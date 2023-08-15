Выказывать неукротимую воинственность и непримиримость, сидя на диване, стало не только способом «отвести душу», но и неплохой возможностью, как писал баснописец, «без драки попасть в большие забияки».0 комментариев
В ОП предложили создать платформу с позитивными новостями о России
В Общественной палате обсудили проект цифровой платформы, на которой будет публиковаться позитивный контент о стране, рассказал член ОП и журналист Никита Анисимов.
Впервые идея такого проекта была озвучена на круглом столе ОП в Якутске. Тогда эксперты констатировали, что нужно создать цифровой ресурс с новостями о достижениях России, указал Анисимов в своем Telegram-канале.
Такой ресурс будет способствовать сплочению общества, служить информационным щитом от фейков, подчеркнул он.
«По итогам социологических исследований подтверждается реальный запрос людей на позитивный контент в интернете. 44% респондентов против 32,4% видят в Сети в основном негативные новости. 48,6% опрошенных против 27,5% уверены, что позитивного контента о России в интернет-пространстве недостаточно. На мой взгляд, это открывает широкий фронт работы для информирования о позитивных событиях», – добавил член ОП.
Эффективным инструментом здесь может стать интерактивная интернет-платформа, на которой россияне смогут получать новости по своим интересам и делиться ими в соцсетях, принимать участие в значимых для себя событиях и вносить свой вклад в информационную жизнь страны. За основу предлагается взять уже существующий общественный интернет-проект «Хорошие новости» и масштабировать его наработки.
«Коллеги идею поддержали. Руководитель проекта Илья Федоров презентовал концепцию будущего приложения и отметил, что команда разработчиков готова его усовершенствовать и запустить совместно с ОП России», – добавил Анисимов.
Член ОП Ольга Голышенкова предложила привлечь к добровольному участию в работе платформы партнеров: представителей органов власти, госкомпаний, крупного бизнеса.
Эти организации в силу своей деятельности являются источником хороших новостей, подчеркнула она. При их поддержке можно продумать систему поощрений для активных пользователей – например, встречи с интересными людьми или образовательные курсы.
«Договорились в ближайшее время обсудить практические механизмы реализации мобильного приложения о достижениях России», – заключил Анисимов.