Политолог: Западные СМИ из четвертой власти превратились в обслугу первой

Политолог Павел Данилин сравнил свободу СМИ в России и на Западе

Tекст: Олег Исайченко

«Мы наблюдаем процесс деградации журналистской профессии на Западе. В США и Германии это проявляется в большей степени, во Франции – в меньшей. Там СМИ – это чисто пропагандистский ресурс, за исключением точечных левых, социалистических или консервативных проектов. Местные жители к этому привыкли», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований.

«К сожалению, тренд в некотором смысле отражается и на нашей журналистике. Так, например, ряд либеральных СМИ, которые сейчас в большинстве своем признаны иноагентами и покинули Россию, тоже отчасти встали на службу идеологической машины», – пояснил собеседник.

«Разумеется, эти медиа не гнушались никакими фейками, которые им преподносили. Кроме того, они нередко занимались ретрансляцией дезинформации со ссылкой на тот же Bild, который активно занимается антироссийской пропагандой. Это же так просто – пересказал, поставил ссылку и никакой критики», – указывает эксперт.

«Безусловно, не все журналисты такие. Есть, например, Такер Карлсон или Сеймур Херш. Но теперь даже Пулитцеровская премия не гарантирует объективности того или иного западного корреспондента или публициста. Так, на Украине награжденные премией неоднократно занимались фабрикацией материалов по тем или иным событиям», – напоминает политолог.

«Поэтому на Западе журналистика из четвертой власти превратилась в обслугу первой, причем без шансов на реабилитацию. В связи с этим возникает закономерный вопрос: должны ли российские СМИ следовать этой тенденции?» – риторически отмечает собеседник.

«Я уверен, что нет. Главное правило журналистики – следовать проверяемым, достоверным фактам и транслировать их. Следующим по важности идет гражданская патриотическая позиция, потому что журналист, который не является патриотом – он либо проплаченный пропагандист, либо обычный вредитель. Такие примеры в нашей стране тоже были», – указал аналитик.

При этом Данилин поставил под сомнение моральные качества западных журналистов, которые занимаются откровенной пропагандой. «Для этого есть специально обученные люди – пропагандисты. Смешивать эти понятия нельзя», – пояснил он.

«Поэтому сотрудникам СМИ в России надо понять – у нас в стране журналистам представляется куда больше свободы, чем в той же Германии или Штатах. На Украине этой свободы нет вообще – все делается строго по темниках, «ценным указаниям» и так называемым ТЗ, то есть техническим заданиям. Поэтому нам важно ценить те условия, в которых мы работаем, и делать свою работу честно и помнить: журналист должен довести до аудитории информацию, а не выдумывать ее», – заключил Данилин.

Во вторник в Общественной палате обсудили проект цифровой платформы, на которой будет публиковаться позитивный контент о стране. По замыслу авторов проекта, такая информация будет способствовать сплочению общества и служить информационным щитом от фейков. Об этом рассказал член ОП и журналист Никита Анисимов.

Ранее президент Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому будет ограничена доля иностранного участия в капитале новостных агрегаторов в России, более 50% акций в них должны принадлежать гражданам РФ.

Закон объяснятся тем, что обстановка в информационном поле довольно непростая, это связано с общей нестабильностью во взаимоотношениях между государствами, отметил первый зампредседателя комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

«В таких условиях самый надежный способ защитить медиасреду от наплыва фейков с одной стороны и повальной цензуры с другой стороны – сократить участие в создании новостного контента сил, преследующих свои политические интересы. Новости должны быть свободными от агрессивной пропаганды, но наши «друзья» из некоторых стран этого не понимают. А должны понимать», – указал Малькевич.

В свою очередь корреспондент из Франции Кристель Нэан в интервью газете ВЗГЛЯД рассказала, что на Западе есть немало иностранных журналистов, которые готовы говорить правду о ситуации на Украине и бороться с тем потоком дезинформации, которая идет со стороны Запада и киевских властей.