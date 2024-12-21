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Мошенники начали рассылать фейковые вакансии от известных компаний
Мошенники начали рассылать фейковые вакансии через Telegram от имени известных компаний России
Мошенники начали рассылать через Telegram фейковые предложения о работе от лица известных компаний, угоняя аккаунты пользователей через мошеннические сайты, предупредил эксперт.
Мошенники придумали новый способ угона Telegram-аккаунтов, распространяя фейковые предложения о трудоустройстве от известных компаний, передает РИА «Новости».
Аналитик Евгений Егоров рассказал, что такие предложения часто поступают от имени HeadHunter и Baikal Shared Scooter Company Limited. Для получения информации о фейковой вакансии пользователи регистрируются на мошеннических сайтах, где им обещают высокую зарплату и легкие задания.
Основная цель мошенников – кража денежных средств жертв. Пользователей вводят в заблуждение, заставляя выполнять задания и пополнять внутренний счет с обещанием вывести заработанные деньги. Однако для вывода средств их просят заплатить комиссию или ввести данные карты. Егоров подчеркивает, что такие схемы часто связаны с использованием имен известных брендов для повышения доверия.
В прошлом году мошенники также использовали название известной торговой сети для продвижения фейковых предложений через Telegram. Обещая большие заработки, злоумышленники сначала просили пополнить баланс на поддельных сайтах, крадя таким образом деньги и персональные данные жертв. Часто такие схемы включают в себя фишинг и распространение вредоносного ПО.
Егоров отметил, что еще одна распространенная схема – фейковые предложения о работе оператором в такси. Мошенники обещают заработок за каждый выполненный заказ, но требуют открыть счет с внесением первоначального взноса. Все полученные задания на самом деле являются муляжом, что лишает жертв средств и персональных данных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, антифрод-системы сотовых операторов помогли предотвратить 1,2 млрд мошеннических звонков россиянам, заявил Генпрокурор Игорь Краснов.
Президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что необходимо усилить не только контроль, но и ответственность людей, участвующих в мошеннических схемах. Путин также отметил, что мошенничество на Украине по выманиванию денег у россиян возведено в ранг государственной политики и работа идет под контролем спецслужб.