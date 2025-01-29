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    Эмигрантские СМИ купились на выдуманную ложь о России
    29 января 2025, 16:55 Мнение

    Эмигрантские СМИ купились на выдуманную ложь о России

    Я предпринимала несколько попыток читать иноагентские издания. В конце концов, мы журналисты, нас учили всегда знакомиться с противоположным мнением, даже если ты с ним не согласен. Но каждый раз натыкалась на очевидный факт – работа либеральных медиа с информацией не имеет ничего общего с профессиональной журналистикой.

    Ольга Андреева Ольга Андреева

    журналист

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    Пока еще в широкой прессе не появилось никакого объяснения, кто же скрывается под именем новой легенды либеральной прессы Асии Несоевой. Но многие из наших остроумцев и просто нормальных людей уже хотят пожать ей руку. Единственное, что можно сказать наверняка, это то, что у этой мудрой девушки все хорошо с чувством юмора. А также со знанием среды, с которой она работала. Никто из редакторов иноагентских либеральных изданий, которым сейчас приходится срочно удалять из архивов тексты госпожи Несоевой, не вздрогнул, читая ее многозначительный псевдоним, впрямую намекающий на «соевых» релокантов.

    Но сначала в двух словах про стремительное восшествие на либеральный журналистский Олимп и не менее стремительное падение оттуда самой героини. Последние два года в либеральной прессе имя Асии Несоевой прочно ассоциировалось с яркими «разоблачениями российского режима». Расстрел молодого парня, отказавшегося пойти на фронт, судьба татарского мужика, которого сердобольные женщины прятали от призыва в заброшенной деревне – эти истории, холодящие кровь, не переставали радовать либеральную аудиторию, тоскующую по чудовищным новостям из России. Новости с родины шли в основном хорошие. На фронте успехи, мобилизации нет, армия пополняется тысячами добровольцев, экономика растет, полки завалены товарами, а народ все крепче сплачивается вокруг президента.

    Конечно, либеральная общественность на все эти происки КГБ твердо отвечала – пропаганда и только пропаганда. Реальность куда ужаснее. Но трехлетнее ожидание, когда же сбудутся пророчества и в России кончатся ракеты, экономика рухнет, начнется революция, голод и мор, а россияне поедут на Украину в поисках работы, несколько затянулось. Сейчас, сейчас! – роковым басом твердили прорицатели. Но… Триумф либеральной магии все откладывается и откладывается. Напротив, на фоне зверств бусификаторов на Украине, окончательно рухнувшей экономики страны-зомби, деиндустриализации Европы и гражданского кризиса в США Россия выглядит все более устойчиво и перспективно. Либеральной общественности срочно нужна была хоть какая-то перемога.

    Не надо думать, что подход Несоевой был внове. Образ неподкупных либеральных журналистов, которые пишут правду и только правду, стал стремительно блекнуть как раз с началом СВО, мирового аттракциона русофобии и массовых антироссийских санкций. Помнится, в марте 2022 года мне позвонил мой коллега и старый приятель журналист NN (обойдемся без конкретных фамилий, ибо, увы, имя им легион).

    – Почему ты встала на сторону страны-агрессора? – нежно спросил бывший коллега. – Я хочу разобраться.

    Около часа я трудолюбиво говорила о том, почему я считаю исторически правильным стоять на стороне России, чьи объективные государственные интересы, в том числе в области безопасности, так цинично попирались столько лет. Я говорила о войне, которая идет с 2014 года, о Минских соглашениях и о том, что Россия сделала все, чтобы предотвратить столкновение, но ей не оставили выбора. «Ага, ага, как интересно!», – твердил мой собеседник, которого тогда я еще считала своим приятелем. Мы расстались, что называется, на теплой дружеской ноте.

    А через неделю в «Медузе*» вышел текст моего, уже бывшего, приятеля, в котором автор подробно демонстрировал читательской аудитории, какие чудовища и варвары те, кто разделил позицию России. Нашла я там и отрывок из моей пространной речи. Свои слова я узнала с трудом, настолько цинично был искажен их смысл. Сразу стало понятно, что такой же операции подверглись и все прочие высказывания героев того материала.

    С тех пор я предпринимала несколько попыток читать иноагентские издания. В конце концов, мы журналисты, нас учили всегда знакомиться с противоположным мнением, даже если ты с ним не согласен. Но каждый раз с удивительной неизменностью я натыкалась на очевидный факт – работа либеральных медиа с информацией не имеет вообще ничего общего с профессиональной журналистикой. Мне как читателю предлагали не подумать, не опереться на реальные факты, но утонуть в мутном болоте недоговоренностей, передергиваний и откровенной лжи. Фактически ключевым приемом этого рода медиа стал один единственный зомбирующий посыл – Россия очень плохая, тираническая, недемократическая страна. А все, кто позволяет себе задавать вопросы и сомневаться в этом, оказываются варварами, быдлом и так далее, и так далее. Появились целые стратегические схемы, которым буквально учили читателей, как разговаривать с патриотами и ватниками, как доказывать провал России на всех фронтах. Эти методички тут же переселились в соцсети и весь первый год СВО либералы отчаянно рубились с патриотами.

    Потом накал борьбы как-то стух. Либеральные аргументы все больше и больше исчерпывали себя, а аргументы патриотов становились такими очевидными, что стало как-то неловко их повторять. От санкций больше всего страдали те, кто их объявил, изоляция России превратилась в триумфальное расширение БРИКС, прогнозы в сфере российской экономики становились все лучше и лучше, что, скрипя зубами, признавали и западные эксперты. Либеральным медиа явно не хватало точки опоры.

    Именно в этот момент на помощь пришла Асия Несоевая. Не взлететь на фоне жестокого информационно-либерального голода ее имя не могло. Четырежды ее номинировали на иноагентскую премию «Редколлегия», ее материалы немедленно оказывались в топах популярности и массово перепечатывались. Расстрелянный мобилизованный парень, отказавшийся идти на войну – да это же просто радость сердца и лучшая таблетка от бессонницы для любого либерального редактора. Асия не утруждала себя сбором материалов. Она просто выдумывала те самые истории, которых так не хватало оппозиционным СМИ. И боже, как же редакторы были за них благодарны!

    Понятно, что факты, изложенные Асией, никто не проверял. Такой опции в либеральных медиа давно не существует. Для публикации годилось все, что могло опорочить Россию. Немыслимость историй Несоевой для юридического и политического поля России никого не смущала. Но гром все-таки грянул. Кто-то проверил некоторые детали. И тут же обнаружил, что все это чистая и незамутненная ложь. Сейчас этот таинственный аноним под псевдонимом Несоевая неловко оправдывается тем, что не могла раскрывать данные своих респондентов. СМИ удаляют ее материалы и оправдываются еще более неловко. А разумные люди просто смеются над этим суетливым шухером в либеральном курятнике.

    И это действительно было бы смешно, если бы касалось только нашей оппозиции, которая месяц от месяца все более деградирует. Но наши внутрироссийские шутки есть лишь бледная тень той черной и уродливой лжи, в которой настойчиво сейчас пытаются убедить весь мир с самых высоких международных трибун. Когда только что избранный президент США о всеуслышание объявляет, что чертежи гиперзвуковых ракет впервые появились на его родине, но их украли россияне, становится уже не столько смешно, сколько страшно. Что происходит с миром? Кто сможет остановить наступающее безумие? Одна надежда на Россию и здравый смысл.  

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