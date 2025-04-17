  • Новость часаВерховный суд России приостановил запрет на деятельность «Талибана»
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Миграционная политика ждет нестандартных решений

    В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.

    8 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему Америка всегда будет воевать

    Коллективный разум в Сети подсчитал, что за время своего существования США воевали 92% времени, то есть 225 лет из 243. Эти выкладки сложно назвать безупречными с точки зрения методологии, но мало кто станет ставить под сомнение тезис, что США находятся почти в перманентном состоянии войны.

    3 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Россия стоит на миграционно-демографическом перепутье

    Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?

    20 комментариев
    17 апреля 2025, 16:04 • Новости дня

    Суд передал Татьяне Ким 100% ООО «Вайлдберриз»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Савеловский суд Москвы встал на сторону Татьяны Ким в деле о разделе имущества с Владиславом Бакальчуком, передав ей оставшуюся однопроцентную долю в ООО «Вайлдберриз» и сделав ее единственным владельцем компании.

    Суд на заседании 17 апреля удовлетворил исковые требования Ким, передав ей однопроцентную долю в ООО «Вайлдберриз», которой ранее владел Бакальчук, передает ТАСС. Таким образом, Ким стала единственным владельцем компании с долей 100%.

    Кроме того, Ким сохранила за собой 100-процентную долю в ООО «Вайлдберриз банк», а также все средства на ее персональных счетах. В объединенной компании Wildberries и Russ добавили, что решение суда полностью удовлетворяет требования Татьяны Ким.

    Ранее Московский арбитражный суд отказал во взыскании по иску Владислава Бакальчука о признании сделок с активами Wildberries недействительными. Арбитражный суд также отказал в удовлетворении иска Татьяны Ким на сумму более 37 млрд рублей против Владислава Бакальчука и Дениса Кузнецова.

    16 апреля 2025, 19:59 • Новости дня
    Трамп отказался от сделки с Украиной по оружию

    Bild: Трамп отказался от сделки с Украиной по оружию

    Трамп отказался от сделки с Украиной по оружию
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп отказался от сделки с Украиной на 50 млрд долларов, предложенной за поставку вооружения, пишет Bild.

    Как сообщает Bild, президент США отверг предложение сделки с Украиной на поставку вооружения на сумму в 50 млрд долларов, передает «Газета.Ru». Издание отмечает, что глава Белого дома не выразил желания поддерживать Киев, даже если получит взамен средства из фондов ЕС.

    «Трамп отклонил сделку на 50 миллиардов долларов. Он не хочет помогать Киеву даже в том случае, если получит взамен 50 миллиардов долларов из фондов ЕС», – сообщает немецкая газета.

    Согласно данным Bild, Украине срочно необходимы новые системы противовоздушной обороны. Однако американский лидер более заинтересован в переговорах, направленных на решение конфликта, чем в получении прибыли от поставок оружия Украине.

    Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом заявил о важности прекращения иностранной военной помощи Киеву для разрешения конфликта на Украине.

    В марте профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что президент США намерен использовать вопрос поставок оружия как средство давления на Украину, чтобы прекратить боевые действия.

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    17 апреля 2025, 02:20 • Новости дня
    Российские морпехи пробились на территорию Горнальского монастыря
    Российские морпехи пробились на территорию Горнальского монастыря
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Курской области бойцы первой роты арктического батальона 40-й бригады морской пехоты пробились на територию Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, который удерживают ВСУ. В соцсетях опубликовано видео монастыря.

    На видео, опубликованном «Военкорами Русской Весны», один из морпехов стоит у полуразрушенного храма и машет рукой.

    Монастырь находится на господствующей высоте и был превращен ВСУ «в крепость». Российские военные продолжают освобождение приграничного села Горналь в Курской области, пишет «Российская газета».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска заблокировали остатки сил ВСУ в селе Горналь, отрезав противнику пути отхода. Первый зампред комитета Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что ВСУ, окруженные в Горнальском монастыре, отказались сдаваться, поскольку прибыли в Курскую область с целью «охоты на людей».

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    17 апреля 2025, 14:22 • Видео
    Кто у Трампа больше всех не любит Россию

    В окружении президента США Дональда Трампа раскол по русскому вопросу. Одни приближенные вроде спецпредставителя Стива Уиткоффа настаивают на продолжении диалога. Но есть и «ястребы», которые считают, что Трампу пора начать шантажировать Москву и ввести новые санкции. Кто эти люди?

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    17 апреля 2025, 06:31 • Новости дня
    Япония пожаловалась на ограничение Россией прохода кораблей у Курил
    Япония пожаловалась на ограничение Россией прохода кораблей у Курил
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Япония направила России протест из-за временного запрета на проход военных кораблей и судов в районе Курильских островов, сообщил генсек японского правительства Есимаса Хаяси.

    По словам Хаяси, «российское ведомство, отвечающее за водные пути», 16 апреля предупредило о приостановке права на проход военных и иных иностранных судов в водном пространстве, включая территориальные воды островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, передает РИА «Новости».

    Япония заявила, что такой шаг противоречит ее позиции по островам. Япония заявила, что речь идет о «водном пространстве, включающем» якобы японские территориальные воды «в районе четырех северных островов».

    Ограничение будет действовать до 1 мая. Протест был передан российской стороне через дипломатические каналы сразу после объявления о вводе ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Японии Сигэру Исиба ужесточил риторику по Курилам и подтвердил в парламенте, что Япония претендует на четыре острова южной части Курил.

    В ноябре официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что мирный договор с Японией невозможен без отказа Токио от враждебного курса, а под решением «территориальной проблемы» может подразумеваться только международно-правовое оформление де-факто существующей границы между странами.

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    17 апреля 2025, 11:38 • Новости дня
    Сенатор: Стуббу не давали полномочий выдвигать требования России

    Сенатор Климов: Президент Финляндии пиарится на Украине после неудачи на выборах

    Сенатор: Стуббу не давали полномочий выдвигать требования России
    @ IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Президент Финляндии Александр Стубб, требуя от России согласия на «полное прекращение огня» на Украине, пытается отвлечь внимание финнов от внутренних проблем. При этом он игнорирует недоговороспособность Киева и противоречит позиции Москвы, сказали газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов и дипломат Константин Долгов.

    «Александру Стуббу никто не давал полномочий выдвигать требования в адрес России», – подчеркнул сенатор Андрей Климов. Он напомнил, что в Финляндии ранее прошли местные выборы, на которых правящая партия потерпела поражение. На этом фоне президент неслучайно поднял вопрос украинского кризиса, считает собеседник.

    «Его заявление продиктовано желанием попиариться. Кроме того, глава Финляндии пытается перевести внимание общественности от дел, которыми он должен заниматься, к теме, в которую его никто не просил лезть», – акцентировал Климов.

    Такими выпадами Стубб вредит и собственным гражданам, и перспективам урегулирования конфликта, поскольку создает видимость правильности поведения Киева, отметил, в свою очередь, Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    Он напомнил, что украинская сторона не соблюдает мораторий на удары по энергоинфрастуктуре. При этом президент Финляндии громогласно заявляет о согласии Киева на «полное и безусловное прекращение огня». «Позиция России по этому вопросу изложена президентом: мы не пойдем ни на какие компромиссы в ущерб безопасности и своим интересам», – акцентировал дипломат.

    Спикер порекомендовал финскому президенту отложить все дела – «если таковые у него вообще есть» – и прочитать качественный учебник истории собственной страны, а также изучить политику Урхо Кекконена, который войне с Советским Союзом предпочел торговые отношения.

    «Сейчас Хельсинки действует против интересов своего народа. Местные власти проводят антироссийский курс, закрыли границу с Россией, практически прекратили торговлю с нашей страной. Ни к чему хорошему это не приведет», – заключил Долгов.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб «потребовал» от России согласиться на полное и безоговорочное прекращение огня на Украине. С таким заявлением он выступил после встречи с Владимиром Зеленским.

    Стороны обсудили вопросы оборонной поддержки Киева и инвестиций в украинскую промышленность, а также гарантии безопасности и «европейскую и евроатлантическую интеграцию» страны.

    «Украина согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня. Россия... должна сделать то же самое», – считает Стубб. Однако финский политик не стал упоминать, что киевские власти систематически нарушают даже мораторий на удары по энергообъектам.

    Напомним, Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Президент России Владимир Путин поддержал эту инициативу. Мораторий сроком на 30 дней начал действовать 18 марта. Время и сроки его окончания будут зависеть от решения главнокомандующего, отмечал Дмитрий Песков.

    Коментарии (13)
    17 апреля 2025, 08:41 • Новости дня
    Москалькова сообщила о проверке задержания граждан Киргизии в бане в Москве
    Москалькова сообщила о проверке задержания граждан Киргизии в бане в Москве
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве прокуратура и миграционная служба проведут проверку действий правоохранителей после задержания в банном комплексе «Бодрость» граждан Киргизии.

    После встречи омбудсменов России Татьяны Москальковой и Киргизии Джамили Джаманбаевой прокуратура и миграционная служба России начали проверку действий сотрудников правоохранительных органов в Москве, передает ТАСС.

    Инцидент произошел в банном комплексе «Бодрость», где были задержаны граждане Киргизии.

    Татьяна Москалькова заверила, что дело будет находиться под ее контролем. По ее словам, проверка необходима для соблюдения прав задержанных. Джамиля Джаманбаева отметила, что любые меры в отношении киргизских граждан должны соответствовать международным обязательствам, учитывая членство Киргизии в Евразийском экономическом союзе.

    По информации МИД Киргизии, с задержанными уже проведены встречи. Им предложили подавать заявления, но большинство отказалось. Из 24 задержанных на данный момент освобождены 22 человека.

    Ранее МИД Киргизии вручил ноту российскому послу с просьбой объяснить задержания граждан республики в Москве.

    Минтруда Киргизии сообщило о выдворении четырех граждан Киргизии из России.

    В МИД России сообщили, что рейд в банном комплексе Москвы носил плановый характер с целью обеспечения безопасности, задержано 59 мигрантов, среди которых 25 находились в стране незаконно; рейд не был нацелен против граждан какой-либо страны.

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    16 апреля 2025, 20:14 • Новости дня
    Ковальчук рассказал Путину о разработке ядерного космического двигателя
    Ковальчук рассказал Путину о разработке ядерного космического двигателя
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал Владимиру Путину о ведущихся работах по созданию ядерных двигателей для космических аппаратов.

    Ковальчук, напомнил, что еще в 1972 году в Семипалатинске был впервые запущен ядерный реактивный двигатель, сообщает Telegram-канал Кремля. Он использовал водород в качестве рабочего тела, что позволило достичь тяги в четыре тонны.  «Этого более чем достаточно для буксира межпланетного, – пояснил Ковальчук. – Там вам не надо преодолевать ни тяготение, ничего. Это лучший двигатель».

    Глава Курчатовского института отметил, что в условиях Земли использование такого двигателя невозможно – возникнет радиоактивный водородный столб. Однако в космосе для него есть топливо. По словам Ковальчука, на Луне есть запасы льда, которые могут быть использованы для получения водорода. Также для этих целей может служить лунный грунт.

    «Самый простой реактор. Рабочее тело – и поехали. Нам ничего больше не надо», – сказал Ковальчук.

    Он отметил, что если не возникнут сложности с получением рабочего тела для двигателя, то еще с 60-х годов в нашей стране ведутся работы над безэлектродными плазменными двигателями.

    Ранее Путин заявил о продолжении международного сотрудничества в космосе и назвал экспедиции на Марс грандиозной задачей.

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    16 апреля 2025, 21:42 • Новости дня
    Взрыв в Севастополе оказался терактом против офицера Черноморского флота

    Хозяйка квартиры в Севастополе призналась в организации теракта против офицера ЧФ

    Взрыв в Севастополе оказался терактом против офицера Черноморского флота
    @ razvozhaev

    Tекст: Дарья Григоренко

    Взрыв бытового газа в Севастополе в 2024 году оказался терактом, направленным против офицера Черноморского флота и организованным хозяйкой квартиры по указанию украинской спецслужбы, сообщили СМИ.

    Как пишет «Флаг Родины», в результате инцидента, произошедшего 6 февраля, обрушилась часть перекрытий между первым и вторым этажами дома на улице Леваневского. Жертв удалось избежать. Первоначально предполагалась утечка газа, но расследование выявило истинные причины происшествия, передает Lenta.Ru.

    По данным следствия, взрыв устроила Надежда Г., хозяйка квартиры, арендованной военнослужащим и его супругой. Женщина пыталась скрыться после инцидента, но была задержана и обвинена в совершении теракта. На допросе она призналась, что в 2023 году ее завербовал представитель Службы безопасности Украины и поручил следить за жильцами.

    Надежда установила контакт с женой офицера и получила координаты тайника со взрывным устройством. Она забрала бомбу, установила ее в квартире и сообщила об этом куратору из СБУ, который привел бомбу в действие. Дело Надежды рассматривает Южный окружной военный суд. Газета приводит ее слова: «В качестве способа ликвидации был выбран подрыв. Для этого мне сотрудниками СБУ были переданы координаты, с помощью которых я забрала из тайника самодельное взрывное устройство», пишет RT.

    Напомним, в феврале прошлого года губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что перекрытия между этажами частично обрушились из-за взрыва баллона с газом в жилом доме. Он отметил также, что пострадавших не обнаружено. Всего эвакуировано из подъезда восемь человек, в том числе трое детей.

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    17 апреля 2025, 08:59 • Новости дня
    Ученые нашли «самые веские» доказательства жизни на планете K2-18b

    Ученые Кембриджа нашли доказательства жизни на экзопланете K2-18b за 124 световых года

    Tекст: Мария Иванова

    Ученые из Кембриджского университета обнаружили в атмосфере экзопланеты K2-18b два органических соединения – диметилсульфид и диметилдисульфид, что может свидетельствовать о наличии жизни за пределами Солнечной системы.

    Ученые Кембриджского университета обнаружили «самые веские» на сегодняшний день доказательства жизни на экзопланете K2-18b, расположенной на расстоянии 124 световых лет от Земли. Как сообщает РИА «Новости», в атмосфере этой планеты были обнаружены органические соединения – метан и углекислый газ. Исследования проводились с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб», данные которого также были использованы для получения новых результатов.

    Особое внимание ученых привлекли диметилсульфид и диметилдисульфид, которые на Земле производятся исключительно живыми организмами, например, морским фитопланктоном. Хотя неизвестные химические процессы могут вызывать присутствие этих молекул на K2-18b, ученые считают их самым веским свидетельством возможного существования жизни за пределами нашей Солнечной системы. Концентрация этих соединений на K2-18b превышает земной уровень, достигая более десяти частиц на миллион.

    Тем не менее вероятность случайного происхождения обнаруженных соединений составляет 0,3%, что недостаточно для научного открытия, подчеркнул профессор Никку Мадхусудхан, участник исследовательской группы. Для полной уверенности в открытии ученым необходимо снизить этот показатель до уровня ниже 0,00006%.

    Несмотря на «осторожный оптимизм», Мадхусудхан отметил, что полученные данные подтверждают теорию о высоких концентрациях таких соединений на планетах гикеанского типа – горячих мирах с океанами и водородной атмосферой.

    На этой неделе ученые определили, что в галактике Млечный Путь существуют 44 системы с потенциально подобными Земле планетами.

    Ранее Илон Маск поделился наблюдениями сети Starlink за инопланетянами.

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    16 апреля 2025, 18:54 • Новости дня
    Путин сравнил Маска с Королевым
    Путин сравнил Маска с Королевым
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин сравнил американского предпринимателя Илона Маска с советским конструктором Сергеем Королевым и подчеркнул, что такие люди появляются в мире нечасто.

    «Вы знаете, есть человек, в Штатах он живет, Маск, который, можно сказать, бредит Марсом. Вот такие люди нечасто появляются в человеческой популяции, заряженные на определенную идею. Если она даже сегодня мне кажется невероятной, то через какое-то время часто такие идеи реализуются. Так же, как и в свое время были реализованы идеи того же Королева, наших первопроходцев, казалось, что это невероятно – некоторые планы, которые они строили. Но все реализовывалось», – приводит слова Путина ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что российское оборудование по-прежнему используется на европейских космических станциях, несмотря на свернутое сотрудничество.

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    17 апреля 2025, 10:35 • Новости дня
    Глава Rheinmetall указал на бесполезность поставок Taurus Киеву

    Глава Rheinmetall Паппергер указал на бесполезность поставок Taurus Киеву

    Глава Rheinmetall указал на бесполезность поставок Taurus Киеву
    @ IMAGO/Sven Eckelkamp/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Поставки Киеву крылатых ракет Taurus не изменят ситуацию на фронте, но классические артиллерийские снаряды способны повлиять на ход военных действий, заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер.

    Паппергер в интервью газете Handelsblatt выразил сомнение в способности ракет Taurus изменить ситуацию в текущем конфликте на Украине. Он отметил, что у Украины уже есть крылатые ракеты с аналогичной дальностью полета, поэтому поставки ракет Taurus не смогут кардинально повлиять на исход военных действий, передает ТАСС.

    По его словам, основное влияние на ход боевых действий оказывают классические артиллерийские снаряды, именно они способны переломить ситуацию, а не крылатые ракеты. Он отметил, что в конфликте важна масса и объем артиллерии, которые могут оказать решающее воздействие на фронте.

    Ранее лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц допустил поставку крылатых ракет Taurus Киеву при условии согласования с партнерами в Евросоюзе.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подтвердила намерение обсудить инициативу Германии по поставкам ракет Taurus Украине.

    Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии Маттиас Мирш выразил уверенность, что Германия не станет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus из-за опасений эскалации конфликта.

    Кремль обвинил Мерца в поддержке эскалации на Украине.

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    16 апреля 2025, 21:25 • Новости дня
    МВД: Кураторы исполнителя теракта в Пятигорске находились на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кураторы подозреваемого в подготовке террористического акта в Пятигорске находились на украинской территории, сообщили в пресс-центре МВД России.

    Подозреваемый вел активную переписку с кураторами, которые находились на территории Украины, заявили в ведомстве, передает ТАСС.

    При обысках у мужчины нашли три бутылки с зажигательной смесью, два ножа, топор, банковские карты и смартфон, добавили в МВД.

    Ранее ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Пятигорске. Его планировал устроить выходец из Средней Азии, мужчину задержали. Сам задержанный рассказал, что через интернет связался с «Исламским государством» (признано террористическим и запрещено в России).

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    17 апреля 2025, 04:24 • Новости дня
    Евросоюз собрался использовать российский СПГ против США

    Reuters сообщило об отказе ЕС от идеи введения запрета на импорт российского СПГ

    Евросоюз собрался использовать российский СПГ против США
    @ Николай Михальченко/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские чиновники отвергли идею запрета на импорт российского сжиженного природного газа из-за сопротивления отдельных государств и неопределенности с альтернативными источниками, а также нежелания впадать в зависимость от США и терять рычаг в переговорах, сообщают европейские официальные лица.

    Как пишет Reuters, основной причиной такого решения послужило сопротивление ряда европейских правительств, а также неопределенность с альтернативой российскому газу, передает «Прайм».

    Вместо этого Еврокомиссия намерена разработать план, который должен положить конец зависимости Европы от российских энергоносителей к 2027 году. Ожидается, что подробности этого плана будут объявлены в начале мая. По данным агентства, несмотря на подготовку 17-го пакета санкций в отношении России, работа над ними идет медленно.

    Европейские чиновники считают, что намерение США предложить ЕС больше газа может стать инструментом для переговоров по снижению пошлин. Однако конкретные условия американской стороны пока остаются неясными.

    Один из европейских чиновников отметил, что Еврокомиссия не хочет рисковать потерей российского СПГ, так как это может лишить ЕС переговорных возможностей. Также высказываются опасения по поводу возможной зависимости от США, которые являются третьим по величине поставщиком газа в Европу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, энергетические компании начали обсуждать возможность возвращения к импорту российского газа, включая поставки от Газпрома, а также открыто заявили о своем желании вернуть дешевый российский газ.

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    16 апреля 2025, 16:38 • Новости дня
    В РОАД объяснили уход ряда китайских автобрендов из России

    Глава РОАД Подщеколдин: Уход некоторых китайских автобрендов не повлияет на российский рынок

    В РОАД объяснили уход ряда китайских автобрендов из России
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Возможный уход некоторых китайских брендов автомобилей из России не повлияет на рынок, так как их продукция не пользовалась спросом, заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин.

    Уход этих брендов связан с отсутствием продаж, заявил глава РОАД, передает РИА «Новости».

    «На сегодняшний день это не какая-то проблема, это следствие. Машины не продаются – часть уйдет, это просто результат... Поэтому сегодня то, что рынок немножко в данном случае проредится, тут страшного ничего нет», – отметил он.

    Подщеколдин также подчеркнул, что на российском рынке достаточно представленных официально и ввозимых по параллельному импорту автомобилей для удовлетворения имеющихся объемов продаж. Важно, чтобы рынок стал более понятным и прогнозируемым, что позволит избежать дальнейших затруднений.

    Ранее сообщалось, что свыше 210 китайских автосалонов прекратили работу в России в первые три месяца 2025 года, это в три раза больше показателя аналогичного периода 2024 года.

    «Коммерсант» сообщил о потенциальном уходе в этом году с российского автомобильного рынка ряда китайских брендов, в том числе Oting, Kaiyi, Livan, VGV и MG.

    Коментарии (3)
    16 апреля 2025, 18:38 • Новости дня
    ФСБ предотвратила теракт в досуговом центре Пятигорска
    ФСБ предотвратила теракт в досуговом центре Пятигорска
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Выходец из Центральной Азии занимался подготовкой террористического акта в Пятигорске, его задержали, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Злоумышленник планировал устроить теракт в одном из досуговых центров города, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

    Подозреваемый является членом одной из международных террористических организаций. После преступления он планировал уехать в Сирию для участия в боевых действиях.

    Преступление удалось выявить, террориста задержали.

    По месту его проживания нашли бутылки с зажигательной смесью.

    В ролике, обнародованном ФСБ, показан процесс задержания подозреваемого.

    «Приехал на заработки в Пятигорск. В интернете познакомился с членами "Исламского государства" (признано террористическим и запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД). Вступил в ряды "Исламского государства" и по их указаниям планировал совершить теракт в одном из культурных центров города Пятигорска», – рассказал он.

    Напомним, ФСБ задержала гражданина Молдавии Мариуса Пруняну, который доставил в Россию мощные взрывные устройства в тайнике автомобиля по заданию украинской военной разведки.

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    16 апреля 2025, 16:59 • Новости дня
    Экс-главу Курской области Смирнова задержали по подозрению в мошенничестве
    Экс-главу Курской области Смирнова задержали по подозрению в мошенничестве
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правоохранительные охраны задержали бывшего руководителя Курской области Алексея Смирнова.

    Экс-губернатор подозревается в мошенничестве, возбуждено уголовное дело, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Помимо Смирнова, задержан его бывший первый заместитель Алексей Дедов.

    Собеседник агентства уточнил, что дело связано с хищением бюджетных средств, которые были выделены на возведение оборонительных сооружений.

    Смирнов занимал пост губернатора региона с 16 сентября по 5 декабря 2024 года, после чего подал в отставку по собственному желанию. Дедов, который был назначен временно исполняющим обязанности первого вице-губернатора 20 мая, также уволился 27 декабря.

    В декабре новое руководство Курской области инициировало проверку Корпорации развития региона после ареста ее главы Владимира Лукина и заместителя Игоря Грабина по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

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