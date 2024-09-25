Один из мотивов современной европейской русофобии – элементарная зависть. В то время как западные империи развалились, эти русские упорно не хотят следовать их примеру. Хочется привести Россию к общему знаменателю – вот и весь «порядок, основанный на правилах».1704 комментария
Wildberries увеличила претензии к «ВБ девелопмент» до 37 млрд рублей
Wildberries увеличила сумму претензий к «ВБ девелопмент» на 10 млрд рублей до 37 млрд рублей
Сумма претензий онлайн-ретейлера Wildberries к «ВБ девелопмент» увеличилась до 37 млрд рублей, что связано с невыполнением обязательств по договорам на строительство логистических объектов.
Сумма претензий онлайн-ретейлера Wildberries к компании «ВБ девелопмент» выросла до 37 млрд рублей, сообщает ТАСС. Это на 10 млрд рублей больше предыдущей суммы в 27 млрд рублей, которая возникла из-за невыполнения обязательств проектной компанией по договорам на строительство логистических объектов. В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ отметили, что юристы компании уведомили «ВБ девелопмент» об отказе от текущих договоров, и компания начала заключать новые договоры техзаказа с дочерней структурой для продолжения строительства.
Компания «РВБ», объединенная с Wildberries и Russ, планирует взыскать ранее выплаченные авансы в судебном порядке. Несмотря на это, с добросовестными подрядчиками компания намерена продолжать сотрудничество. В середине сентября «РВБ» заявила о намерении подать иск на сумму около 27 млрд рублей, что связано с неисполнением «ВБ девелопмент» своих обязательств.
Объединенная компания также начала передачу девелоперских проектов своей дочерней структуре, чтобы сохранить темпы строительства логистических объектов. Это предполагает перезаключение договоров с субподрядчиками, работающими на объектах. Владислав Бакальчук, учредитель «ВБ девелопмент», продолжает фигурировать в качестве ключевого лица в данных процессах.
Напомним, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала передачу компаний группы Russ в ООО «РВБ» – совместную компанию маркетплейса Wildberries и Russ.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слияние компаний, в частности Wildberries и Russ, не входит в компетенцию Кремля, так как это бизнес-процессы.