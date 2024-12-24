РКН: Операторов связи могут обязать выявлять нелегальные кол-центры

Роскомнадзор сообщил о возможном введении обязательного выявления операторами нелегальных кол-центров

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщила пресс-служба Роскомнадзора, новые подходы и технические возможности для борьбы с голосовым мошенничеством, в том числе в мессенджерах, в настоящее время находятся в стадии обсуждения, сообщает ТАСС.

В Роскомнадзоре также обсуждаются дополнительные меры, среди которых упоминается выявление нелегальных кол-центров, использующих сим-боксы. Такая инициатива может стать важным шагом в усилении борьбы с мошенничеством, связанным с использованием телефонных сетей. Этот шаг нацелен на повышение безопасности пользователей и защиту от возможных мошеннических действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что обратит внимание Генпрокуратуры на проблему мошеннических звонков с Украины.

Министерство внутренних дел предупредило о значительном возрастании числа случаев телефонного мошенничества, при которых злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов.

Следственный комитет также предостерег граждан от мошенников, которые выдают себя за сотрудников ведомства и используют поддельные документы для запугивания и вымогательства денег.

Федеральная служба безопасности ранее сообщила, что телефонные мошенники применяют подменные номера, идентичные номерам ФСБ, и выдают себя за сотрудников, требуя перевести деньги на «безопасные счета».