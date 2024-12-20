Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.0 комментариев
Как Алиев вычислил в Грузии «уши Макрона»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что за событиями в Грузии стоит президент Франции Эммануэль Макрон. Попытки свергнуть власть со стороны прозападной оппозиции в Тбилиси выдохлись, но еще не закончены – предстоит последний решительный штурм на новогодние праздники. Какова роль Макрона во всем этом?
«Опять, видите, уши Макрона торчат. Не сидится человеку в своей стране, ему обязательно надо и в Грузию залезть». С этой репликой президента Азербайджана Ильхама Алиева, брошенной им в ходе интервью ВГТРК, трудно спорить. Видим. Торчат.
Именно Макрон в Грузии сейчас – главный игрок со стороны Запада. У американцев «пересменка» – им просто не до того, а Евросоюз не знает, что делать. Брюссельская бюрократия даже не может определиться, кого в следующем году считать президентом: Михаила Кавелашвили или Саломе Зурабишвили. Официальные комментарии на этот счет невнятные.
Кавелашвили (к слову, чемпион России по футболу 1995 года) был избран как президент грузинским парламентом и должен принести присягу 29 декабря. Но он – человек партии «Грузинская мечта», победившей по итогам парламентских выборов в октябре. В Евросоюзе считают, что «Грузинская мечта» – плохая партия, поэтому выборы, на которых она победила, тоже плохие, пусть даже профильная структура ОБСЕ (так называемое БДИПЧ), за этими выборами наблюдавшая, считает иначе.
В общем, что-то из серии «сердцем чувствую, а доказать не могу».
С Брюсселем во всем солидарна пока еще действующий президент Зурабишвили. Это его «надежный человек», однако в ненадежном положении. У президента Грузии скудные полномочия, но и они истекают 29 декабря. Однако Зурабишвили уже неоднократно заявила, что отказывается покидать свой пост, потому что – см. выше: победитель у выборов плохой и выборы тоже плохие.
«Плохие победители» из парламента обещают вывести «мадам вредину» (буквально так и обещают) из Президентского дворца силой, поэтому Грузии на новогодние праздники обещана насыщенная политическая жизнь.
Проблема, конечно, не в споре о полномочиях Зурабишвили – там и спорить не о чем: какими бы «плохими» ни были выборы и их победитель, у грузинского президента от этого не отрастают дни в должности сверх установленных законом шести лет. Поэтому власть, даже совсем номинальную, отдавать все равно придется.
Однако вывод старушки из дворца станет поводом для проигравших устроить «праздник непослушания» – очередную акцию протеста в Тбилиси со стрельбой по полицейским из фейерверков и прочим грузинским колоритом. Евросоюз протестующих поддерживает громогласно и, скорее всего, материально, но как будто по учебникам слепленный «массовый протест» не имеет достаточной поддержки, поэтому недостаточно массовый и недостаточно сильный.
Попытка революции явно выдыхается, а холода ее почти наверняка добьют. Последний видимый повод бунтовщиков и Запада для серьезной попытки штурма позиций «Грузинской мечты» – выселение Зурабишвили. Это слабая карта, но разыграть ее попытаются – других просто нет.
Тут-то из-за Кавказского хребта и показались «уши» Эммануэля Макрона.
Президент Франции пытается быть сразу везде, как Фигаро. Этого требует не только его натура, но и внешнеполитические амбиции Пятой республики. Если из заварушки в любой части мира есть щелочка в Париж, из нее рано или поздно вылезет Макрон, чтоб раздвинуть щелочку до размеров окна.
В грузинском случае «окно» трудно не заметить: Зурабишвили родилась во Франции при Сталине и работала в МИД Франции при Брежневе, а грузинской гражданкой стала только в XXI веке. Таких допустимо назвать не просто иностранными агентами, а иностранцами.
Наверняка Макрон имеет влияние на Зурабишвили, и с этих позиций вступил в торг с Тбилиси: пытается продать спокойный уход старушки на покой. А получить хочет что-то, что можно будет подать как компромисс с Тбилиси и небольшую политическую победу лично Макрона.
При этом француз показал знание региона, сразу позвонив кому нужно: не премьер-министру, а основателю правящей партии и только формально простому депутату Бидзине Иванишвили, которого – в зависимости от степени симпатии к нему – называют то «крестным отцом» власти, то ее «серым кардиналом», то самым влиятельным (и богатым) человеком в Грузии.
О чем они говорили, доподлинно неизвестно. Несмотря на свой эгоцентризм, Макрон должен понимать, что революция в Грузии «не взлетела», а у ЕС сейчас не так много рычагов влияния. В Брюсселе планировали, что будут шантажировать Тбилиси евроинтеграцией, но «Грузинская мечта» со своей стороны заморозила этот вопрос до 2028 года, дав Брюсселю возможность остыть.
Француз попросил немного и в основном для себя в том случае, если смотрит на ситуацию рационально и адекватно. Как можно смотреть неадекватно, продемонстрировал его приятель Владимир Зеленский. Он на грузинские события смотрит, как максималист.
«К сожалению, подконтрольная России мафия в Грузии работает над тем, чтобы затянуть страну под влияние Путина и отвлечь ее от европейского пути… Мы не можем позволить себе потери ни одной страны в нашей Европе, ведь падение одной приблизит нас всех к расколу и конфликту», – заявил тот, кто называет себя президентом Украины, призвав европейских лидеров давить на «олигарха» Бидзину Иванишвили и «его приятелей», «чтобы не позволить им получить выгоду от украденного европейского будущего Грузии и потерянных десятилетий прогресса».
Зеленский в этой истории – лицо заинтересованное. Наверняка он рассчитывает, что в случае смены власти в Тбилиси Грузия откроет «второй фронт» против Российской армии в Абхазии и Южной Осетии, на что «Грузинскую мечту» уговорить не удалось.
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Что же касается Ильхама Алиева, он решил потрепать Макрона за вылезшие уши как по политическим причинам, так и по личным.
С точки зрения политики у Баку прекрасные отношения с «Грузинской мечтой». А на личном уровне президент Алиев к Макрону испытывает глубокую неприязнь.
Частично она передалась ему от товарища – президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, у которого с французским президентом давно идет «холодная война». Но в большей степени все из-за того, что в конфликте Азербайджана с Арменией Париж был активным лоббистом интересов Армении (что в общем-то логично, учитывая никем точно не подсчитанную, но предположительно высокую долю этнических армян в населении Франции).
Важно отметить, что ни армянам, ни – тем более – карабахским армянам суета Макрона ничем не помогла. Но у Алиева «осадочек остался».
Президент Азербайджана уверен, что в Грузии «все идет в сторону стабильности», другими словами, интриги и схемы Макрона опять обречены на провал.
Никогда нельзя сбрасывать со счетов возможность трагедии (например, провокации с человеческими жертвами), которая, возмутив людей, станет той искрой, которая разожжет огонь революции заново.
Но, справедливости ради, и с конструктивными инициативами, и с организацией кровавых провокаций у Макрона не складывается. У него все не складывается.
Такой человек.