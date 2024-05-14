Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.6 комментариев
Росфинмониторинг выявил рост нарушений в сфере гособоронзаказа
В прошлом году Росфинмониторинг направил в правоохранительные органы свыше 2 тыс. материалов о сомнительных операциях исполнителей гособоронзаказа (ГОЗ), что в четыре раза больше, чем в 2022 году, следует из годового отчета службы финансовой разведки.
Эта информация касалась 50 тыс. компаний, на ее основании было возбуждено более 180 уголовных дел, передает РБК. В результате расследований были расторгнуты контракты на сумму 6 млрд рублей. Это почти в шесть раз больше по сравнению с 2022 годом.
Кроме того, материалы Росфинмониторинга стали поводом для проверок региональными прокурорами законности операций на сумму 60 млрд рублей. Служба также получила более 3,5 тыс. запросов в связи с признаками коррупции в отношении около 30 тыс. физлиц, из них более 30% связаны с хищением средств из бюджета.
Материалы Росфинмониторинга способствовали возбуждению более 430 уголовных дел, в том числе 39 по статьям о легализации преступных доходов. В суд направлено 170 дел, вынесено более 120 обвинительных приговоров.
По нацпроектам силовики возбудили свыше 470 уголовных дел с использованием информации Росфинмониторинга, ущерб составил более 350 млн рублей.
Ранее гендиректора строительной фирмы осудили по делу о хищении и взятке при исполнении гособоронзаказа.