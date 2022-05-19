Создателю «Северного потока» отомстили за верность дружбе с Россией

Немецкие власти лишают Герхарда Шредера ряда привилегий, полагавшихся ему как бывшему канцлеру ФРГ. Оставят только пенсию и личную охрану. Кроме того, Шредер рискует угодить под персональные санкции Евросоюза, если не разорвет официальные связи с Москвой. Так правящие круги мстят бывшему лидеру страны в рамках «отмены России». При этом рядовым немцам есть за что благодарить наладившего тесные связи с Москвой Шредера.

Представители правящей коалиции – Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «зеленые» и либералы – в среду договорились лишить экс-канцлера Герхарда Шредера части привилегий, которые финансируются из средств налогоплательщиков. Заявку по этому поводу они подали в бюджетный комитет Бундестага, пишет ТАСС.

Правящие партии решили закрыть его бюро, которое все еще работало на берлинской Унтер-ден-Линден, рядом со зданием Бундестага, распустив штат его сотрудников. Также Шредеру отменят льготы на коммунальные услуги и оплату его зарубежных поездок, которые ранее оформлялись как командировки государственного служащего. По сути бывший лидер страны станет обычным пенсионером. Правда, пенсию, которую получают по закону бывшие канцлеры, и телохранителей Шредеру пока решено сохранить. Но оппозиция – блок ХДС/ХСС – требует лишить Шредера и этих последних привилегий. Как ожидается, в Бундестаге инициативу рассмотрят в четверг.

«Герхард Шредер работает лоббистом только российских государственных компаний, и не от имени ФРГ. Тот немец, который больше не выполняет обязательств, возложенных на него Германией, не нуждается в государственном снабжении», – заявил по этому поводу депутат от «зеленых» Свен-Кристиан Киндлер.

Как пишет другая германская газета – «Зюддойче цайтунг», после начала боевых действий на Украине многие помощники Шредера и так уволились, а сам он давно не появлялся на Унтер-ден-Линден. Его отношения с родной партией – СДПГ после 24 февраля окончательно испортились. Однопартийцы недовольны, что бывший канцлер «не хочет рвать отношений с Путиным» и осуждать действия России. Если резолюцию примут, Шредер лишится еще и права представлять ФРГ как бывший канцлер на международном уровне, выступать как официальное лицо внутри Германии. В том числе бывший канцлер не сможет участвовать в государственных церемониях. Еще ни с одним бывшим канцлером ФРГ такого не случалось.

В четверг, как ожидается, уже не германский, а Европейский парламент примет похожую резолюцию – с призывом включить Шредера в черные списки. Об этом сообщила в среду немецкая газета «Вельт», получившая доступ к проекту резолюции.

Ряд европейских политиков отказались от бизнеса с россиянами, напоминают авторы резолюции, и призывают Шредера и экс-главу МИДа Австрии Карин Кнайсль «поступить так же». Видимо, чтобы поторопить двух бывших политиков, авторы обращаются к ЕС с просьбой «включить в санкционные списки европейских представителей правлений крупных российских предприятий, которые продолжают получать» деньги из России.



Карен Кнайсль возглавляла МИД Австрии в 2017–2019 годы. В то время сенсацию в западной прессе вызвал тот факт, что Кнайсль пригласила Путина на свою свадьбу. В прошлом году экс-министр, как и Шредер, вошла в совет директоров «Роснефти». В марте экс-министр выступила с интервью газете «Известия», в котором упрекнула Запад за то, что в переговорах с Москвой по безопасности он не проявил в свое время достаточной гибкости.

Газета предрекает, что резолюция будет принята, поскольку ее поддерживают сразу четыре крупнейших фракции. Впрочем, призыв депутатов еще должны будут одобрить представители 27 стран-членов Евросоюза.

«Кампания против бывших политиков, которым навешивают ярлык «пророссийских», по своим масштабам и цинизму напоминает охоту на ведьм против руководителей ГДР

после ее присоединения к западной Германии, – считает замдиректора Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. – Основным разжигателем этой медийной волны стали немецкие издательские дома, подконтрольные американским медиамагнатам».

«Кстати, подобная критика за «излишнее сочувствие» к российским интересам звучит теперь и в адрес Ангелы Меркель. Легко критиковать ушедших со сцены политиков. На мой взгляд, в этом проявляется слабость, попытка таким образом подыграть Большому брату из Вашингтона. Неслучайно социал-демократы проиграли недавно выборы в крупнейшей земле ФРГ – Северный Рейн – Вестфалия. Их провал может объясняться тем, что эта партия не воспринимается как самостоятельный, сильный игрок в германской политике», – полагает Камкин. Что касается лично Шредера, то в крайнем случае он может запросить российское гражданство и переехать в Москву, иронизирует эксперт.

Замдиректора Института Европы РАН по научной работе, завотделом страновых исследований и руководитель Центра германских исследований Владислав Белов напоминает, что бывший канцлер никак не влиял на дела своей партии в последние годы и поэтому не представлял никакой опасности для правящих кругов.

«Но идет в целом «отмена России». Поэтому большинство политиков принуждают отказываться от своих прежних взглядов, от того вклада, который они вносили в укрепление германо-российского сотрудничества. Шредеру мстят за то, что он остается в руководстве «Роснефти». Тем самым бывший канцлер дает понять, что не меняет позиции и готов по-прежнему содействовать диалогу своей страны с Россией», – сказал Белов газете ВЗГЛЯД.

«В то же время некоторые рядовые немцы могут по-прежнему испытывать благодарность к Шредеру за то, что он был среди инициаторов строительства «Северного потока – 1». Трубопровод – одна из последних ниточек, которые все еще связывают Россию с Германией. Благодаря ему немецкие дома по-прежнему обеспечиваются газом. Наверное, кто-то за обедом может подумать, что сварил кастрюльку супа благодаря Шредеру», – предположил эксперт.

Стоит напомнить: Шредер руководил Германией с 1998 года по 2005 год. Будучи лидером оппозиционной СДПГ, на выборах 1998 года нанес поражение знаменитому «канцлеру объединения» Гельмуту Колю, сменив его на посту главы правительства. В начале «нулевых», как утверждала пресса, Шредер установил дружеские отношения с российским президентом Владимиром Путиным.

Вместе с супругой канцлер в те годы часто приезжал в Россию. Шредеры даже удочерили трехлетнюю девочку, жившую в одном из детских домов Петербурга. После семи лет правления, в 2005 году Шредер проиграл выборы, уступив пост Ангеле Меркель. С тех пор он отошел от политики и сосредоточился на экономике. Сейчас экс-канцлер возглавляет советы директоров «Роснефти» и Nord Stream 2 AG, а также комитет акционеров Nord Stream AG.

В опубликованном недавно интервью газете «Нью-Йорк таймс» Шредер уклонился от прямых оценок событий на Украине, однако подчеркнул, что политическая и экономическая изоляция России в долгосрочной перспективе невозможна, а процветание Евросоюза, в том числе Германии, «всегда будет зависеть» от поставок российского сырья.

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Бывший высокопоставленный сотрудник МИДа, член Совета Федерации Константин Долгов полагает, что общественное мнение Западной Европы начинает постепенно уставать от русофобской кампании, которая ему навязывается, и с течением времени «такие серьезные политики, как Шредер, несомненно, вновь будут востребованы». «Многие помнят, что благодаря первому «Северному потоку» в Германию уже годами стабильно поступает газ. Это позволяло серьезно развивать экономику Германии», – сказал он.

По мнению сенатора, будучи у власти, Шредер не раз демонстрировал определенную самостоятельность Германии и «держал удар», испытывая мощное давление Вашингтона. «Шредер последовательно выступает за экономическое сотрудничество с Россией и в целом придерживается здравого смысла в своих суждениях. Но его трактовка национальных интересов Германии расходится с соглашательской линией, которую проводит нынешний канцлер Олаф Шольц», – подчеркнул Долгов.

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