Суд отказал Татьяне Ким в иске против «ВБ Девелопмент»

Арбитражный суд отклонил иск Татьяны Ким на 37 млрд руб против «ВБ Девелопмент»

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает «Ведомости», арбитражный суд отклонил иск Татьяны Ким, требовавшей взыскать более 37 млрд руб. с Владислава Бакальчука и Дениса Кузнецова. По словам Бакальчука, Татьяна Ким сперва заявила права на «ВБ Девелопмент», а затем подала иск на его владельца и директора.

Бакальчук отметил, что суд отказался признавать права Ким на компанию и не удовлетворил иск о взыскании средств. Он также сообщил, что подробности дела будут раскрыты после получения полного текста решения суда.

Кроме того, Бакальчук сообщил, что еще один иск, касающийся передачи активов Wildberries в объединенную компанию «РВБ», был отклонен. Однако юристы намерены обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Wildberries предъявил претензии к компании «ВБ девелопмент», связанные с невыполнением обязательств по строительству логистических объектов, и их сумма увеличилась до 37 млрд рублей.