  • Новость часаРоссийские войска освободили Гигант в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Член СПЧ предложил муфтию Москвы уехать из России после критики Деда Мороза
    ФСБ предотвратила теракты против высокопоставленных военных в Москве
    Россия в разы увеличила производство бронетанковой техники и боевой авиации
    Российские войска вошли в Загрызово в Харьковской области
    Лавров заявил о тайных предложениях Франции по Украине
    Лукьянов взвесил шансы изгнания Зурабишвили из дворца президента Грузии
    Эксперт оценил перспективы протестов против новых властей Сирии
    Для иностранцев заработали новые правила оформления сим-карт
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Поглощение Канады разрушает стереотипы в политике

    Идеи Трампа о территориальных приобретениях доходчиво выражают мысль: государственный суверенитет означает больше, чем формальный статус, как это все привыкли считать.

    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Миграционные проблемы в России и проще, и сложнее, чем в других странах

    Умение создать пространство для сосуществования самых разных людей и культур является важнейшим преимуществом России, которое вечно недооценивают ее противники. Но без коррекции миграционной политики эти особенности могут стать уязвимостью.

    5 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Идея деколонизации прилетит на Запад бумерангом

    Спекуляции на далеком прошлом в странах-новоделах и подрывная деятельность русофобов базируются на одних и тех же идеях, и нам не надо их делить на «какую надо деколонизацию» и «какую не надо».

    10 комментариев
    26 декабря 2024, 13:36 • В мире

    Украина грабит своих ближайших союзников

    Украина грабит своих ближайших союзников
    @ Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Станислав Лещенко

    Известные россиянам мошеннические кол-центры с Украины все больше переносят свою деятельность на территорию Евросоюза. Первой жертвой украинских телефонных мошенников стала Польша – страна, широко распахнувшая свои двери для беженцев с Украины и активно помогающая киевскому режиму. А поскольку подобного рода мошенники, как известно, курируются украинскими спецслужбами – то, по сути, Киев обманывает своих же союзников.

    Польская пресса обескуражена: стало известно, что жертвой телефонных мошенников стал крупный политик – депутат Сейма (парламента) государства. Имя политика не называется. Ему позвонили якобы из полиции и сообщили, что некие злоумышленники пытаются похитить средства с его банковского счета. Политик, дабы «спасти» свои деньги, послушно перевел их на указанный жуликами «технический счет».

    Примечательно, что депутат попытался перепроверить данные и попробовал позвонить в полицию по ее номеру 112. Но он набрал номер прямо во время продолжающегося разговора с мошенником, а не как новый вызов. В результате чего он связался с сообщником жулика (у мошенников, по-видимому, настроена имитация приема такого вызова), и тот от лица полиции подтвердил необходимость перевода денег на «технический счет».

    Вообще же мошеннические украинские кол-центры, обзванивающие поляков, пользуются, как пишет издание wPolytice, и другими схемами. Одна из них – двухступенчатая. Сначала на аккаунты польских пользователей соцсетей рассылается мошенническая реклама. Им демонстрируют или баннер с логотипом известной фирмы (например, польской нефтеперерабатывающей компании Orlen), или изображение какого-нибудь известного персонажа (министра или главы крупной компании) и текст о «выгодных инвестициях». За каждую вложенную тысячу злотых «инвестору» обещают солидный доход уже в течение первого месяца.

    Те, кто покупаются, нажимают на баннер и вводят свои данные (имя, фамилию, адрес электронной почты, номер телефона), попадают в имеющиеся в распоряжении мошенников базы данных. После этого начинается обзвон потенциальных «клиентов» – вежливые и культурные «специалисты-аналитики» на идеальном польском языке рассказывают жертвам о «выгоде инвестиций», предлагают стать «инвестором». За каждого клиента, согласившегося «инвестировать» свои деньги, обманщики, сидящие где-нибудь в Киеве или Львове, получают премии от 30 до 150 долларов.

    Из всех государств Евросоюза именно Польша для украинских мошенников наиболее привлекательна. Оно и понятно: украинцам гораздо легче выучить польский язык, чем, например, немецкий.

    В последнее время украинские мошенники до того обнаглели, что стали обустраивать свои «базы» непосредственно на территории самой Польши. Так, блогеры-расследователи нашли некоего предпринимателя из Познани, сдавшего помещение странному, как ему показалось, арендатору. Люди, общавшиеся между собой на украинском и русском языках, устроили в его офисе кол-центр. Один из них сказал владельцу арендуемого помещения, что они «предлагают людям инвестиции в криптовалюте».

    К слову, многие простые поляки недовольны тем, как полиция борется с украинскими мошенниками. Люди считают, что полицейские в доле, а потому закрывают глаза на бурную деятельность, которую развили телефонные жулики.

    «Практически вся Украина коррумпирована. Полиция получает деньги и делает вид, что ничего не знает. Мы уже столько помогали этим азиатским дикарям, но они этого не ценят», – жалуются польские обыватели. «С ними надо быть настороже, им нельзя доверять, украинцы никогда не держат слово, они прирожденные мошенники. Мы никогда не установим с ними добрососедских отношений», – полагают жители Польши, которых цитируют местные СМИ.

    Надо, впрочем, сказать, что упреки в адрес польской полиции не вполне справедливы. Иногда стражи порядка ловят мошенников – особенно в тех случаях, когда жертвой становится высокопоставленное лицо. Так, 19 декабря стало известно о поимке двоих телефонных жуликов, обманувших некоего сенатора от Куявско-Поморского воеводства на 400 тыс. злотых (10 млн руб.). Он попался на классическую удочку – поверил звонку из «полиции» о том, что его банковский счет пытаются взломать и нужно срочно перевести деньги в другое место. Из-за того что деньги удалось вернуть, жулики понесут ответственность только за «попытку мошенничества».

    В последнее время о деятельности преступников с Украины все чаще говорят и в Эстонии. На днях эстонская пресса обнародовала цифру – 6 млн евро: ровно столько выманили мошенники у жителей страны с начала этого года. Из них 2,5 млн ушли телефонным обманщикам и 3,5 млн – тем, кто опять же призывал обитателей прибалтийской республики сделать выгодные «инвестиции».

    Однако в Эстонии мошенники столкнулись с серьезной проблемой. Работники кол-центров, находящихся на территории Украины, естественно, эстонского языка (кстати, весьма трудного) не знают. Эстонские же банки и правоохранительные органы общаются с гражданами своей страны, разумеется, на государственном языке – и когда мошенники названивают людям от лица этих учреждений на русском, это часто вызывает недоверие. Поэтому украинцы ищут сообщников в Эстонии.

    Еще минувшим летом полиция задержала в Таллине сообщника украинских мошенников, гражданина Эстонии – в его телефоне обнаружились многочисленные переписки. В частности, в задачу сообщника входило привлечение эстонцев, готовых приехать в Днепропетровск для работы, что и было реализовано. Впрочем, еще ранее эстонская полиция начала фиксировать случаи, когда телефонные мошенники общались с жертвами на правильном государственном языке.

    Например, один житель Эстонии сообщил, что ему позвонили якобы из полиции и сказали, что кто-то, дескать, пытался снять деньги с его банковского счета на основании доверенности. Звонящий тоже говорил на эстонском. Однако в какой-то момент мошенник, которому, видимо, не хватало знания эстонского, попросил продолжить разговор на русском. Потенциальная жертва моментально заподозрила неладное и прервала беседу. В связи с подобными происшествиями в полиции Эстонии заявляют, что переход на эстонский язык более не является защитой от телефонных мошенников.

    По данным главы эстонской полиции Эгерта Беличева, для поддержания работы мошеннического кол-центра требуется около 50 тыс. евро в месяц. Зато доход от такой преступной деятельности может достигать 4 млн евро и более в месяц. «Это очень прибыльный преступный бизнес», – резюмирует Беличев.

    Он добавил, что роли в мошеннических кол-центрах четко распределены. Первичное звено сети составляют хакеры, которые собирают данные о потенциальных жертвах. Во-вторых, мошенникам нужны ИТ-решения: например, чтобы создать фальшивые сайты, похожие на настоящую страницу того или иного банка – со ссылками, по которым жертва должна перейти, чтобы предоставить доступ к своему счету. В-третьих, требуется обученный персонал для обзвона.

    Любопытно, что в эстонских госорганах стараются лишний раз не подчеркивать украинское гражданство телефонных жуликов – предпочитают говорить об абстрактных «мошенниках».

    Более того, жители Эстонии полагают, что государство борется с этим видом преступности недостаточно энергично. Некоторые даже связывают это с тем, что чаще всего жертвами мошенников становятся местные русскоязычные пенсионеры.

    «Почему и кому это выгодно? Зная, что жертвами телефонных мошенников в Эстонии становятся только наши русскоговорящие женщины в пожилом возрасте, МВД и Минюст ничего не хотят делать, чтобы прекратить деятельность так называемых кол-центров, хотя давно уже имеют информацию, где эти центры находятся и под чьей «крышей» они совершают преступления. Почему? Не потому ли, что наша политика в отношении русских стариков предполагает нагнетание страха для не владеющих эстонским языком?» – возмущается оппозиционный политик Андрей Заренков, представитель русской общины Эстонии.

    И в заключение: в СМИ появлялись сведения, что некоторые из эстонцев, уехавших «воевать за свободу Украины», всплыли в итоге в украинских кол-центрах. Теперь они помогают выманивать деньги у своих соплеменников. Более того, как известно, за украинскими мошенническими кол-центрами стоит Служба безопасности Украины. А значит, киевский режим не просто прикрывает, а фактически курирует обман своих ближайших союзников, тех, за счет кого Украина как государство в ее нынешнем виде еще продолжает существовать.

    Главное
    Запасы газа в подземных хранилищах Европы упали ниже 75%
    Скачко: Порошенко предложил Зеленскому «договорняк» по выборам на Украине
    Трамп посулил канадцам награду в случае присоединения к США
    Лукашенко наколол дров перед саммитом ЕАЭС в Петербурге
    На российских складах зафиксировали избыток китайских автомобилей
    В России совершено более 40 поджогов по указанию мошенников с Украины
    Японские ученые узнали о способности дельфинов слушать зубами

    После исторического убытка Газпром снова начал зарабатывать

    После рекордного с 1999 года убытка Газпром сумел заработать даже больше, чем ожидал – почти 46 млрд долларов. Причем европейцы внесли значительный вклад в рост доходов компании, так как закупали российский газ по максимуму, насколько позволяли газопроводы. Как ударит по финансам Газпрома потеря украинского маршрута поставок газа и как он их компенсирует? Подробности

    Перейти в раздел

    Успехи БРИКС стали триумфом российской дипломатии в 2024 году

    В 2024 году заметно выросло стремление стран Глобального Юга к суверенитету. Олицетворением этого движения стал саммит БРИКС в Казани, где собрались не только лидеры стран – участниц организации, но и многочисленные партнеры Москвы из других государств. По мнению экспертов, Казанский саммит сыграл решающую роль в деле построения многополярного мира – и даже Западу пришлось считаться с результатами работы российских дипломатов. Подробности

    Перейти в раздел

    Что стало причиной авиакатастрофы в Актау

    В казахстанском Актау потерпел катастрофу пассажирский самолет. Одна из возможных версий Embraer 190 – столкновение со стаей птиц. Уголовное дело расследуют Следственный комитет России и генпрокуратура Азербайджана. По последним данным, 32 человека смогли выжить. Между тем эксперты предположили и ряд других версий. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина грабит своих ближайших союзников

    Известные россиянам мошеннические кол-центры с Украины все больше переносят свою деятельность на территорию Евросоюза. Первой жертвой украинских телефонных мошенников стала Польша – страна, широко распахнувшая свои двери для беженцев с Украины и активно помогающая киевскому режиму. А поскольку подобного рода мошенники, как известно, курируются украинскими спецслужбами – то, по сути, Киев обманывает своих же союзников. Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп решил увеличить США в два раза

      Дональд Трамп еще не стал президентом США, но уже проводит многообещающую внешнюю политику, если смотреть на нее из России. Речь в данном случае не об Украине или НАТО, а о Панаме, Гренландии, Канаде и других далеких, но в данном случае очень важных берегах. Такой президент США нам нужен!

    • Санду готовится напасть на Приднестровье

      В Службе внешней разведки России заявили, что президент Молдавии Майя Санду инициировала подготовку военного плана по вторжению в Приднестровье. Судя по всему, к этому Кишинев подбивают из Киева, но молдавские власти во всем винят Россию. Что происходит?

    • Фицо в Москве и новая истерика Зеленского

      Владимир Зеленский потребовал от спецслужб Словаки проверить деятельность премьера этой страны Роберта Фицо. Повод – визит словацкого политика в Москву и его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это уже вторая истерика Зеленского из-за словаков в последние дни, а дальше будет только хуже.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............