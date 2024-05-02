Главу стройфирмы осудили за кражу 350 млн рублей у Минобороны

Главу стройфирмы Нагорного осудили за кражу 350 млн рублей у Минобороны

Tекст: Алексей Дегтярев

Нагорный признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, даче взятки и незаконном хранении наркотиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Шаменкова признали виновным в получении взятки, а его жену в посредничестве во взяточничестве.

Установлено, что в 2019 году Нагорный, являясь гендиректором строительной фирмы, для хищения денег на гособоронзаказ подписал контракт на строительство объекта Минобороны. С декабря 2019 по июль 2021 года он похитил свыше 350 млн рублей, полученных в качестве аванса.

Частями он передавал взятку Шаменкову в виде фиктивного трудоустройства его жены и выплаты ей зарплаты, взятка составила свыше 2,2 млн рублей за два года.

При обысках у Нагорного нашли мефедрон (свыше 3,26 грамма) и метамфетамин (2,43 грамма).

Ранее замминистра обороны Тимура Иванова заподозрили в получении взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны, его арестовали.