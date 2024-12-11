МВД предупредило о росте случаев мошенничества под видом правоохранителей

МВД зафиксировало рост случаев телефонного мошенничества, совершаемого от имени «правоохранителей»

Tекст: Мария Иванова

Количество случаев телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов, возросло в России, говорится в Telegram-канале официального представителя МВД Ирины Волк.

Мошенники используют профессиональную терминологию и угрожают ответственностью за отказ от сотрудничества. Они часто звонят с подменных номеров, похожих на номера официальных ведомств, а также иногда совершают видеозвонки, демонстрируя поддельные удостоверения.

Жертвам сообщают о якобы возбужденных уголовных делах, угрожая ответственностью за переводы средств за границу. Злоумышленники предлагают перевести сбережения на «безопасный» счет или обналичить деньги для передачи через курьера.

МВД напоминает, что сотрудники правоохранительных органов не уведомляют об уголовном преследовании по телефону и не используют мессенджеры для связи. В случае подозрительных звонков следует прекратить разговор и проверить информацию по официальным телефонам.

Ранее Следственный комитет предупредил граждан о мошенниках, которые выдают себя за сотрудников ведомства, стремясь запугать людей и выманить у них деньги, используя поддельные документы.

Федеральная служба безопасности также сообщила, что телефонные мошенники используют подменные номера, идентичные номерам ФСБ, и выдают себя за сотрудников, требуя перевести деньги на «безопасные счета» для защиты средств.

Между тем президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что обратит внимание Генпрокуратуры на проблему мошеннических звонков с Украины.