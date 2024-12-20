Антифрод-системы остановили 1,2 млрд звонков от мошенников

Антифрод-системы операторов связи помогли предотвратить 1,2 млрд мошеннических звонков

Tекст: Дмитрий Зубарев

Антифрод-системы сотовых операторов помогли предотвратить 1,2 млрд мошеннических звонков россиянам, сообщает ТАСС.

Генеральный прокурор Игорь Краснов отметил успех в борьбе с телефонными мошенниками и рассказал о привлечении операторов к ответственности за пропуск подменного трафика. Это стало возможным благодаря внедрению антифрод-систем и запрету на продажу анонимных сим-карт, что также способствует снижению числа мошеннических действий.

Краснов подчеркнул значимость профилактической работы среди населения, чтобы граждане не поддавались на обманные звонки мошенников. Генпрокуратура активно оспаривает кредиты, которые граждане берут под давлением мошенников. В настоящее время доля IT-преступлений, таких как телефонное мошенничество, составляет 40% от общего количества совершаемых преступлений в России.



Также на заседании Совета Федерации единогласно было принято постановление о признании консультаций по кандидатуре Игоря Краснова на пост генерального прокурора состоявшимися. Документ будет немедленно направлен президенту РФ Владимиру Путину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генпрокурор Игорь Краснов отметил, что учителей в школах перегружают составлением отчетов для статистики, из-за чего страдает образовательный процесс, также он потребовал от Минпросвещения России навести порядок в вопросах учебных пособий для школ, а в 2024 году в России по материалам прокуратуры возбудили уголовные дела о хищениях на сумму более 4,5 млрд рублей при реализации национальных проектов.

