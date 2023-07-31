Кристель Нэан: Для борьбы с украинской пропагандой надо говорить правду

  • Военный эксперт рассказал об ожесточенных боях на Купянском направлении
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    Украинские средства ПВО не смогли сбить ни одну российскую ракету «Оникс»
    Полиция Таллина задержала бросавшегося яйцами бывшего журналиста Бабченко
    Эксперт: ВС России захватили чертовски интересную шведскую БМП
    В США заявили о «промышленных масштабах» потерь в ВСУ
    Пушилин сообщил о вытеснении ВСУ из села Старомайорское
    CNN: ВСУ усилили натиск во время нового этапа контрнаступления
    Москва назвала условие вывода ядерного оружия из Белоруссии
    Стало известно об отказе солдат ВСУ от наступления в Запорожской области
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Война Маска с Цукербергом как отражение гражданской войны в США

    Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.

    8 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Помощь нашим ребятам – такая же естественная потребность, как дышать

    Судьбы плетем вместе с сетью. Прочно связываем и молимся за своих. В каждую маскировочную сеть, в каждый нашлемник, в каждый костюм лешего вплетена молитва. Руки – плетут, душа – молится.

    6 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Выбитое окно в «Москва-Сити» никак не поможет украинцам в Запорожье

    Удар по небоскребам – это, конечно, такое себе. Салам Усама, салам «Аль-Каида». С другой стороны, это что первый теракт что ли, совершенный Украиной?

    20 комментариев
    Новости
    12:00ВС России уничтожили точку наблюдения ВСУ у Антоновского моста

    Российские военнослужащие посредством управляемой ракеты уничтожили наблюдательный пункт боевиков ВСУ близ Антоновского моста в Херсоне, сообщает Минобороны.

    12:00Военный эксперт рассказал об ожесточенных боях на Купянском направлении

    Активность российских подразделений вынуждает противника перебрасывать под Купянск резервы, которые готовились для контрнаступления на Запорожском направлении. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя ситуацию на Купянском направлении.

    11:57Бабченко признался, что забросал яйцами посольство России в Таллине

    Журналист Аркадий Бабченко, включенный российским Минюстом в реестр иноагентов и известный работой на СБУ, признался, что забросал яйцами здание посольства России в Таллине.

    11:49ОАК передал Минобороны партию модернизированных МиГ-31

    Нижегородский авиационный завод «Сокол» передал Минобороны партию истребителей-перехватчиков МиГ-31, которые прошли ремонт и модернизацию, сообщили в ОАК.

    11:40Путин разрешил «Росвоенипотеке» гасить ипотечные долги погибших в спецоперации

    Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий «Росвоенипотеке» с 1 августа 2023 года погашать задолженность по ипотечным кредитам погибших участников спецоперации.

    11:37Стало известно об отказе солдат ВСУ от наступления в Запорожской области

    Украинские военные отказываются наступать на Запорожском направлении, опасаясь за свою жизнь, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

    11:32В Нигере обвинили Францию в подготовке военной операции

    Свершившие в Нигере госпереворот военные обвиняют французских властей в попытке начать военную операцию с целью освободить отстраненного от власти президента страны Мохамеда Базума, заявил официальный представитель созданного мятежниками Национального совета спасения родины полковник Амаду Абдраман.

    11:20Heineken заявил об усложнении условий выхода из российских активов

    Пивоваренный концерн Heineken констатировал усложнение условий выхода из российских активов, следует из отчета за первое полугодие.

    11:11Эксперты ИРИ протестировали использование ChatGPT в юриспруденции

    Эксперты АНО «Институт развития интернета» в течение трех месяцев тестировали ChatGPT на предмет возможного применения в аналитических и юридико-прикладных целях, и пришли к выводу, что при применении нейросести есть некоторые риски.

    11:02CNN: ВСУ усилили натиск во время нового этапа контрнаступления

    Новые усиленные попытки Вооруженных сил Украины прорвать российскую оборону могут свидетельствовать о новом этапе контрнаступления, сообщает CNN.

    10:59Глава Буркина-Фасо назвал приоритетом военное сотрудничество с Россией

    Президент переходного периода Буркина-Фасо Ибраим Траоре счел приоритетом военное сотрудничество с Россией, высоко оценив его уровень.

    10:48Число жертв обстрела ВСУ центра Донецка выросло до двух человек

    Два человека погибли, четверо ранены в центре Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщили в экстренных службах ДНР.

    10:46Взрывы прогремели в Кривом Роге на Украине

    Взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщил мэр города Александр Вилкул.

    10:44В Киеве предложили сохранить снятый с «Родины-матери» герб СССР

    Украинский скульптор Алексей Пергаменщик, работавший над созданием украинского герба в виде трезубца, который установят на монумент «Родина-мать» в Киеве вместо советского, выступил с предложением сохранить герб Советского Союза и поместить его в зал под статую.

    10:36ВСУ ударили по водоканалу в Ясиноватой

    Украинские военные сбросили начиненную металлическими шариками взрывчатку на территорию водоканала в Ясиноватой, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.

    31 июля 2023, 11:30

    Кристель Нэан: Для борьбы с украинской пропагандой надо говорить правду

    Кристель Нэан: Для борьбы с украинской пропагандой надо говорить правду
    @ Гулия Леваненкова/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Есть немало иностранных журналистов, которые готовы говорить правду о ситуации на Украине и бороться с тем потоком дезинформации, которая идет со стороны Запада и киевских властей. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала корреспондент из Франции Кристель Нэан. Ранее стало известно, что военкоры из Канады и Франции, освещающие события в Донбассе, хотели бы получить российское гражданство.

    Военкоры из Канады и Франции, освещающие события в Донбассе, хотели бы получить российское гражданство. Об этом рассказала корреспондент из Франции Кристель Нэан. По ее словам, у нее самой уже два года гражданство России, до этого – с 2016 года – был паспорт ДНР. Что же касается французских документов, их у журналистки уже нет.

    Нэан добавила, что у большинства коллег, с которыми она хотела бы собрать команду нового интернет-агентства, гражданства России пока нет, «но они очень сильно этого хотят, потому что у них обратного пути нет».

    О том, почему иностранные журналисты хотят стать гражданами РФ, с какими сложностями приходится сталкиваться при освещении событий в Донбассе и как бороться с дезинформацией, газете ВЗГЛЯД рассказала журналистка Кристель Нэан.

    ВЗГЛЯД: Почему вы приняли для себя решение работать в Донбассе?

    Кристель Нэан: Я решила приехать и работать военным корреспондентом, потому что больше не могла терпеть ту ложь, которую несут западные СМИ. Особенно это касалось французских изданий. Я также понимала, что должна жить в Донбассе постоянно, чтобы полноценно освещать происходящее в регионе. Так я пришла к выводу, что если не я, то никто другой этого не сделает.

    ВЗГЛЯД: В 2016 году вы получили паспорт ДНР, а два года назад стали обладательницей паспорта РФ. Почему? И как к этому относятся ваши родственники на родине?

    К. Н.: К моменту отъезда в Донбасс я уже знала – у меня русская душа. Более того, я уверена, что вижу мир скорее как россиянка, нежели как француженка. Так что оформление сначала паспорта ДНР, а затем и российского было логичным. Это отражает меня. Что касается родных и близких, они поддерживают меня, и были рады, когда я получила документы.

    ВЗГЛЯД: Вы как-то говорили, что вам и вашим коллегам поступают угрозы. От кого? Есть ли опасения, что эти угрозы будут реализованы?

    К. Н.: Угрозы поступают в основном от сторонников Украины или граждан этой страны. Они обещают расправиться со мной, оскорбляют, происходит это практически ежедневно. Аналогичная ситуация и у моих коллег, которые говорят правду о ситуации в Донбассе.

    В прошлом году, например, в результате массированного обстрела региона ВСУ был уничтожен мой автомобиль. А потом я узнала, что у украинских военных были данные машины – модель, цвет и даже номер. И после атаки на регион я получила немало сообщений типа

    «В этот раз не удалось тебя убить, но в следующий раз мы это сделаем».

    ВЗГЛЯД: Вы говорили, что есть ряд ваших коллег, которые до сих пор не имеют российского паспорта и работают в Донбассе, но хотели бы получить гражданство РФ. Как они аргументируют свою позицию? Почему для них это важно?

    К. Н.: Все эти люди плотно связали свою жизнь с Россией – у них есть русские жены, девушки, парни, мужья. Они фактически ежедневно рискуют своей жизнью и свободой ради правды о том, что происходит в зоне специальной военной операции. Если бы мои коллеги решили вернуться на родину, то наверняка оказались бы в тюрьме. И все это за то, что они не согласны с русофобским западным нарративом. Их работа крайне важна – говоря правду, эти журналисты защищают Россию на международной арене.

    ВЗГЛЯД: Как бы вы оценили освещение событий на Украине в западных медиа, насколько оно взвешено, независимо? Почему так? Существует ли у жителей Европы, США, западного мира альтернативные источники информации о событиях на Украине?

    К. Н.: Освещение событий на Украине в западных СМИ носит абсолютно антироссийский и несбалансированный характер. Это объясняется тем, что все основные медиа принадлежат либо государству, либо олигархам, близким к западным правительствам. Не говоря уже о субсидиях прессе, которые, например, во Франции дают правительству значительные рычаги влияния на СМИ. Без этих субсидий многие издания обанкротились бы.

    Альтернативные источники информации на Западе систематически дискредитируются и подвергаются цензуре под надуманными предлогами.

    Только независимым СМИ удается донести информацию, противоречащую официальной версии. И то, сделать это возможно исключительно через интернет. После начала СВО стало ясно – все больше людей ищут альтернативные источники, а телевидению доверяют все меньше.

    ВЗГЛЯД: Приходилось ли вам в рамках вашей работы военкором сталкиваться с очевидными актами лжи со стороны Украины?

    К. Н.: Конечно, таких случаев было немало. Так, летом 2018 года ВСУ несколько дней обстреливали прифронтовой населенный пункт Саханка. В это время украинская пропаганда утверждала, что соблюдается режим прекращения огня. А я видела все своими глазами, была там четыре дня.

    Также все знают о случаях в Буче и Изюме, историю с «Точкой-У» в Краматорске. Украинскую ложь приходилось развенчивать, в том числе за счет научной аргументации.

    ВЗГЛЯД: Приведите примеры фейков, дезинформации о событиях на Украине, массово принятых западным обществом за истину. Как можно это исправить?

    К. Н.: Одна из фальсификаций, которая поразила меня больше всего – это заявление одного из французских СМИ о том, что российские солдаты воюют лопатами, потому что не хватает боеприпасов и оружия. Я ответила юмористическим видеороликом, чтобы подчеркнуть абсурдность этого заявления.

    В целом же, на мой взгляд, есть два пути – это юмористический ответ и конкретные факты. Последнее призвано четко и детально доказать, что распространяемая информация – фейк. Но многое, конечно, зависит от конкретных случаев дезинформации.

    ВЗГЛЯД: Вы активно продвигаете идею создания международного интернет-агентства. Для чего это надо? Какие задачи вы ставите перед собой и командой?

    К. Н.: Основная цель – дать возможность западным журналистам, желающим говорить правду, делать это более эффективно, чем они могли бы это делать в одиночку.

    Мы хотим при помощи доказательной базы бороться с украинской и западной пропагандой.

    Для того, чтобы работа была эффективной, разумеется, нужна команда, в которую войдут журналисты, переводчики, технический персонал, smm-отдел. Так корреспонденты смогут сосредоточиться на своей непосредственной работе – съемке репортажей, перепроверке информации и написании статей по теме.

    Главное
    ФСБ задержала троих россиян за передачу «Правому сектору» данных о военных объектах
    ОАК передал Минобороны партию модернизированных МиГ-31
    Косачев допустил эскалацию США конфликта на Украине в 2024 году
    Американский полковник предрек окружение российскими войсками Харькова
    Силуанов назвал причину ослабления курса рубля
    В Киеве предложили сохранить снятый с «Родины-матери» герб СССР
    Москвичей предупредили о приходе эпохи холодных февралей

    Как Россия обыграла Запад уходом из зерновой сделки

    Россия начинает пожинать первые плоды важнейшего политического решения последнего времени – отказа продолжать участие в так называемой зерновой сделке. О том, как это происходит, рассказал, в частности, Владимир Путин в рамках российско-африканского саммита. А в число проигравших вошла не только Украина, но и крупнейшие западные сельскохозяйственные игроки. Подробности

    Перейти в раздел

    Кристель Нэан: Для борьбы с украинской пропагандой надо говорить правду

    Есть немало иностранных журналистов, которые готовы говорить правду о ситуации на Украине и бороться с тем потоком дезинформации, которая идет со стороны Запада и киевских властей. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала корреспондент из Франции Кристель Нэан. Ранее стало известно, что военкоры из Канады и Франции, освещающие события в Донбассе, хотели бы получить российское гражданство. Подробности

    Перейти в раздел

    Как громили фашистов советские летчики-торпедоносцы

    30 июля Россия отмечает День Военно-морского флота, чествует и наших моряков, и их боевые корабли. Однако за кадром порой остается род сил, ставший одним из главных ударных инструментов морских сражений – авиация. Свой потенциал морская авиация ВМФ СССР стала раскрывать во времена Великой Отечественной – и ярким воплощением этого стали подвиги торпедоносцев Северного флота. Подробности

    Перейти в раздел

    Геронтократию в США больше невозможно скрывать

    Один из наиболее влиятельных политиков в США Митч Макконнелл стал вести себя на публике, как президент Джо Байден. Выступая перед журналистами, потерял ориентацию в пространстве и «завис», пока его не увели помощники. Похожий случай произошел с 90-летней сенаторшей Файнстайн. До чего доведут Америку старики, из рук которых выпадает все, кроме власти? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Польша готовится к войне

      Серый кардинал польской политики и глава силового блока правительства Ярослав Качиньский заявил о грядущем увеличении польской армии до шести дивизий и 300 тыс. человек, то есть почти вдвое. При этом он намекнул, что это связано с передислокацией в Белоруссию ЧВК «Вагнер». Но на самом деле это очень плохие новости прежде всего для Украины.

    • В Африке свергли врага России

      Одной из немногих африканских стран, бойкотировавших саммит Россия – Африка по требованию Запада, стал Нигер, до сих пор ориентирующийся на Францию и обеспечивающий ее ураном. Но в день открытия саммита президент Нигера Мохамед Базум был свергнут, что стало для французов неприятным сюрпризом. Какое отношение к этому имеет Россия?

    • Слушания об НЛО в Конгрессе США

      В Конгрессе США прошли слушания, на которых бывший правительственный агент объявил об обнаружении внеземных биотехнологий в местах предполагаемых аварий НЛО. Также показания на этот счет дали бывшие военные летчики. У президента Джо Байдена заявили, что относятся к сообщениям об инопланетянах со всей серьезностью. Что вообще происходит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............