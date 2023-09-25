За исключением примеров, когда наш партнер теряет суверенитет в пользу державы, сопоставимой с Россией по военным возможностям, ни один случай снижения российского влияния не должен восприниматься как трагедия и «конец игры».0 комментариев
Путин поручил Генпрокуратуре не ослаблять внимания к сфере ОПК
Президент Владимир Путин выразил удовлетворение тем, как Генпрокуратура следит за соблюдением законности в оборонно-промышленном комплексе, и попросил не ослаблять внимание к этой сфере.
«Игорь Викторович, я знаю, вы много делаете для соблюдения законности в оборонно-промышленном секторе, за что хочу вас отдельно поблагодарить и выразить надежду на то, что эта работа, как и работа по другим направлениям, в том числе по соблюдению законных прав и интересов граждан в социальной сфере, будет продолжена», – сказал он на встрече с генпрокурором Игорем Красновым, передает ТАСС.
В марте Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры заявлял, что Россия активно наращивает мощности для дополнительного выпуска вооружений: это важно для страны сейчас и пригодится в будущем. Глава государства попросил прокуроров вести надзорное сопровождение модернизации предприятий ОПК.