Многодетная семья из Калужской области победила в марафоне «Сила России»

Tекст: Валерия Городецкая

Итоги марафона «Сила России» подвели в День семьи, любви и верности, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Семейные спортивные состязания впервые вошли в программу марафона в этом году. За месяц к ним присоединились более тысячи семей из разных регионов страны.

«Участники состязались друг с другом и проводили совместные тренировки, объединяющие поколения. Это очень правильно, потому что здоровая семья и здоровая нация – основа процветания России», – отметила председатель Центрального совета сторонников партии Ольга Занко. Она также добавила, что марафон объединил уже более 500 тыс. человек.

Победителем признана семья Кукушкиных из Калужской области. Глава семьи Евгений, его супруга Олеся и их четверо детей от восьми до 14 лет стали лучшей спортивной командой России. Сенатор Александр Карелин поздравил победителей по видеосвязи, отметив их инициативность в организации православных пробегов в своем регионе.

В День семьи, любви и верности стартовала Неделя семейного спорта. Мероприятия пройдут от Калининграда до Сахалина. В Новосибирской области уже начался семейный квест, в Ингушетии проходят турниры по шахматам и футболу, а в Самарской области – фестиваль ГТО среди семей.

В апреле по всей стране стартовал пятый сезон спортивного марафона «Сила России». В прошлом году организаторы привлекли к проведению тренировок олимпийских чемпионов.

Ранее президент России Владимир Путин призвал ярко рассказывать о поводах для гордости страной.