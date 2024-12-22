Сбербанк усилил меры безопасности после попыток поджогов

Tекст: Дарья Григоренко

По информации, предоставленной пресс-службой Сбербанка, число попыток поджога административных зданий и банков в России, совершаемых под влиянием мошенников, увеличилось на 30% за последнюю неделю. В ответ на это, Сбербанк предпринял усиленные меры безопасности для защиты своих объектов, передает РИА «Новости».

Это включает в себя ряд новых инициатив, направленных на предотвращение и быстрое реагирование на потенциальные угрозы. Кроме того, пресс-служба также отметила новые функциональности в приложении «СберБанк Онлайн». В разделе «Безопасность» пользователи могут бесплатно активировать определитель мошеннических звонков и подключить антивирус. В целом, приложение предлагает около 20 сервисов, направленных на обеспечение безопасности пользователей.

В воскресенье стало известно, что в Московском регионе за сутки произошло свыше десяти случаев поджогов банкоматов и взрывов пиротехники в торговых центрах и других общественных местах по заданию телефонных мошенников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге задержали 68-летнюю женщину, подозреваемую в поджоге банкомата в отделении «Сбера» по указанию неизвестных лиц.