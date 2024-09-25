Wildberries увеличила претензии к «ВБ девелопмент» до 37 млрд рублей

Wildberries увеличила сумму претензий к «ВБ девелопмент» на 10 млрд рублей до 37 млрд рублей

Сумма претензий онлайн-ретейлера Wildberries к компании «ВБ девелопмент» выросла до 37 млрд рублей, сообщает ТАСС. Это на 10 млрд рублей больше предыдущей суммы в 27 млрд рублей, которая возникла из-за невыполнения обязательств проектной компанией по договорам на строительство логистических объектов. В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ отметили, что юристы компании уведомили «ВБ девелопмент» об отказе от текущих договоров, и компания начала заключать новые договоры техзаказа с дочерней структурой для продолжения строительства.

Компания «РВБ», объединенная с Wildberries и Russ, планирует взыскать ранее выплаченные авансы в судебном порядке. Несмотря на это, с добросовестными подрядчиками компания намерена продолжать сотрудничество. В середине сентября «РВБ» заявила о намерении подать иск на сумму около 27 млрд рублей, что связано с неисполнением «ВБ девелопмент» своих обязательств.

Объединенная компания также начала передачу девелоперских проектов своей дочерней структуре, чтобы сохранить темпы строительства логистических объектов. Это предполагает перезаключение договоров с субподрядчиками, работающими на объектах. Владислав Бакальчук, учредитель «ВБ девелопмент», продолжает фигурировать в качестве ключевого лица в данных процессах.

Напомним, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала передачу компаний группы Russ в ООО «РВБ» – совместную компанию маркетплейса Wildberries и Russ.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слияние компаний, в частности Wildberries и Russ, не входит в компетенцию Кремля, так как это бизнес-процессы.