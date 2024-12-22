Как пресечь попытки Киева испортить россиянам новогодние праздники

Tекст: Олег Исайченко

Участились случаи поджогов административных зданий и офисов банков под давлением телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка. Отмечается, что таких инцидентов стало на 30% больше и рост пришелся аккурат на предновогоднее время.

По данным организации, злоумышленники связываются с теми, у кого ранее уже украли деньги и обещают вернуть их взамен на поджог. Причем жертва должна снять происходящее на видео. Мошенники также утверждают, что такие действия помогут в поимке преступников.

«Мы понимаем, что люди совершают такие действия под сильнейшим психологическим давлением манипуляторов, которые, как правило, находятся на территории Украины и звонят из мошеннических кол-центров. Злоумышленники фактически зомбируют людей, причем в преддверии новогодних праздников», – цитирует Станислава Кузнецова, зампреда правления Сбербанка «Коммерсант».

На этом фоне в банке усилили меры безопасности. Кроме того, пресс-служба также отметила новые функциональности в приложении «СберБанк Онлайн». В разделе «Безопасность» пользователи могут бесплатно активировать определитель мошеннических звонков и подключить антивирус.

Между тем, в воскресенье стало известно, что в столичном регионе за сутки произошло свыше десяти случаев поджогов банкоматов и взрывов пиротехники в торговых центрах и других общественных местах по заданию телефонных мошенников.

О мошенниках, орудующих с территории Украины, в рамках «Итогов года» говорил и президент Владимир Путин. «Совсем недавно на мероприятии «Сбера» мне Герман Оскарович Греф докладывал. Рассказал о том, что по всей банковской системе у нас со счетов граждан только с территории Украины, где возведена деятельность мошенническая в ранг государственной политики, там под контролем спецслужб работают специалисты, центры целые по выманиванию денег у граждан России, только с этого направления выманили более 250 млрд рублей», – рассказал глава государства.

Президент также подчеркнул, что «нужно дисциплинировать эту ситуацию, нужно обратить серьезное внимание на это». В экспертной среде советуют: чтобы не попасться на удочку мошенников, гражданам стоит игнорировать телефонные звонки с незнакомых номеров. Кроме того, государству необходим целый ряд мер, который поможет обезопасить население от подобных нападок.

«Киев продолжает свою преступную политику в отношении граждан России. Противник старается внести хаос и сумятицу, дестабилизировать работу различных учреждений и испортить людям празднование Нового года», – сказал член СПЧ Александр Брод. По его словам, эти действия во многом связаны с успехами российской армии в зоне спецоперации.

«Среди жертв телефонного мошенничества оказываются наши доверчивые соотечественники, которые либо уже попадались на такие уловки, либо испытывают финансовые трудности. Как правило, звонящие просят совершить противоправные действия и снять это на видео. К сожалению, люди не всегда понимают, что совершают не только административное, но и уголовное преступление», – рассуждает правозащитник. «Что можно сделать в такой ситуации?

Во-первых, необходима серьезная просветительская работа. Нужен массированный поток видео, сообщений в СМИ, Интернете о том, что такая проблема существует.

И здесь важно указывать, какая ответственность может грозить за участие в такой противоправной деятельности. Также надо показывать конкретные примеры тех, кто стал жертвой телефонных мошенников, какую ответственность понес. Большинство раскаивается о содеянном», – детализирует спикер.

По его словам, население должно видеть, насколько оперативно правоохранители реагируют на преступления, будь то поджоги или иные ситуации. Еще один важный момент, по словам Брода, это отсечение самих преступных звонков.

«Необходимо повсеместное внедрение программ для операторов мобильной связи. Эта функция позволит блокировать сомнительные звонки, подпадающие под категорию «Спам», особенно если речь идет об украинских номерах. Кроме того, надо организовать специальные горячие линии, куда граждане могли бы сообщить о подозрительном звонке», – предлагает собеседник. «К сожалению, деструктивная работа противника не прекращается. Более того, она будет принимать все более изощренные формы. На этом фоне

стоит подумать об усиленной охране мест массового скопления людей и публичного пользования, как, например, вокзалы, аэропорты, торговые центры и социальные службы»,

– полагает правозащитник. «Тема телефонного мошенничества поднималась и в ходе недавней встречи членов СПЧ с президентом. И не исключено, что по этому вопросу в обозримой перспективе может последовать специальное поручение Владимира Путина силовым органам, Минцифре и другим профильным структурам с тем, чтобы выработать комплексную систему защиты населения», – сказал Брод.

Схожей точки зрения придерживается и Александр Малькевич, журналист, член СПЧ. «Украинские спецслужбы всерьез вознамерились испортить россиянам праздник. Причем нападки будут продолжаться вплоть до Рождества. Очевидно, что они хотят разогнать панику внутри страны», – пояснил он.

По его словам, противник делает упор на информационно-неграмотных людей.

На этом фоне, считает спикер, необходимо плотно заняться медиаобразованием населения. «Такого рода безграмотности подвержены все категории граждан: от молодежи, оставляющей следы в Сети, до пенсионеров», – перечислил он.

«И в этом смысле стоит поднять вопрос о введении уроков цифровой грамотности: в школах, университетах, нести их в Сеть, транслировать по телевизору», – считает журналист. Эксперт также полагает, что «надо серьезно спрашивать с тех, кто в эти процессы вовлечен». «Против нас ведется война и мы не можем себе позволить относиться к таким вещам спустя рукава», – заключил Малькевич.