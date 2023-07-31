Кристель Нэан: Для борьбы с украинской пропагандой надо говорить правду

Tекст: Алёна Задорожная

Военкоры из Канады и Франции, освещающие события в Донбассе, хотели бы получить российское гражданство. Об этом рассказала корреспондент из Франции Кристель Нэан. По ее словам, у нее самой уже два года гражданство России, до этого – с 2016 года – был паспорт ДНР. Что же касается французских документов, их у журналистки уже нет.

Нэан добавила, что у большинства коллег, с которыми она хотела бы собрать команду нового интернет-агентства, гражданства России пока нет, «но они очень сильно этого хотят, потому что у них обратного пути нет».

О том, почему иностранные журналисты хотят стать гражданами РФ, с какими сложностями приходится сталкиваться при освещении событий в Донбассе и как бороться с дезинформацией, газете ВЗГЛЯД рассказала журналистка Кристель Нэан.

ВЗГЛЯД: Почему вы приняли для себя решение работать в Донбассе?

Кристель Нэан: Я решила приехать и работать военным корреспондентом, потому что больше не могла терпеть ту ложь, которую несут западные СМИ. Особенно это касалось французских изданий. Я также понимала, что должна жить в Донбассе постоянно, чтобы полноценно освещать происходящее в регионе. Так я пришла к выводу, что если не я, то никто другой этого не сделает.

ВЗГЛЯД: В 2016 году вы получили паспорт ДНР, а два года назад стали обладательницей паспорта РФ. Почему? И как к этому относятся ваши родственники на родине?

К. Н.: К моменту отъезда в Донбасс я уже знала – у меня русская душа. Более того, я уверена, что вижу мир скорее как россиянка, нежели как француженка. Так что оформление сначала паспорта ДНР, а затем и российского было логичным. Это отражает меня. Что касается родных и близких, они поддерживают меня, и были рады, когда я получила документы.

ВЗГЛЯД: Вы как-то говорили, что вам и вашим коллегам поступают угрозы. От кого? Есть ли опасения, что эти угрозы будут реализованы?

К. Н.: Угрозы поступают в основном от сторонников Украины или граждан этой страны. Они обещают расправиться со мной, оскорбляют, происходит это практически ежедневно. Аналогичная ситуация и у моих коллег, которые говорят правду о ситуации в Донбассе.

В прошлом году, например, в результате массированного обстрела региона ВСУ был уничтожен мой автомобиль. А потом я узнала, что у украинских военных были данные машины – модель, цвет и даже номер. И после атаки на регион я получила немало сообщений типа

«В этот раз не удалось тебя убить, но в следующий раз мы это сделаем».

ВЗГЛЯД: Вы говорили, что есть ряд ваших коллег, которые до сих пор не имеют российского паспорта и работают в Донбассе, но хотели бы получить гражданство РФ. Как они аргументируют свою позицию? Почему для них это важно?

К. Н.: Все эти люди плотно связали свою жизнь с Россией – у них есть русские жены, девушки, парни, мужья. Они фактически ежедневно рискуют своей жизнью и свободой ради правды о том, что происходит в зоне специальной военной операции. Если бы мои коллеги решили вернуться на родину, то наверняка оказались бы в тюрьме. И все это за то, что они не согласны с русофобским западным нарративом. Их работа крайне важна – говоря правду, эти журналисты защищают Россию на международной арене.

ВЗГЛЯД: Как бы вы оценили освещение событий на Украине в западных медиа, насколько оно взвешено, независимо? Почему так? Существует ли у жителей Европы, США, западного мира альтернативные источники информации о событиях на Украине?

К. Н.: Освещение событий на Украине в западных СМИ носит абсолютно антироссийский и несбалансированный характер. Это объясняется тем, что все основные медиа принадлежат либо государству, либо олигархам, близким к западным правительствам. Не говоря уже о субсидиях прессе, которые, например, во Франции дают правительству значительные рычаги влияния на СМИ. Без этих субсидий многие издания обанкротились бы.

Альтернативные источники информации на Западе систематически дискредитируются и подвергаются цензуре под надуманными предлогами.

Только независимым СМИ удается донести информацию, противоречащую официальной версии. И то, сделать это возможно исключительно через интернет. После начала СВО стало ясно – все больше людей ищут альтернативные источники, а телевидению доверяют все меньше.

ВЗГЛЯД: Приходилось ли вам в рамках вашей работы военкором сталкиваться с очевидными актами лжи со стороны Украины?

К. Н.: Конечно, таких случаев было немало. Так, летом 2018 года ВСУ несколько дней обстреливали прифронтовой населенный пункт Саханка. В это время украинская пропаганда утверждала, что соблюдается режим прекращения огня. А я видела все своими глазами, была там четыре дня.

Также все знают о случаях в Буче и Изюме, историю с «Точкой-У» в Краматорске. Украинскую ложь приходилось развенчивать, в том числе за счет научной аргументации.

ВЗГЛЯД: Приведите примеры фейков, дезинформации о событиях на Украине, массово принятых западным обществом за истину. Как можно это исправить?

К. Н.: Одна из фальсификаций, которая поразила меня больше всего – это заявление одного из французских СМИ о том, что российские солдаты воюют лопатами, потому что не хватает боеприпасов и оружия. Я ответила юмористическим видеороликом, чтобы подчеркнуть абсурдность этого заявления.

В целом же, на мой взгляд, есть два пути – это юмористический ответ и конкретные факты. Последнее призвано четко и детально доказать, что распространяемая информация – фейк. Но многое, конечно, зависит от конкретных случаев дезинформации.

ВЗГЛЯД: Вы активно продвигаете идею создания международного интернет-агентства. Для чего это надо? Какие задачи вы ставите перед собой и командой?

К. Н.: Основная цель – дать возможность западным журналистам, желающим говорить правду, делать это более эффективно, чем они могли бы это делать в одиночку.

Мы хотим при помощи доказательной базы бороться с украинской и западной пропагандой.

Для того, чтобы работа была эффективной, разумеется, нужна команда, в которую войдут журналисты, переводчики, технический персонал, smm-отдел. Так корреспонденты смогут сосредоточиться на своей непосредственной работе – съемке репортажей, перепроверке информации и написании статей по теме.