Источник: Чиновник Минэнерго Бобылев кинул бутылку шампанского в курьера

Tекст: Алексей Дегтярев

Происшествие случилось на Фрунзенской набережной, доставщик на машине подъехал на встречу паре, мужчине не понравилось поведение курьера, сказал собеседник ТАСС.

По словам мужчины, курьер якобы превысил скорость на внутридворовой территории, после этого он бросил в машину бутылку с шампанским, она разбила стекло со стороны водителя.

Нарушителя задержали и доставили в полицию, им оказался директор департамента угольной промышленности в Минэнерго Петр Бобылев.

У курьера травмирована голова, ему потребовалась медицинская помощь. Против Бобылева ведется доследственная проверка, выясняется, находился ли он в состоянии алкогольного опьянения.

С 2010 года Бобылев работал в Минэнерго, в 2021 году он был на должности замминистра.