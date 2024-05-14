Росфинмониторинг выявил рост нарушений в сфере гособоронзаказа

Tекст: Валерия Городецкая

Эта информация касалась 50 тыс. компаний, на ее основании было возбуждено более 180 уголовных дел, передает РБК. В результате расследований были расторгнуты контракты на сумму 6 млрд рублей. Это почти в шесть раз больше по сравнению с 2022 годом.

Кроме того, материалы Росфинмониторинга стали поводом для проверок региональными прокурорами законности операций на сумму 60 млрд рублей. Служба также получила более 3,5 тыс. запросов в связи с признаками коррупции в отношении около 30 тыс. физлиц, из них более 30% связаны с хищением средств из бюджета.

Материалы Росфинмониторинга способствовали возбуждению более 430 уголовных дел, в том числе 39 по статьям о легализации преступных доходов. В суд направлено 170 дел, вынесено более 120 обвинительных приговоров.

По нацпроектам силовики возбудили свыше 470 уголовных дел с использованием информации Росфинмониторинга, ущерб составил более 350 млн рублей.

Ранее гендиректора строительной фирмы осудили по делу о хищении и взятке при исполнении гособоронзаказа.