные меры против норвежских рыболовов.
Переговоры между Россией и Норвегией о квотах на вылов трески в Баренцевом море в 2025 году столкнулись с беспрецедентными трудностями, передает РИА «Новости». Издание Fiskeribladet сообщает, что финальное решение по квотам традиционно принимается в октябре, однако сейчас этот процесс сопровождается значительной неопределенностью.
Сотрудница Института Фритьофа Нансена Анна-Крастин Йоргенсен назвала нынешний кризис самым серьезным в истории. Она подчеркнула: «В Норвегии обсуждают возможный отзыв лицензий у российских судов». В качестве временного решения рассматривается выдача отдельных разрешений российским судам для урегулирования напряженности.
Ранее Евросоюз включил российские компании «Норебо» и «Мурман СиФуд» в санкционный список, а затем Норвегия ввела ограничения в отношении судов этих компаний, базирующихся в Мурманске. МИД России отмечал, что действия Осло нарушают двусторонние соглашения и не останутся без ответа.
Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявлял, что в случае сохранения норвежских ограничений Москва примет ответные меры против норвежских рыбопромысловых судов. Также возможен пересмотр распределения квот в Баренцевом и Норвежском морях исходя из национальных интересов России. По мнению Шестакова, действия Осло могут нанести ущерб системе рационального использования биоресурсов, выстраиваемой много лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство сельского хозяйства России приняло решение ввести запрет на вылов воблы в Волге и Каспийском море в 2025 году. Россия и Норвегия подписали протокол о квотах на вылов трески и других рыболовных ресурсов в Баренцевом и Норвежском морях на 2025 год. Квота на треску оказалась минимальной за 33 года.
Москва заявила, что готова ограничить доступ норвежских судов к российской исключительной экономической зоне, если запрет на промысел для российских компаний не будет снят в течение месяца.