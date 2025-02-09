С американцами в любом случае придется обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.44 комментария
Маск предложил закрыть «Радио Свобода» и «Голос Америки»
Маск предложил США закрыть «Радио Свобода» и «Голос Америки» как бесполезные
Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и известный предприниматель Илон Маск заявил, что «Радио Свобода*» и «Голос Америки*» должны быть закрыты из-за их низкой популярности и высоких затрат на поддержание их деятельности, составляющих около 1 млрд долларов в год.
Американский миллиардер Илон Маск призвал к закрытию радиостанций «Радио Свобода*» и «Голос Америки*». Соответствующее заявление предприниматель сделал в своей социальной сети X (ранее Twitter, заблокирован в России), отметив, что данные станции больше никого не интересуют.
Маск подчеркнул, что ежегодное содержание этих радиостанций обходится в 1 млрд долларов, которые собираются с американских налогоплательщиков. По его мнению, станции управляются теми, кого он назвал «сумасшедшими радикальными левыми».
Он также добавил: «Да, закройте их. Европа теперь свободна (если не считать удушающей бюрократии). Никто их больше не слушает».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск саркастически высказался о «независимых» СМИ России и Украины, которые оказались без финансирования Агентства США по международному развитию (USAID).
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента