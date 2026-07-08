Трамп перепутал Зеленского с Путиным на саммите НАТО

Tекст: Ольга Иванова

Инцидент произошел в Белом доме, когда Трамп предложил журналистам задать вопрос российскому президенту, однако при этом указал рукой на сидевшего рядом Зеленского, передает «Газета.Ru». После того как присутствующие обратили внимание американского лидера на ошибку, он улыбнулся и исправил свою фразу.

«Если у вас вопрос к президенту Путину, а не к президенту Зеленскому, то что бы вы хотели спросить?» – обратился Трамп к одному из журналистов, пообещав передать затем этот вопрос российскому лидеру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским Дональд Трамп ошибочно обвинил Японию в ракетном ударе по американскому авианосцу.

До этого глава Белого дома запланировал телефонный разговор с Владимиром Путиным по итогам встречи с украинским лидером на саммите НАТО в Анкаре.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал внимательно отслеживать новости с данного мероприятия.