Путин: Россия многим может гордиться, ей есть что защищать

Байден дал интервью и отказался считать себя немощным

Байден уклонился от вопроса о тесте на когнитивные способности и отказался считать себя немощным

Tекст: Антон Антонов

Байден дал интервью телекомпании ABC. Комментируя свои ляпы и оговорки, он заверил, что «находится в хорошей форме». Байден сказал, что не считает себя более немощным, чем ранее, передает ТАСС.

На вопрос, проходил ли он тест на когнитивные способности, Байден ответил: «Нет, и никто не говорил о том, что мне необходимо это сделать». Его несколько раз спросили, готов ли он пройти такой тест, но Байден вместо ответа заявил, что результаты работы «ежедневно» доказывают его профессиональную пригодность, передает РИА «Новости».

Байден выразил уверенность, что его умственных и физических способностей вполне хватит, чтобы проработать еще один президентский срок. Он заявил: «Могу ли я пробежать сотню за десять секунд на одном дыхании? Нет, но я все еще в хорошей форме».

При этом Байден заявил, что только он сам виноват в плохой подготовке к дебатам с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Он признал, что «это был плохой эпизод». По версии Байдена, он «был без сил и не слушал своих инстинктов в том, что касается подготовки», чувствовал себя «ужасно». Как заявил Байден, он не страдал от инфекции или вируса, но был простужен.

Действующий глава государства полностью исключил возможность сняться с предвыборной гонки. Он выразил уверенность, что лидеры демократов в Конгрессе США не потребуют от него отказаться от участия в выборах. Байден полагает, что сенатор от Демократической партии Марк Уорнер является единственным, кто добивается этого.

Байден утверждает, что не знает никого, кто был бы пригоднее к победе на выборах и следующему президентскому сроку, чем он сам. Президент США сообщил, что у него есть «планы преемственности», но он уверен в своих силах на второй президентский срок.



По словам Байдена, он «парень, который сплотил НАТО» и «остановил [президента России Владимира] Путина». «Я управляю миром, <...> я противостою Путину, – заявил он. – Кто кроме меня может так сплотить НАТО? Кто сможет удерживать Тихоокеанский бассейн в таком виде, <...> Китай? Кто еще может это сделать?».

Президент США не верит данным соцопросов, которые показывают, что поддержка Трампа среди американцев выше, чем у него. По его словам, эти данные являются неверными, Байден назвал их «вбросами».

Тем временем член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Майк Куигли призвал Байдена выйти из предвыборной гонки, чтобы предотвратить надвигающуюся «катастрофу». Washington Post со ссылкой на источники сообщает, что сенатор Уорнер пытается сформировать группу однопартийцев в верхней палате Конгресса США с намерением призвать Байдена к выходу из предвыборной гонки.

Напомним, на дебатах Байден постоянно путался в ответах, бессвязно говорил и выглядел крайне плохо. В Демократической партии США, а также ее спонсоры начали обсуждать возможность замены Байдена в качестве кандидата в президенты США.