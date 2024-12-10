Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.4 комментария
Путин пообещал обратить внимание Генпрокуратуры на мошеннические звонки с Украины
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что обратит внимание Генпрокуратуры на проблему мошеннических звонков с Украины.
«Значит, что касается граждан, находящихся под воздействием: ну конечно, обязательно, и еще раз обращу на это внимание Генпрокуратуры и всех правоохранительных и регулирующих органов. Обязательно укажу на эту проблему еще раз», – приводит его слова РИА «Новости».
Он также отметил, что российским властям известно об украинском участии в телефонном мошенничестве против россиян. «По поводу того, что с территории Украины предпринимаются определенные действия (по мошенничеству против россиян) – абсолютно точно, это нам известно. Это возведено в ранг государственной политики, это одна из линий атак на нас с вами, на наше население», – сказал Путин.
Ранее заместитель министра внутренних дел России Владимир Кубышко рассказал о нескольких звонках, поступивших ему в течение дня от украинских мошенников с целью вымогательства денег.