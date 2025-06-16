Wildberries собрался начать торговлю квартирами

Tекст: Антон Антонов

Ким сообщила, что Wildberries «расширяет» сферу работы. «Из ближайшего – мы сейчас ведем переговоры по сотрудничеству с двумя большими проектами, будем пробовать продавать недвижимость, квартиры», – приводит ее слова ТАСС.

Ким подчеркнула, что платформа регулярно расширяет число товарных категорий и добавляет новые услуги, включая способы доставки. Теперь на Wildberries можно заказывать товары с доставкой, минуя сортировочные центры. Кроме того, в марте компания представила сервис WB Track, который позволяет клиентам самостоятельно отправлять посылки между пунктами выдачи заказов.

В 2025 году Wildberries уже начал продажу дачных домов, бань и плавучих домов, а 2024 году – автомобилей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким стала самой богатой женщиной России по версии Forbes, ее состояние составило 4,6 млрд долларов. В апреле суд передал Ким 100% ООО «Вайлдберриз».