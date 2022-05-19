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19 мая, четверг  |  Последнее обновление — 09:37  |  vz.ru
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Россия после ухода Renault сохранит производство современных авто

Найден способ сохранить бюджетные автомобили Lada для российского потребителя Пресс-служба губернатора Самарской области
РИА Новости
Французский Renault уходит из России, однако оставляет широкое окно возможности для возврата. Но главное, что западный концерн оставляет «АвтоВАЗу» собственную платформу. Это значит, что российскому автозаводу не надо искать новых владельцев в Китае или Корее, или возвращаться к выпуску устаревших моделей Lada.  Подробности...
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«Патриотизм можно только воспитать»

Воспитание патриотизма должно быть осознанным Сергей Бобылев/ТАСС
В патриотическом воспитании детей, помимо семьи, должны участвовать школа, вуз, телевидение, политики, общественные движения, НКО. Только так можно воспитать человека, который любит свою страну, заявила газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Ольга Занко, комментируя решение Минпросвещения, согласно которому с 1 сентября в каждой школе в начале учебной недели будет исполняться гимн. Подробности...
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Россия делает ставку на боевые лазеры

Так выглядит комплекс «Пересвет». Облик других образцов лазерного оружия России пока секретен Министерство обороны РФ/РИА Новости
«На подходе системы вооружения, которые будут определять боеспособность наших Вооруженных сил в будущем», заявил вице-премьер РФ Виктор Борисов. Он дал понять, что особая надежда возлагается на перспективное лазерное оружие. Какие системы лазерных вооружений уже использует российская армия – и что нового мы можем уже вскоре увидеть на поле боя?  Подробности...
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Создателю «Северного потока» отомстили за верность дружбе с Россией

В начале «нулевых», будучи канцлером, Шредер регулярно наведывался в Россию Gero Breloer/DPA/ТАСС
Немецкие власти лишают Герхарда Шредера ряда привилегий, полагавшихся ему как бывшему канцлеру ФРГ. Оставят только пенсию и личную охрану. Кроме того, Шредер рискует угодить под персональные санкции Евросоюза, если не разорвет официальные связи с Москвой. Так правящие круги мстят бывшему лидеру страны в рамках «отмены России». При этом рядовым немцам есть за что благодарить наладившего тесные связи с Москвой Шредера. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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«Многовекторность» между Россией и ее врагами закончилась

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Страны ОДКБ должны решить – либо они с Россией превращаются в АнтиНАТО и борются вместе против всех внешних угроз, либо уходят в самостоятельное плавание. В сторону превращения в исламский эмират, польскую колонию или турецкий вилайет. Подробности...

«Русофобскую дугу» замкнуть не получится

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Под разговоры об имперских амбициях России и деколонизации как раз и происходит возрождение имперских амбиций стран, которые, казалось бы, давно должны были смириться со своей скромной ролью на карте мира. Подробности...
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«Коллективный Запад» исчезает на наших глазах

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Владимир Можегов, публицист
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    В начале «нулевых», будучи канцлером, Шредер регулярно наведывался в Россию
    		   19 мая 2022, 08:32
    Фото: Gero Breloer/DPA/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Артур Приймак

    Немецкие власти лишают Герхарда Шредера ряда привилегий, полагавшихся ему как бывшему канцлеру ФРГ. Оставят только пенсию и личную охрану. Кроме того, Шредер рискует угодить под персональные санкции Евросоюза, если не разорвет официальные связи с Москвой. Так правящие круги мстят бывшему лидеру страны в рамках «отмены России». При этом рядовым немцам есть за что благодарить наладившего тесные связи с Москвой Шредера.

    Представители правящей коалиции – Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «зеленые» и либералы – в среду договорились лишить экс-канцлера Герхарда Шредера части привилегий, которые финансируются из средств налогоплательщиков. Заявку по этому поводу они подали в бюджетный комитет Бундестага, пишет ТАСС.

    Правящие партии решили закрыть его бюро, которое все еще работало на берлинской Унтер-ден-Линден, рядом со зданием Бундестага, распустив штат его сотрудников. Также Шредеру отменят льготы на коммунальные услуги и оплату его зарубежных поездок, которые ранее оформлялись как командировки государственного служащего. По сути бывший лидер страны станет обычным пенсионером. Правда, пенсию, которую получают по закону бывшие канцлеры, и телохранителей Шредеру пока решено сохранить. Но оппозиция – блок ХДС/ХСС – требует лишить Шредера и этих последних привилегий. Как ожидается, в Бундестаге инициативу рассмотрят в четверг.

    «Герхард Шредер работает лоббистом только российских государственных компаний, и не от имени ФРГ. Тот немец, который больше не выполняет обязательств, возложенных на него Германией, не нуждается в государственном снабжении», – заявил по этому поводу депутат от «зеленых» Свен-Кристиан Киндлер.

    Как пишет другая германская газета – «Зюддойче цайтунг», после начала боевых действий на Украине многие помощники Шредера и так уволились, а сам он давно не появлялся на Унтер-ден-Линден. Его отношения с родной партией – СДПГ после 24 февраля окончательно испортились. Однопартийцы недовольны, что бывший канцлер «не хочет рвать отношений с Путиным» и осуждать действия России. Если резолюцию примут, Шредер лишится еще и права представлять ФРГ как бывший канцлер на международном уровне, выступать как официальное лицо внутри Германии. В том числе бывший канцлер не сможет участвовать в государственных церемониях. Еще ни с одним бывшим канцлером ФРГ такого не случалось.

    В четверг, как ожидается, уже не германский, а Европейский парламент примет похожую резолюцию – с призывом включить Шредера в черные списки. Об этом сообщила в среду немецкая газета «Вельт», получившая доступ к проекту резолюции.

    Ряд европейских политиков отказались от бизнеса с россиянами, напоминают авторы резолюции, и призывают Шредера и экс-главу МИДа Австрии Карин Кнайсль «поступить так же». Видимо, чтобы поторопить двух бывших политиков, авторы обращаются к ЕС с просьбой «включить в санкционные списки европейских представителей правлений крупных российских предприятий, которые продолжают получать» деньги из России.

    Карен Кнайсль возглавляла МИД Австрии в 2017–2019 годы. В то время сенсацию в западной прессе вызвал тот факт, что Кнайсль пригласила Путина на свою свадьбу. В прошлом году экс-министр, как и Шредер, вошла в совет директоров «Роснефти». В марте экс-министр выступила с интервью газете «Известия», в котором упрекнула Запад за то, что в переговорах с Москвой по безопасности он не проявил в свое время достаточной гибкости.

    Газета предрекает, что резолюция будет принята, поскольку ее поддерживают сразу четыре крупнейших фракции. Впрочем, призыв депутатов еще должны будут одобрить представители 27 стран-членов Евросоюза.

    «Кампания против бывших политиков, которым навешивают ярлык «пророссийских», по своим масштабам и цинизму напоминает охоту на ведьм против руководителей ГДР

    после ее присоединения к западной Германии, – считает замдиректора Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. – Основным разжигателем этой медийной волны стали немецкие издательские дома, подконтрольные американским медиамагнатам».

    «Кстати, подобная критика за «излишнее сочувствие» к российским интересам звучит теперь и в адрес Ангелы Меркель. Легко критиковать ушедших со сцены политиков. На мой взгляд, в этом проявляется слабость, попытка таким образом подыграть Большому брату из Вашингтона. Неслучайно социал-демократы проиграли недавно выборы в крупнейшей земле ФРГ – Северный Рейн – Вестфалия. Их провал может объясняться тем, что эта партия не воспринимается как самостоятельный, сильный игрок в германской политике», – полагает Камкин. Что касается лично Шредера, то в крайнем случае он может запросить российское гражданство и переехать в Москву, иронизирует эксперт.

    Замдиректора Института Европы РАН по научной работе, завотделом страновых исследований и руководитель Центра германских исследований Владислав Белов напоминает, что бывший канцлер никак не влиял на дела своей партии в последние годы и поэтому не представлял никакой опасности для правящих кругов.

    «Но идет в целом «отмена России». Поэтому большинство политиков принуждают отказываться от своих прежних взглядов, от того вклада, который они вносили в укрепление германо-российского сотрудничества. Шредеру мстят за то, что он остается в руководстве «Роснефти». Тем самым бывший канцлер дает понять, что не меняет позиции и готов по-прежнему содействовать диалогу своей страны с Россией», – сказал Белов газете ВЗГЛЯД.

    «В то же время некоторые рядовые немцы могут по-прежнему испытывать благодарность к Шредеру за то, что он был среди инициаторов строительства «Северного потока – 1». Трубопровод – одна из последних ниточек, которые все еще связывают Россию с Германией. Благодаря ему немецкие дома по-прежнему обеспечиваются газом. Наверное, кто-то за обедом может подумать, что сварил кастрюльку супа благодаря Шредеру», – предположил эксперт.

    Стоит напомнить: Шредер руководил Германией с 1998 года по 2005 год. Будучи лидером оппозиционной СДПГ, на выборах 1998 года нанес поражение знаменитому «канцлеру объединения» Гельмуту Колю, сменив его на посту главы правительства. В начале «нулевых», как утверждала пресса, Шредер установил дружеские отношения с российским президентом Владимиром Путиным.

    Вместе с супругой канцлер в те годы часто приезжал в Россию. Шредеры даже удочерили трехлетнюю девочку, жившую в одном из детских домов Петербурга. После семи лет правления, в 2005 году Шредер проиграл выборы, уступив пост Ангеле Меркель. С тех пор он отошел от политики и сосредоточился на экономике. Сейчас экс-канцлер возглавляет советы директоров «Роснефти» и Nord Stream 2 AG, а также комитет акционеров Nord Stream AG.

    В опубликованном недавно интервью газете «Нью-Йорк таймс» Шредер уклонился от прямых оценок событий на Украине, однако подчеркнул, что политическая и экономическая изоляция России в долгосрочной перспективе невозможна, а процветание Евросоюза, в том числе Германии, «всегда будет зависеть» от поставок российского сырья.

    Бывший высокопоставленный сотрудник МИДа, член Совета Федерации Константин Долгов полагает, что общественное мнение Западной Европы начинает постепенно уставать от русофобской кампании, которая ему навязывается, и с течением времени «такие серьезные политики, как Шредер, несомненно, вновь будут востребованы». «Многие помнят, что благодаря первому «Северному потоку» в Германию уже годами стабильно поступает газ. Это позволяло серьезно развивать экономику Германии», – сказал он.

    По мнению сенатора, будучи у власти, Шредер не раз демонстрировал определенную самостоятельность Германии и «держал удар», испытывая мощное давление Вашингтона. «Шредер последовательно выступает за экономическое сотрудничество с Россией и в целом придерживается здравого смысла в своих суждениях. Но его трактовка национальных интересов Германии расходится с соглашательской линией, которую проводит нынешний канцлер Олаф Шольц», – подчеркнул Долгов.

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