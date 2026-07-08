В нынешнем противостоянии с Западом, в борьбе за будущее на полях Правобережной Украины нет ничего уникального. Вот Петр I более чем 300 лет тому назад сражался практически с теми же противниками и в тех же локациях.3 комментария
Сотрудник ТЦК ликвидирован в Херсоне после наводки местных жителей
Сотрудник ТЦК убит в Херсоне после наводки местных жителей
Российские военные уничтожили в Херсоне сотрудника украинского территориального центра комплектования с помощью FPV-дрона благодаря информации от горожан.
Сотрудник ТЦК, занимавшийся вербовкой молодежи в националистические организации, ликвидирован в Херсоне по наводке местных жителей, сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.
«Жители Херсона активно информируют российских военнослужащих о перемещении «людоловов» из ТЦК, которые пытаются забрать оставшихся в городе мужчин, подлежащих мобилизации. В частности, наши операторы FPV-дронов уничтожили местного «ТЦКшника»», – рассказал собеседник агентства.
По его информации, погибшего звали Иван Черемисин, он носил звание капитана. Ранее воевал на юго-востоке Украины в медийном подразделении националистки Юлии Паевской. После начала спецоперации он перевелся в военкомат ради сохранения жизни. Черемисин обучал молодежь для националистических структур, в том числе для скаутской организации «Пласт», насчитывающей тысячи членов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине идет очередная волна насильственной мобилизации. Мирные жители Херсонской области активно передают российским силовикам координаты военкоматов.
Ранее активисты местного партизанского движения сожгли дом сотрудника территориального центра комплектования.