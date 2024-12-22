«Абсолютный стыд» расшатывает кресло под президентом Франции

  • Новость часаПутин открыл новые терминалы аэропортов в регионах России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Путин: Прежнее поколение политиков пошло на разрушение страны
    Катар пригрозил Европе прекращением поставок газа
    Появились спекуляции о еще одной идее Трампа к России для прекращения огня на Украине
    Путин: Мы должны были раньше готовиться к спецоперации на Украине
    Эксперты объяснили, почему американский крейсер сбил истребитель ВМС США
    Премьер Грузии пригрозил отправить президента страны за решетку
    Американист оценил шансы Трампа вернуть Панамский канал США
    Казанский пожарный закрыл собой младенца во время атаки украинских БПЛА
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Эрдогану не удастся построить трубу через Сирию

    Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужно ли в России многоженство

    В заслугу исламу можно поставить то, что он, застав практику полигамии среди арабов, существенно упорядочил и смягчил ее. Но то, что было огромным смягчением нравов в Аравии VII века, вряд ли будет на своем месте в законодательстве России XXI века.

    48 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Путин заглянул на следующую страницу истории 

    Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.

    2 комментария
    22 декабря 2024, 15:03 • В мире

    «Абсолютный стыд» расшатывает кресло под президентом Франции

    «Абсолютный стыд» расшатывает кресло под президентом Франции
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Вербинина

    «Крайне оскорбительные гомофобные высказывания», «абсолютный стыд» и «оскорбление для республики». Такими словами французские политики и пресса реагируют на высказывания президента страны Эммануэля Макрона. При каких обстоятельствах французский лидер наговорил лишнего и почему это может иметь для него весьма серьезные последствия?

    Несколько дней назад на французскую заморскую территорию в Индийском океане – райский архипелаг Майотта – обрушился циклон «Шидо». Скорость порывов ураганного ветра временами превышала 220 км/ч. У домов улетали крыши, у более хлипких построек разлеталось все.

    Тут следует заметить, что Майотта в силу своей принадлежности Франции обладает особой притягательностью для населения соседних островов, которое в массе своей живет в удручающей нищете. Как следствие, Майотта переполнена незаконными мигрантами, которые любыми способами стремятся попасть сюда – и живут они вовсе не в хоромах.

    Стихия оставила множество людей буквально без всего. Кроме того, пострадали школы (более-менее уцелевшие были превращены в пункты временного размещения) и больницы. Также после циклона обострился вопрос с питьевой водой, лекарствами, электричеством (из-за ветра пальмы ломались как спички и рвали провода электропередач) и элементарными удобствами.

    Судя по всему, изначально Макрон вовсе не собирался лететь на Майотту, но масштаб бедствия оказался таким, что президенту Франции все же пришлось появиться лично. Сделал он это со значительным опозданием, чем вовсе не расположил к себе сердца местных жителей. Рассерженные люди кричали «Макрона в отставку» и «нам нужна вода». Президент попытался разрядить обстановку шуткой: «Циклон – не я, это не моя вина». Но там, где даже вода является проблемой, шутки работают плохо.

    Страсти накалились, из толпы стали выкрикивать оскорбления и обвинения, что Франция ничего не делает для того, чтобы помочь людям. В какой-то момент, разозлившись, Макрон выпалил: «Да если бы не Франция, вы были бы в 10 тысяч раз глубже в дерьме!.. Во всем Индийском океане нет такого места, где людям помогали бы больше, чем здесь!».

    Со стороны все выглядело так, что большой белый человек, явившийся из сытой благополучной метрополии, затыкает рты аборигенам и одновременно велит им радоваться, что они вообще признаны частью Франции.

    Выходка Макрона вызвала возмущение, так что ему пришлось оправдываться. И по привычке он решил свалить все на партию Марин Ле Пен.

    «Там были люди из «Национального объединения», которые стояли напротив меня и которые оскорбляли Францию… Понимаете, когда оскорбляют Францию, ее президент начинает сердиться», – не моргнув глазом объявил Макрон.

    «Я никогда не слышала более низкого аргумента в столь серьезных обстоятельствах, – парировала Марин Ле Пен. – Значит, причиной гнева и отчаяния жителей является «Национальное объединение»?».

    Другие оппозиционные политики заклеймили президента за высокомерие, за презрение, за стремление устроить «шоу Макрона». Однако все это оказалось, можно сказать, лишь прелюдией по сравнению с реакцией на несколько статей в газете «Монд», в которых были приведены высказывания Макрона в узком кругу. Вот они как раз произвели эффект разорвавшейся бомбы.

    Надо сказать, что сам по себе «Монд» является неожиданным местом для публикаций такого рода. Долгое время «Монд» был скучноватой, по-своему добротной и вполне проправительственной газетой. Возникает вопрос: что такое могло случиться, если именно здесь и именно сейчас решили припомнить президенту то, что он говорил когда-то. А говорил он такое, что у добропорядочных французов должны зашевелиться волосы от ужаса.

    Например, осенью прошлого года, рассуждая о медицине в присутствии министра здравоохранения Орельена Руссо, Макрон будто бы сказал: «Проблема наших неотложек в том, что там полно Мамаду»,

    намекая на нефранцузское происхождение то ли пациентов, то ли персонала. Впрочем, Кристоф Прюдомм, пресс-секретарь Ассоциации врачей неотложной помощи, не сомневается в том, что президент имел в виду пациентов – мигрантов и незаконных мигрантов, которые будто бы слишком дорого обходятся государству.

    Слова Макрона сочли расистскими, а член партии «Непокоренная Франция» Манюэль Бомпар написал, что это «абсолютный стыд» и «оскорбление для республики». Однако газете «Монд» уже море было по колено, и СМИ довело до сведения общественности, что при премьер-министре Габриэле Аттале его резиденцию – дворец Матиньон – в кругу Макрона запросто называли «дурдомом», а окружение премьера-гомосексуалиста «ничтожными педиками».

    Досталось и женщинам: возглавляющую партию «зеленых» депутата Марин Тонделье и претендентку на место премьера Люси Кастетс Макрон будто бы именовал «кокотками».

    «Здесь отметилось все: расизм, гомофобия, сексизм», – написал депутат Франсуа Рюффен. Депутатка Клеманс Гетте заявила, что расистские выражения «вынуждают ставить вопрос о том, что он (Макрон) недостоин своего места». «Если эти слова подтвердятся, – заметил депутат Давид Гиро, – они лишь подкрепляют законность призывов к отставке президента».

    Задетая Макроном Марин Тонделье обличила «сексистские выражения», которые усугубили «крайне оскорбительные гомофобные высказывания». Разумеется, официальные представители президента самым решительным образом опровергли содержание статей в «Монд».

    Однако обращает на себя внимание тот факт, что даже его сторонники предпочли воздержаться от комментариев, а упомянутый в статьях Орельен Руссо отказался обсуждать слова Макрона, заявив, что все это было давно и его память не удерживает такие детали. Сам же «Монд» в ответ на заявление представителей Макрона дал понять, что совершенно уверен в своих источниках.

    Учитывая вес и влияние «Монд», то, что случилось, имеет признаки явной атаки против президента, цель которой – еще больше ослабить его позиции в момент политического кризиса и подтолкнуть его к отставке, более или менее вынужденной. Дело не только в том, что Макрона публично выставили как человека, позволяющего себе этически сомнительные высказывания, но и в том, что это так или иначе вбивает клин уже между президентом и его сторонниками.

    Другой вопрос – дойдет ли действительно до отставки или импичмента, но семена сомнений в том, что Макрон достоин своей должности, во французское общество уже вброшены. А там, глядишь, всплывут еще какие-нибудь неприглядные высказывания или президент, забывшись, вновь публично отметится каким-нибудь конфузом, который окончательно похоронит его репутацию. Прогнозы о возможности досрочных выборов президента Франции уже прозвучали. И главное, как и в случае с самовольным роспуском Национального собрания, которое развязало нынешний политический кризис во Франции, даже винить будет некого: всё сам.

    Главное
    Путин назвал появление ракеты «Орешник» историческим событием
    Российские войска освободили Лозовую в Харьковской области и Красное в ДНР
    Пассажир упавшего на Камчатке Ан-2 рассказал, как им удалось выжить
    Генпрокуратура Абхазии возбудила дело против депутата Харазии
    Два грузовых поезда столкнулись на Забайкальской железной дороге
    Российского дальнобойщика убили в Иране
    Бастрыкин поручил возбудить дело об истязании детей в Адыгее

    Трамп приступил к шантажу Европы

    Евросоюз рискует попасть в энергетическую ловушку США. Дональд Трамп угрожает объединению вводом товарных пошлин, если Брюссель откажется от наращивания закупок нефти и газа из Штатов. В экспертном сообществе действия республиканца называют «политическим шантажом». Удастся ли Европе дать отпор Вашингтону и к чему приведет желание будущего главы Белого дома нарастить экспорт энергоресурсов? Подробности

    Перейти в раздел

    ПВО Киева оказалась не готова к дуэли с «Орешником»

    ВС России нанесли высокоточный групповой удар по военным объектам в Киеве в ответ на атаку западными ракетами по Ростовской области. По данным Минобороны, цели удара достигнуты, все объекты поражены. Как отмечают эксперты, киевская ПВО не смогла справиться с российскими «Кинжалами» и «Калибрами», таким образом исход возможной «высокотехнологичной дуэли XXI века» против «Орешника», предложенной НАТО Путиным, очевиден уже сейчас. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский выместил бессилие на жилых домах в Казани

    В субботу Казань подверглась массированному налету беспилотников, в основном пострадали высотные жилые здания. По данным Минобороны, атака велась с разных направлений тремя волнами. Несколько дронов удалось сбить или подавить. Эксперты считают, что это был целенаправленный удар с целью посеять панику, кроме того, противник хотел подобраться к крупным промышленным целям в Татарстане. Подробности

    Перейти в раздел

    Убийство в парламенте обнажило специфику абхазской политики

    Абхазская полиция продолжает поиски одного из депутатов страны – он обвиняется в убийстве собственного коллеги во время дискуссии на заседании комитета парламента. Как такое произошло, о чем так жарко спорили народные избранники и какое отношение эта трагедия имеет к переживаемому Абхазией кризису? Подробности

    Перейти в раздел

    Как украинским спецслужбам удалось дотянуться до российского генерала

    Заказчики убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова находятся в военно-политическом руководстве Украины, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Почему именно начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ стал новой целью государственного украинского терроризма и как украинские спецслужбы смогли провернуть эту операцию? Подробности

    Перейти в раздел
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Почему Эрдогану не удастся построить трубу через Сирию

      Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.

      2 комментария
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Нужно ли в России многоженство

      В заслугу исламу можно поставить то, что он, застав практику полигамии среди арабов, существенно упорядочил и смягчил ее. Но то, что было огромным смягчением нравов в Аравии VII века, вряд ли будет на своем месте в законодательстве России XXI века.

      48 комментариев
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Путин заглянул на следующую страницу истории 

      Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.

      2 комментария
    Перейти в раздел

    • В Германии поставили на кон членство в ЕС

      Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила провести референдум о выходе из Евросоюза, чтобы спасти немецкую автомобильную промышленность. Ранее в партии предложили подумать и о выходе из НАТО. Но реально ли это для Германии?

    • В Евросоюзе отменили «победу Украины»

      Руководство Евросоюза заявило об ошибке, которая прокралась в текст заявления по итогам совместных мероприятий с Владимиром Зеленским в Брюсселе: вместо «Украина должна победить в этой войне» нужно читать «Россия не должна одержать верх». Маленькая разница, но принципиальная. И страшная для Украины.

    • Прямая линия с Владимиром Путиным

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............