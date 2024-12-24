Почему Макрон стал главным идеологом введения «миротворцев» на Украину

Tекст: Валерия Вербинина

Как сообщает Foreign Policy, Франция активно проталкивает идею размещения европейских войск на Украине в качестве так называемых миротворцев после заморозки конфликта по линии фронта. О том же самом, но более лаконично в этом деле написал «Вашингтон Пост». Таким образом авторитетные западные издания подводят итог активности лидера Франции на украинском направлении за 2024 год.



Разумеется, то, что Эмманюэль Макрон собирается посылать европейских солдат на Украину, вовсе не значит, что эти солдаты обязательно будут французскими. Во внутренней политике у Макрона провал следует за провалом, и все чаще в публичном пространстве произносятся в его адрес слова «отставка» и «импичмент».

Заикаться в данных условиях о том, что ты отправишь граждан своей страны на верную смерть на другой конец Европы, значит если не совершить политическое самоубийство, то ухудшить свое положение – уж точно. По французским законам импичмент президента обставлен такими условиями, что претворить его в жизнь будет чрезвычайно трудно, но все когда-то бывает в первый раз, и ни к чему сейчас Макрону лишний раз искушать судьбу.

В начале декабря Макрон слетал в Польшу и попробовал убедить Варшаву в том, что необходимо будет развернуть на Украине после окончания конфликта группировку из 40 тыс. солдат. Ответственность, вероятно, предлагалось поделить пополам: идея Макрона, солдаты польские. Однако местные власти почему-то не оценили предложенный им план и отправлять войска на Украину отказалась.

Отказ, судя по всему, был выражен вполне категорично, потому что Макрон вернулся из Польши даже раньше запланированного времени. Но это вовсе не означает, что президент страны, чьим символом является галльский петух, отказался от своего намерения.

Еще весной «Аль-Джазира» проанализировала изменения в позиции Макрона, который вначале настаивал на том, что конфликт должен быть разрешен дипломатическим путем. Затем он эволюционировал в ястреба и защитника той точки зрения, что Украину надо максимально вооружать. Агентство на это отметило, что «Макрон желает продвинуть свою концепцию стратегической автономии Европы от Вашингтона и продемонстрировать, что Европа сама может поддерживать Киев, не рассчитывая на США».

Одновременно, скорее всего, Макрон думает и о своем будущем трудоустройстве. Нынешний его президентский срок в любом случае последний, а существование бывших в употреблении французских президентов беспроблемным не назовешь. В лучшем случае их изредка приглашают на ток-шоу, а в худшем припоминают былые прегрешения.

Буквально на днях, например, Николя Саркози признали виновным в коррупции и злоупотреблении влиянием и присудили год носить электронный браслет. Должны были посадить, но адвокаты не зря едят свой хлеб, и подсудимый еще дешево отделался.

Если «стратегическая автономия Европы» обернется некими дополнительными бюрократическими структурами, Макрон как проводник этой идеи может рассчитывать на одно из первых мест и на сохранение своего влияния после истечения срока президентского мандата. Кроме того, участие в любой форме в военных действиях против России позволяет ему сводить счеты за потерянное французское влияние в Африке.

Не говоря уже о чисто экономическом аспекте: французская экономика находится на спаде, и поддержка военно-промышленного комплекса позволяет ей улучшить свое положение. Греет душу рачительных французов и то обстоятельство, что с видом величайшего одолжения они передали украинцам списанное и старое оружие, которое иначе пришлось бы хранить или как-то утилизировать.

Франция поставила Украине большое количество вооружения – от гаубиц «Цезарь» и списанных колесных танков до средств ПВО и беспилотников. Точно известно, хоть и с некоторыми оговорками, что именно было выделено Украине по состоянию на конец декабря 2023 года. Среди переданного ракеты SCALP (аналог британских Storm Shadow, количество скрыто из соображений секретности).

Также, помимо 30 самоходных артиллерийских установок «Цезарь», Франция передала Украине шесть снятых с вооружения гаубиц TRF1, четыре реактивных системы залпового огня и 10 120-мм минометов. Колесные танки, грузовики, бронеавтомобили, внедорожники, беспилотники, устройства для обнаружения дронов, пулеметы, винтовки, патроны, мины, бронежилеты, каски – кажется, нет такого оружия, которое Макрон не поставил бы на Украину.

В июне 2024 года он даже объявил о том, что достигнуто соглашение об отправке истребителей «Мираж 2000-5», тоже не очень новых, но ведь они летают и в воздухе вроде как не разваливаются. А если и развалятся, это не проблема Макрона: добрую волю он продемонстрировал и политические очки заработал.

Однако участие Франции в вооружении Украины не ограничивается передачей оружия. Украинские военные тренировались на французских военных базах, и во французских СМИ несколько месяцев превозносилось обучение бригады, названной в честь Анны Ярославны, королевы Франции, которую здесь предпочитают именовать Анной Киевской.

Недавно было объявлено о том, что на французской территории будет сформирована еще одна украинская бригада. Что касается той бригады, что была названа в честь королевы, с ней все вышло не слишком гладко. Поскольку в бригаду зачисляли насильно, около тысячи солдат дезертировали, как только им представилась такая возможность.

Оставшихся, судя по всему, бросили сражаться под Покровском (красноармейском) в составе штурмовых отрядов, где часть попросту погибла. Уцелевших присоединили к другим армейским частям. Но украинские жизни для французов ничего не значат: как видим, они готовы тренировать вторую бригаду, а вслед за ней, может быть, и третью. Не зря же один французский писатель заметил, что чужие несчастья переживать легче всего.

Нельзя сказать, что позиция Макрона вызывает одобрение у всех во Франции. Депутат от «Национального объединения» Паскаль Бурд заметила, что «Макрон толкает нас к войне» и даже предположила, что он находится под действием каких-то психотропных веществ. Геополитик Пьер Леллюш считает, что «Макрон рискует снести все запоры, которые предохраняют нас от третьей мировой войны».

Но главное, что воинственность во внешней политике не помогает Макрону чувствовать себя уверенно дома. Только что он назначил премьером старого сторонника Байру, который набрал правительство из таких же старых сторонников. Оппозиция уже грозит, что если прежнее правительство не пережило осени, новое не переживет зиму. Однако время идет, а летом Макрон будет иметь конституционное право распустить парламент, который его не устраивает. И наверняка не забудет о новых инициативах в области внешней политики – в том числе по поводу разжигания конфликта на Украине. Решая тем самым за украинский счет собственные задачи – политические и карьерные.