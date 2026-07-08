В Саранске стартовал Всероссийский семейный форум «Родные – Любимые»

Tекст: Валерия Городецкая

В торжественном открытии приняли участие глава региона Артём Здунов, председатель правления Движения Первых Артур Орлов и заместитель руководителя Росмолодёжи Юрий Лескин. Праздник начался с выставки изделий мастеров народов России.

«Очень символично, что в День семьи, любви и верности мы открываем наш Всероссийский семейный форум «Родные-Любимые». Мы искренне рады видеть здесь самую важную аудиторию нашей страны – активные семьи со всех уголков России. Для нас огромная честь принимать уже пятое всероссийское событие Движения Первых. Напомню слова президента страны: «Россия – это семья семей». Мы должны знать нашу страну, скреплять её семьями и дружбой. Крепкая семья там, где есть любовь, внимание и личный пример со стороны родителей», – заявил Артём Здунов.

В ходе пленарной дискуссии обсуждались актуальные темы, включая детско-родительские отношения и укрепление традиций. Участница из Мордовии предложила создать Федеральный семейный совет для обмена лучшими практиками. Артур Орлов отметил, что форум объединяет разные поколения общими целями, и выразил надежду на появление семейных лидеров в каждом регионе.

Программа мероприятия включает просветительские сессии, мастер-классы и встречи с экспертами. Юрий Лескин подчеркнул важность сообщества как основы воспитания молодежи. Кроме того, 8 июля в рамках форума Здунов и Орлов поздравили молодоженов Сергея и Екатерину Томилину на церемонии бракосочетания. Главным итогом события станет разработка концепции Федерального семейного совета.