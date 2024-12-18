Ле Пен предсказала досрочные президентские выборы во Франции

Марин Ле Пен предсказала досрочные выборы из-за слабого положения Макрона

Tекст: Дмитрий Зубарев

Марин Ле Пен, глава парламентской фракции правой партии «Национальное объединение», заявила в интервью газете Le Parisien, что Франции могут потребоваться досрочные президентские выборы из-за сложной ситуации, в которой оказался нынешний президент Эммануэль Макрон, пишет ТАСС.

По словам Ле Пен, существуют многочисленные факторы, которые могут заставить Макрона досрочно завершить свой президентский срок. Она отметила, что готовится к возможным досрочным выборам в качестве меры предосторожности.

Ле Пен также выразила мнение, что Макрон может столкнуться с проблемами даже от своих союзников из центристского блока. Она подчеркнула, что существуют разногласия с назначенным премьер-министром Франсуа Байру, который был назначен после напряженных переговоров с президентом. Байру даже пригрозил вывести свое «Демократическое движение» из коалиции, если его не назначат премьер-министром, что, по словам Ле Пен, ставит под вопрос право президента на назначение премьера.

Кроме того, Ле Пен указала на то, что Макрон утрачивает влияние на международной арене, в том числе в Европейском союзе. Она упомянула конфликт с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен из-за соглашения о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР, которое противоречило позиции Франции. В контексте этих событий Ле Пен делает вывод о том, что Макрон потерял свое влияние и авторитет как внутри страны, так и за ее пределами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон назначил лидера партии «Демократическое движение» Франсуа Байру новым премьер-министром страны, а такое решение было принято под угрозой отказа в поддержке со стороны его партии. Также сообщалось, что агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Франции, что может отразиться на экономической стабильности страны.