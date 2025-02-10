Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.2 комментария
Рябков предположил замену «Голоса Америки» другим пропагандистским проектом США
Глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США Илон Маск рассматривает возможность закрытия радиостанции «Голос Америки*» (признана в России СМИ-иноагентом), однако на ее месте может появиться аналогичное медиа, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Рябков, комментируя на пресс-конференции инициативу Маска о прекращении финансирования радиостанции «Голос Америки*», заявил, что даже при преобразованиях в американском госаппарате, такие структуры, как пропагандистские медиа, сохранят свои функции, передает ТАСС.
Рябков отметил, что радиостанция может быть закрыта, но на ее месте появится аналогичное медиапредприятие, выполняющее те же задачи. «Я думаю, что, независимо от тех или иных процессов переформатирования или реформирования американского госаппарата, так же, как и с USAID, функционал пропагандистских рупоров <…> сохранится в том или ином виде», – сказал дипломат.
Маск ранее заявил, что «Радио Свобода*» (признано иноагентом, а его юрлицо Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL — нежелательной организацией в России) и «Голос Америки» должны быть закрыты из-за их низкой популярности и высоких затрат на поддержание их деятельности, составляющих около 1 млрд долларов в год, а также высмеял «независимые» СМИ России и Украины после заморозки USAID.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента