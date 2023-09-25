Путину доложили о возбуждении сотен дел о нарушениях при реализации нацпроектов

Tекст: Ольга Никитина

«Мы продолжали надзорное сопровождение национальных приоритетных проектов. К сожалению, во многих регионах нашей страны, а их 80, были выявлены хищения, а также сопутствующие им должностные преступления. По нашим материалам возбуждены сотни уголовных дел. Эту работу будем продолжать», – передает ТАСС слова Краснова.

Так, генпрокурор сообщил, что благодаря работе прокуроров удалось завершить ремонт и строительство более 50 социально значимых объектов и ввести в эксплуатацию дорогостоящее оборудование в школьных и медицинских учреждениях.

Ранее генпрокурор сообщал, что в минувшем году по материалам прокуроров было возбуждено 639 уголовных дел по фактам хищений средств, выделенных на национальные проекты, на общую сумму более 1 млрд рублей. В ходе надзора за реализацией национальных проектов в 2022 году прокуроры выявили 72 тыс. нарушений, к различным видам ответственности было привлечено свыше 20 тыс. виновных лиц.

Путин в свою очередь выразил удовлетворение тем, как Генпрокуратура следит за соблюдением законности в оборонно-промышленном комплексе, и попросил не ослаблять внимание к этой сфере.