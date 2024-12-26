Tекст: Станислав Лещенко

Польская пресса обескуражена: стало известно, что жертвой телефонных мошенников стал крупный политик – депутат Сейма (парламента) государства. Имя политика не называется. Ему позвонили якобы из полиции и сообщили, что некие злоумышленники пытаются похитить средства с его банковского счета. Политик, дабы «спасти» свои деньги, послушно перевел их на указанный жуликами «технический счет».

Примечательно, что депутат попытался перепроверить данные и попробовал позвонить в полицию по ее номеру 112. Но он набрал номер прямо во время продолжающегося разговора с мошенником, а не как новый вызов. В результате чего он связался с сообщником жулика (у мошенников, по-видимому, настроена имитация приема такого вызова), и тот от лица полиции подтвердил необходимость перевода денег на «технический счет».

Вообще же мошеннические украинские кол-центры, обзванивающие поляков, пользуются, как пишет издание wPolytice, и другими схемами. Одна из них – двухступенчатая. Сначала на аккаунты польских пользователей соцсетей рассылается мошенническая реклама. Им демонстрируют или баннер с логотипом известной фирмы (например, польской нефтеперерабатывающей компании Orlen), или изображение какого-нибудь известного персонажа (министра или главы крупной компании) и текст о «выгодных инвестициях». За каждую вложенную тысячу злотых «инвестору» обещают солидный доход уже в течение первого месяца.

Те, кто покупаются, нажимают на баннер и вводят свои данные (имя, фамилию, адрес электронной почты, номер телефона), попадают в имеющиеся в распоряжении мошенников базы данных. После этого начинается обзвон потенциальных «клиентов» – вежливые и культурные «специалисты-аналитики» на идеальном польском языке рассказывают жертвам о «выгоде инвестиций», предлагают стать «инвестором». За каждого клиента, согласившегося «инвестировать» свои деньги, обманщики, сидящие где-нибудь в Киеве или Львове, получают премии от 30 до 150 долларов.

Из всех государств Евросоюза именно Польша для украинских мошенников наиболее привлекательна. Оно и понятно: украинцам гораздо легче выучить польский язык, чем, например, немецкий.

В последнее время украинские мошенники до того обнаглели, что стали обустраивать свои «базы» непосредственно на территории самой Польши. Так, блогеры-расследователи нашли некоего предпринимателя из Познани, сдавшего помещение странному, как ему показалось, арендатору. Люди, общавшиеся между собой на украинском и русском языках, устроили в его офисе кол-центр. Один из них сказал владельцу арендуемого помещения, что они «предлагают людям инвестиции в криптовалюте».

К слову, многие простые поляки недовольны тем, как полиция борется с украинскими мошенниками. Люди считают, что полицейские в доле, а потому закрывают глаза на бурную деятельность, которую развили телефонные жулики.

«Практически вся Украина коррумпирована. Полиция получает деньги и делает вид, что ничего не знает. Мы уже столько помогали этим азиатским дикарям, но они этого не ценят», – жалуются польские обыватели. «С ними надо быть настороже, им нельзя доверять, украинцы никогда не держат слово, они прирожденные мошенники. Мы никогда не установим с ними добрососедских отношений», – полагают жители Польши, которых цитируют местные СМИ.

Надо, впрочем, сказать, что упреки в адрес польской полиции не вполне справедливы. Иногда стражи порядка ловят мошенников – особенно в тех случаях, когда жертвой становится высокопоставленное лицо. Так, 19 декабря стало известно о поимке двоих телефонных жуликов, обманувших некоего сенатора от Куявско-Поморского воеводства на 400 тыс. злотых (10 млн руб.). Он попался на классическую удочку – поверил звонку из «полиции» о том, что его банковский счет пытаются взломать и нужно срочно перевести деньги в другое место. Из-за того что деньги удалось вернуть, жулики понесут ответственность только за «попытку мошенничества».

В последнее время о деятельности преступников с Украины все чаще говорят и в Эстонии. На днях эстонская пресса обнародовала цифру – 6 млн евро: ровно столько выманили мошенники у жителей страны с начала этого года. Из них 2,5 млн ушли телефонным обманщикам и 3,5 млн – тем, кто опять же призывал обитателей прибалтийской республики сделать выгодные «инвестиции».

Однако в Эстонии мошенники столкнулись с серьезной проблемой. Работники кол-центров, находящихся на территории Украины, естественно, эстонского языка (кстати, весьма трудного) не знают. Эстонские же банки и правоохранительные органы общаются с гражданами своей страны, разумеется, на государственном языке – и когда мошенники названивают людям от лица этих учреждений на русском, это часто вызывает недоверие. Поэтому украинцы ищут сообщников в Эстонии.

Еще минувшим летом полиция задержала в Таллине сообщника украинских мошенников, гражданина Эстонии – в его телефоне обнаружились многочисленные переписки. В частности, в задачу сообщника входило привлечение эстонцев, готовых приехать в Днепропетровск для работы, что и было реализовано. Впрочем, еще ранее эстонская полиция начала фиксировать случаи, когда телефонные мошенники общались с жертвами на правильном государственном языке.

Например, один житель Эстонии сообщил, что ему позвонили якобы из полиции и сказали, что кто-то, дескать, пытался снять деньги с его банковского счета на основании доверенности. Звонящий тоже говорил на эстонском. Однако в какой-то момент мошенник, которому, видимо, не хватало знания эстонского, попросил продолжить разговор на русском. Потенциальная жертва моментально заподозрила неладное и прервала беседу. В связи с подобными происшествиями в полиции Эстонии заявляют, что переход на эстонский язык более не является защитой от телефонных мошенников.

По данным главы эстонской полиции Эгерта Беличева, для поддержания работы мошеннического кол-центра требуется около 50 тыс. евро в месяц. Зато доход от такой преступной деятельности может достигать 4 млн евро и более в месяц. «Это очень прибыльный преступный бизнес», – резюмирует Беличев.

Он добавил, что роли в мошеннических кол-центрах четко распределены. Первичное звено сети составляют хакеры, которые собирают данные о потенциальных жертвах. Во-вторых, мошенникам нужны ИТ-решения: например, чтобы создать фальшивые сайты, похожие на настоящую страницу того или иного банка – со ссылками, по которым жертва должна перейти, чтобы предоставить доступ к своему счету. В-третьих, требуется обученный персонал для обзвона.

Любопытно, что в эстонских госорганах стараются лишний раз не подчеркивать украинское гражданство телефонных жуликов – предпочитают говорить об абстрактных «мошенниках».

Более того, жители Эстонии полагают, что государство борется с этим видом преступности недостаточно энергично. Некоторые даже связывают это с тем, что чаще всего жертвами мошенников становятся местные русскоязычные пенсионеры.

«Почему и кому это выгодно? Зная, что жертвами телефонных мошенников в Эстонии становятся только наши русскоговорящие женщины в пожилом возрасте, МВД и Минюст ничего не хотят делать, чтобы прекратить деятельность так называемых кол-центров, хотя давно уже имеют информацию, где эти центры находятся и под чьей «крышей» они совершают преступления. Почему? Не потому ли, что наша политика в отношении русских стариков предполагает нагнетание страха для не владеющих эстонским языком?» – возмущается оппозиционный политик Андрей Заренков, представитель русской общины Эстонии.

И в заключение: в СМИ появлялись сведения, что некоторые из эстонцев, уехавших «воевать за свободу Украины», всплыли в итоге в украинских кол-центрах. Теперь они помогают выманивать деньги у своих соплеменников. Более того, как известно, за украинскими мошенническими кол-центрами стоит Служба безопасности Украины. А значит, киевский режим не просто прикрывает, а фактически курирует обман своих ближайших союзников, тех, за счет кого Украина как государство в ее нынешнем виде еще продолжает существовать.