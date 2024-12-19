Генпрокурор сообщил о хищениях на 4,5 млрд рублей при реализации нацпроектов

Краснов сообщил о возбуждении уголовных дел из-за хищений при нацпроектах на 4,5 млрд рублей

Tекст: Вера Басилая

По материалам прокуратуры, в 2024 году в России возбуждены уголовные дела о хищениях при реализации национальных проектов на сумму более 4,5 млрд рублей. Генпрокурор Игорь Краснов на заседании комитетов Совета Федерации подчеркнул, что все эти дела будут доведены до конца, передает ТАСС.

Краснов отметил, что прокуроры тщательно отслеживают распределение и расходование государственных средств в регионах, оценивая их эффективность и целевое назначение. По его словам, значительная часть средств расходуется неэффективно, что связано с некомпетентностью ответственных лиц.

В этом году было выявлено более 70 тыс. нарушений при реализации нацпроектов, добавил Краснов. Внесено около 48 тыс. актов прокурорского реагирования. Общая сумма штрафов за нарушение условий контрактов превысила 460 млн рублей.

В 2023 году российские прокуроры выявили нарушения в реализации приоритетных национальных проектов в 80 регионах страны, что привело к возбуждению сотен уголовных дел.

Ранее советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева обвинили в мошенничестве на 76 млн рублей, выделенных в том числе на нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» для ремонта мостов.

Также Росфинмониторинг выявил рост нарушений в сфере гособоронзаказа.