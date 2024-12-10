Прогнозируемые зарплаты курьеров в Москве достигли 300 тыс. рублей

Tекст: Денис Тельманов

В преддверии новогодних праздников курьерские службы начинают испытывать значительный рост спроса на свои услуги, сообщает «Коммерсант». В Москве и области требуется около 15 тыс. курьеров для работы на предновогодние заказы. На сайте HH.ru опубликовано множество вакансий, где работодатели предлагают зарплаты от 200 тыс. рублей в месяц, а для соискателей с водительскими правами суммы доходят до 360 тыс. рублей.



Руководитель департамента логистических продуктов компании СДЭК Николай Пахомов отметил, что в ближайшие три недели ожидается острый дефицит кадров. «Яндекс», Ozon и «Самокат» активно конкурируют за курьеров, что поднимает ставки на рынке. Стоимость услуг в декабре может увеличиться в полтора-два раза. Средний чек на доставку внутри города, который в обычное время составляет 600-700 рублей, в декабре может превысить 1000 рублей.

Гендиректор компании Dostavista Дмитрий Зубков подтвердил, что из-за высокого спроса на курьеров и дефицита рабочей силы тарифы на доставку растут. Сервисы используют различные мотивационные программы, включая бонусы «приведи друга», которые также увеличивают затраты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, медианная зарплата курьеров с января по ноябрь 2024 года достигла 115,6 тыс. рублей, превысив заработки врачей и IT-специалистов, согласно обзору hh.ru и ПЭК. Россияне выражают недовольство высокими доходами представителей некоторых профессий, особенно госслужащих, что часто обсуждается в социальных сетях. Также сообщалось, что директора департамента угольной промышленности Минэнерго Петра Бобылева задержали после того, как он кинул бутылку шампанского в курьера.