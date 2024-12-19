Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.9 комментариев
Суд отказал Татьяне Ким в иске против «ВБ Девелопмент»
Арбитражный суд отклонил иск Татьяны Ким на 37 млрд руб против «ВБ Девелопмент»
Арбитражный суд отказал в удовлетворении иска Татьяны Ким на сумму более 37 млрд рублей против владельца «ВБ Девелопмент» Владислава Бакальчука и директора Дениса Кузнецова.
Как сообщает «Ведомости», арбитражный суд отклонил иск Татьяны Ким, требовавшей взыскать более 37 млрд руб. с Владислава Бакальчука и Дениса Кузнецова. По словам Бакальчука, Татьяна Ким сперва заявила права на «ВБ Девелопмент», а затем подала иск на его владельца и директора.
Бакальчук отметил, что суд отказался признавать права Ким на компанию и не удовлетворил иск о взыскании средств. Он также сообщил, что подробности дела будут раскрыты после получения полного текста решения суда.
Кроме того, Бакальчук сообщил, что еще один иск, касающийся передачи активов Wildberries в объединенную компанию «РВБ», был отклонен. Однако юристы намерены обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Wildberries предъявил претензии к компании «ВБ девелопмент», связанные с невыполнением обязательств по строительству логистических объектов, и их сумма увеличилась до 37 млрд рублей.