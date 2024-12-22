«Абсолютный стыд» расшатывает кресло под президентом Франции

Tекст: Валерия Вербинина

Несколько дней назад на французскую заморскую территорию в Индийском океане – райский архипелаг Майотта – обрушился циклон «Шидо». Скорость порывов ураганного ветра временами превышала 220 км/ч. У домов улетали крыши, у более хлипких построек разлеталось все.

Тут следует заметить, что Майотта в силу своей принадлежности Франции обладает особой притягательностью для населения соседних островов, которое в массе своей живет в удручающей нищете. Как следствие, Майотта переполнена незаконными мигрантами, которые любыми способами стремятся попасть сюда – и живут они вовсе не в хоромах.

Стихия оставила множество людей буквально без всего. Кроме того, пострадали школы (более-менее уцелевшие были превращены в пункты временного размещения) и больницы. Также после циклона обострился вопрос с питьевой водой, лекарствами, электричеством (из-за ветра пальмы ломались как спички и рвали провода электропередач) и элементарными удобствами.

Судя по всему, изначально Макрон вовсе не собирался лететь на Майотту, но масштаб бедствия оказался таким, что президенту Франции все же пришлось появиться лично. Сделал он это со значительным опозданием, чем вовсе не расположил к себе сердца местных жителей. Рассерженные люди кричали «Макрона в отставку» и «нам нужна вода». Президент попытался разрядить обстановку шуткой: «Циклон – не я, это не моя вина». Но там, где даже вода является проблемой, шутки работают плохо.

Страсти накалились, из толпы стали выкрикивать оскорбления и обвинения, что Франция ничего не делает для того, чтобы помочь людям. В какой-то момент, разозлившись, Макрон выпалил: «Да если бы не Франция, вы были бы в 10 тысяч раз глубже в дерьме!.. Во всем Индийском океане нет такого места, где людям помогали бы больше, чем здесь!».

Со стороны все выглядело так, что большой белый человек, явившийся из сытой благополучной метрополии, затыкает рты аборигенам и одновременно велит им радоваться, что они вообще признаны частью Франции.

Выходка Макрона вызвала возмущение, так что ему пришлось оправдываться. И по привычке он решил свалить все на партию Марин Ле Пен.

«Там были люди из «Национального объединения», которые стояли напротив меня и которые оскорбляли Францию… Понимаете, когда оскорбляют Францию, ее президент начинает сердиться», – не моргнув глазом объявил Макрон.

«Я никогда не слышала более низкого аргумента в столь серьезных обстоятельствах, – парировала Марин Ле Пен. – Значит, причиной гнева и отчаяния жителей является «Национальное объединение»?».

Другие оппозиционные политики заклеймили президента за высокомерие, за презрение, за стремление устроить «шоу Макрона». Однако все это оказалось, можно сказать, лишь прелюдией по сравнению с реакцией на несколько статей в газете «Монд», в которых были приведены высказывания Макрона в узком кругу. Вот они как раз произвели эффект разорвавшейся бомбы.

Надо сказать, что сам по себе «Монд» является неожиданным местом для публикаций такого рода. Долгое время «Монд» был скучноватой, по-своему добротной и вполне проправительственной газетой. Возникает вопрос: что такое могло случиться, если именно здесь и именно сейчас решили припомнить президенту то, что он говорил когда-то. А говорил он такое, что у добропорядочных французов должны зашевелиться волосы от ужаса.

Например, осенью прошлого года, рассуждая о медицине в присутствии министра здравоохранения Орельена Руссо, Макрон будто бы сказал: «Проблема наших неотложек в том, что там полно Мамаду»,

намекая на нефранцузское происхождение то ли пациентов, то ли персонала. Впрочем, Кристоф Прюдомм, пресс-секретарь Ассоциации врачей неотложной помощи, не сомневается в том, что президент имел в виду пациентов – мигрантов и незаконных мигрантов, которые будто бы слишком дорого обходятся государству.

Слова Макрона сочли расистскими, а член партии «Непокоренная Франция» Манюэль Бомпар написал, что это «абсолютный стыд» и «оскорбление для республики». Однако газете «Монд» уже море было по колено, и СМИ довело до сведения общественности, что при премьер-министре Габриэле Аттале его резиденцию – дворец Матиньон – в кругу Макрона запросто называли «дурдомом», а окружение премьера-гомосексуалиста «ничтожными педиками».

Досталось и женщинам: возглавляющую партию «зеленых» депутата Марин Тонделье и претендентку на место премьера Люси Кастетс Макрон будто бы именовал «кокотками».

«Здесь отметилось все: расизм, гомофобия, сексизм», – написал депутат Франсуа Рюффен. Депутатка Клеманс Гетте заявила, что расистские выражения «вынуждают ставить вопрос о том, что он (Макрон) недостоин своего места». «Если эти слова подтвердятся, – заметил депутат Давид Гиро, – они лишь подкрепляют законность призывов к отставке президента».

Задетая Макроном Марин Тонделье обличила «сексистские выражения», которые усугубили «крайне оскорбительные гомофобные высказывания». Разумеется, официальные представители президента самым решительным образом опровергли содержание статей в «Монд».

Однако обращает на себя внимание тот факт, что даже его сторонники предпочли воздержаться от комментариев, а упомянутый в статьях Орельен Руссо отказался обсуждать слова Макрона, заявив, что все это было давно и его память не удерживает такие детали. Сам же «Монд» в ответ на заявление представителей Макрона дал понять, что совершенно уверен в своих источниках.

Учитывая вес и влияние «Монд», то, что случилось, имеет признаки явной атаки против президента, цель которой – еще больше ослабить его позиции в момент политического кризиса и подтолкнуть его к отставке, более или менее вынужденной. Дело не только в том, что Макрона публично выставили как человека, позволяющего себе этически сомнительные высказывания, но и в том, что это так или иначе вбивает клин уже между президентом и его сторонниками.

Другой вопрос – дойдет ли действительно до отставки или импичмента, но семена сомнений в том, что Макрон достоин своей должности, во французское общество уже вброшены. А там, глядишь, всплывут еще какие-нибудь неприглядные высказывания или президент, забывшись, вновь публично отметится каким-нибудь конфузом, который окончательно похоронит его репутацию. Прогнозы о возможности досрочных выборов президента Франции уже прозвучали. И главное, как и в случае с самовольным роспуском Национального собрания, которое развязало нынешний политический кризис во Франции, даже винить будет некого: всё сам.