Путин сравнил телефонное мошенничество с Украины с действиями нацистской Германии

Tекст: Вера Басилая

«То, что происходит сейчас, – это, конечно, большую тревогу вызывает, потому что объемы этого жульничества, они зашкаливают», – цитирует РИА «Новости» Путина.

«Совсем недавно на мероприятии «Сбера» мне Герман Оскарович Греф докладывал, рассказал о том, что по всей банковской системе у нас со счетов граждан только с территории Украины, где эта деятельность мошенническая (возведена) в ранг государственной политики, там просто под контролем спецслужб работают специалисты, центры целые по выманиванию денег у граждан России. Вот только с этого направления выманили более 250 млрд рублей. Это примерно то, что делала гитлеровская Германия, печатая деньги во время Второй мировой войны», – заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос пенсионерки из Казани, которая стала жертвой мошенников.

Президент сравнил действия Украины с действиями нацистской Германии, печатавшей фунты стерлингов, чтобы подорвать экономику Великобритании.

«По всей банковской системе со счетов граждан только с территории Украины, где такая деятельность возведена в ранг госполитики, выманили более 250 млрд рублей. Это приобретает серьезный размах. Нужно дисциплинировать эту ситуацию», – отметил президент. Он отметил, что мошеннические кол-центры на Украине не надо вносить в список целей для российских ударов – в него входят военные объекты.

