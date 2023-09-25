За исключением примеров, когда наш партнер теряет суверенитет в пользу державы, сопоставимой с Россией по военным возможностям, ни один случай снижения российского влияния не должен восприниматься как трагедия и «конец игры».0 комментариев
Путину доложили о возбуждении сотен дел о нарушениях при реализации нацпроектов
Российские прокуроры в 2023 году выявили нарушения в сфере реализации приоритетных национальных проектов в 80 регионах страны, по материалам прокуратуры возбуждены сотни уголовных дел, сообщил генпрокурор России Игорь Краснов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
«Мы продолжали надзорное сопровождение национальных приоритетных проектов. К сожалению, во многих регионах нашей страны, а их 80, были выявлены хищения, а также сопутствующие им должностные преступления. По нашим материалам возбуждены сотни уголовных дел. Эту работу будем продолжать», – передает ТАСС слова Краснова.
Так, генпрокурор сообщил, что благодаря работе прокуроров удалось завершить ремонт и строительство более 50 социально значимых объектов и ввести в эксплуатацию дорогостоящее оборудование в школьных и медицинских учреждениях.
Ранее генпрокурор сообщал, что в минувшем году по материалам прокуроров было возбуждено 639 уголовных дел по фактам хищений средств, выделенных на национальные проекты, на общую сумму более 1 млрд рублей. В ходе надзора за реализацией национальных проектов в 2022 году прокуроры выявили 72 тыс. нарушений, к различным видам ответственности было привлечено свыше 20 тыс. виновных лиц.
Путин в свою очередь выразил удовлетворение тем, как Генпрокуратура следит за соблюдением законности в оборонно-промышленном комплексе, и попросил не ослаблять внимание к этой сфере.