Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.0 комментариев
Макрон назначил нового премьер-министра Франции
Макрон назначил лидера «Демократического движения» Франсуа Байру премьером Франции
Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил лидера центристской партии «Демократическое движение» 73-летнего Франсуа Байру новым премьер-министром страны, сообщили в Елисейском дворце.
Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил нового премьер-министра, им стал 73-летний Франсуа Байру, лидер центристской партии «Демократическое движение», передает ТАСС.
Назначение Байру последовало после отставки его предшественника Мишеля Барнье, также 73-летнего, который покинул пост после принятия резолюции о недоверии его правительству. Решение о вотуме недоверия было принято Национальным собранием Франции 4 декабря.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Мишеля Барнье после того, как правительство получило вотум недоверия от парламента, Барнье подал в отставку после рекордного вотума недоверия.