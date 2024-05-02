По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.0 комментариев
Главу стройфирмы осудили за кражу 350 млн рублей у Минобороны
Главу стройфирмы Нагорного осудили за кражу 350 млн рублей у Минобороны
Гендиректора строительной фирмы Григория Нагорного и начальника филиала главного военного строительного управления по спецобъектам Дмитрия Шаменкова и его супругу осудили по делу о хищении и взятке при исполнении гособоронзаказа, сообщили в ГСУ СК по Московской области.
Нагорный признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, даче взятки и незаконном хранении наркотиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Шаменкова признали виновным в получении взятки, а его жену в посредничестве во взяточничестве.
Установлено, что в 2019 году Нагорный, являясь гендиректором строительной фирмы, для хищения денег на гособоронзаказ подписал контракт на строительство объекта Минобороны. С декабря 2019 по июль 2021 года он похитил свыше 350 млн рублей, полученных в качестве аванса.
Частями он передавал взятку Шаменкову в виде фиктивного трудоустройства его жены и выплаты ей зарплаты, взятка составила свыше 2,2 млн рублей за два года.
При обысках у Нагорного нашли мефедрон (свыше 3,26 грамма) и метамфетамин (2,43 грамма).
Ранее замминистра обороны Тимура Иванова заподозрили в получении взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны, его арестовали.