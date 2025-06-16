В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.4 комментария
Wildberries собрался начать торговлю квартирами
Маркетплейс Wildberries планирует начать продажу квартир, сообщила в преддверии Петербургского международного экономического форума основатель Wildberries, глава объединенной компании Wildberries & Russ (РВБ) Татьяна Ким.
Ким сообщила, что Wildberries «расширяет» сферу работы. «Из ближайшего – мы сейчас ведем переговоры по сотрудничеству с двумя большими проектами, будем пробовать продавать недвижимость, квартиры», – приводит ее слова ТАСС.
Ким подчеркнула, что платформа регулярно расширяет число товарных категорий и добавляет новые услуги, включая способы доставки. Теперь на Wildberries можно заказывать товары с доставкой, минуя сортировочные центры. Кроме того, в марте компания представила сервис WB Track, который позволяет клиентам самостоятельно отправлять посылки между пунктами выдачи заказов.
В 2025 году Wildberries уже начал продажу дачных домов, бань и плавучих домов, а 2024 году – автомобилей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким стала самой богатой женщиной России по версии Forbes, ее состояние составило 4,6 млрд долларов. В апреле суд передал Ким 100% ООО «Вайлдберриз».