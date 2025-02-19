Нужно соблюдать сетевую гигиену и вбить в свою разумную голову, что интернет и вообще современное информационное пространство – предельно «нечистое» место. Любой продукт отсюда требует обязательной санитарной обработки даже больше, чем купленные на рынке огурцы.0 комментариев
Росавиация сняла ограничения в аэропорту Кирова
Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Кирова и других городов Поволжья
С 8.30 сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Кирова (Победилово), введенные ранее для обеспечения безопасности полетов.
Росавиация сняла временные ограничения на работу аэропорта Кирова, которые действовали с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Снятие ограничений произошло в 8.30 по московскому времени, сообщает ТАСС.
Ранее ограничения действовали не только в Кирове, но и в других крупных аэропортах региона, включая Ижевск, Казань, Нижнекамск и Ульяновск.
Меры безопасности были временными и связанными с поддержанием безопасного воздушного пространства. Решение Росавиации о снятии ограничений свидетельствует о восстановлении нормальной работы аэропортов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорты Ижевска, Казани, Кирова, Нижнекамска и Ульяновска временно прекратили принимать и отправлять рейсы с целью обеспечения безопасности полетов. В дальнейшем сняли ограничения на прием и выпуск самолетов в Казани и Нижнекамске, однако в аэропорту Ижевска все еще задерживались пять рейсов на прилет и вылет.