Дума Владивостока не получила обращений о лишении Лагутенко звания почетного гражданина

Дума Владивостока не получала предложений о лишении Лагутенко звания почетного гражданина

Tекст: Елизавета Шишкова

Информация об этом появилась на фоне сообщений, что представители общественности и некоторые почетные граждане Владивостока намерены инициировать процесс лишения звания музыканта из-за того, что он редко бывал в России ранее и сейчас живет в другой стране, сообщает РИА «Новости».

Дума уточнила, что звание может быть отозвано только в случае, если будут предоставлены недостоверные сведения в документах о присвоении звания или в случае вступления в силу обвинительного приговора суда. Также подчеркнуто, что звание не зависит от факта проживания или рождения удостоенных лиц в городе.

Председатель почетных граждан Владивостока и Приморья Светлана Морозова заявила, что намерена обратиться в городскую думу для поиска правовых инструментов по лишению Лагутенко звания. Она подчеркнула, что нынешних механизмов для этого недостаточно, и выразила несогласие с присвоением ему почетного звания.

Напомним, Илья Лагутенко – уроженец Владивостока, который в 2016 году был удостоен звания почетного гражданина города и награжден орденом «За заслуги перед Владивостоком» первой степени. Он также основал международный фестиваль V-ROX, который долгое время проходил во Владивостоке.

Ранее пожар уничтожил один из домов лидера группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко, расположенный в районе Биг-Рок между Малибу и Лос-Анджелесом.

Сообщалось, что Лагутенко планирует провести 40 концертов для восстановления сгоревшего дома стоимостью 700–800 тыс. долларов.