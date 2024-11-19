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    19 ноября 2024, 13:30 • В мире

    Ссора с Россией заставляет ЕС предать интересы Франции ради Германии

    Ссора с Россией заставляет ЕС предать интересы Франции ради Германии
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Вербинина

    Евросоюз пытается купировать далеко идущие последствия разрыва экономических связей с Россией. Ради этого Брюссель готов заключить эпохальное торговое соглашение с Латинской Америкой. О чем идет речь – и почему новый договор окажется в интересах Германии, но в итоге погубит целую отрасль французской экономики?

    До конца года власти Евросоюза намерены подписать соглашение о свободной торговле с так называемым МЕРКОСУР – экономическим альянсом стран Латинской Америки, в который среди прочего входят Бразилия и Аргентина. Казалось бы, в нынешнем своем положении ЕС обязан считать такое соглашение удачей. В условиях закрытия российских рынков и кризиса со сбытом промышленных товаров Евросоюз найдет для них новый рынок сбыта.

    Проблема в том, что оно работает в обе стороны. И если Европа может рассчитывать на то, что ее промышленная продукция будет пользоваться спросом на новом рынке, с сельским хозяйством все обстоит далеко не так благополучно.

    Себестоимость сельскохозяйственной продукции в ЕС в среднем гораздо выше, чем в Южной Америке. Это значит, что в случае подписания соглашения на европейские рынки хлынет поток дешевой продукции из-за океана. Как следствие, сельское хозяйство самого ЕС окажется в кризисе, а безработица в этом секторе взлетит до небес. И особенно туго придется первому производителю сельхозпродукции в Евросоюзе – Франции.

    Дело осложняется еще и тем, что Америка только что выбрала Трампа. Бывший и будущий президент США недвусмысленно дал понять, что будет оказывать экономическое давление в том числе на Европу. Заградительные пошлины? Дополнительные налоги? Прямые и косвенные запреты? Да сколько угодно: Трамп бизнесмен, и он отлично знает законы бизнеса. Причем в данном случае он сам же и будет их устанавливать, решая, кому можно торговать в Америке, а кому нет.

    Куда податься бедному Евросоюзу, который потерял российские рынки, дешевую энергию в виде российского газа и вдобавок влез в украинский конфликт, то ли разрешив, то ли нет наносить удары своим оружием по российской территории? Собственно европейский рынок давно поделен, в Азии и Африке не может быть ничего нового, Америка при Трампе, считай, будет потеряна – а сбывать куда-то свою продукцию надо.

    Поэтому соглашение о свободной торговле с МЕРКОСУР, теоретически создающее общий рынок с 700 млн потребителей, предстает для ЕС палочкой-выручалочкой. Да, европейскому сельскому хозяйству придется пострадать, зато промышленность окажется в выигрыше.

    Однако поскольку Евросоюз – понятие весьма растяжимое, промышленность промышленности рознь в различных его частях. Например, Германия, взвесив все за и против, сделала ставку на подписание соглашения, решив, что плюсы его перевесят минусы. Можно считать, что именно ФРГ и его промышленное лобби является движущей силой этого соглашения. Рассчитывая, что соглашение спасет в том числе немецкий автопром, который в последнее время переживает колоссальный кризис.

    Другое дело – Франция: тщательно рассмотрев вопрос, правительство решило, что соглашение им не нужно и что оно может только навредить экономике страны. «Франция против этого соглашения», – заявил президент Эммануэль Макрон, который только что летал в Аргентину общаться с ее новым президентом Хавьером Милеем. «Мы говорим этому соглашению нет», – вторит ему премьер-министр Мишель Барнье.

    Но судьба Франции решается в Брюсселе, так как Франция – всего лишь часть Евросоюза.

    И хотя соглашение о свободной торговле обсуждалось аж целых 25 лет, считают, что именно теперь дело сдвинется с мертвой точки. Просто потому, что ЕС фактически некуда деваться: бери, что дают.

    Предполагается, что соглашение отменит более 90% существующих таможенных пошлин на многочисленную продукцию, включая автомобили и лекарства. Также отменяется налогообложение для определенных объемов ввозимых в ЕС продуктов. К примеру, это коснется сахара (180 тыс. тонн в год), мяса птицы (100 тыс. тонн в год), говядины (99 тыс. тонн в год), риса (60 тыс. тонн в год).

    Европейцы смогут ввозить без пошлин в Латинскую Америку вино, шоколад, печенье, сыр, а также, например, газировку. Хотя не факт, что местное население перестанет покупать свои дешевые сыры и поменяет их на дорогие французские: помимо разницы в себестоимости, затраты на логистику никто не отменял.

    Решив, по французской пословице, что игра не стоит свеч, Макрон озаботился поиском союзников, которые могли бы помочь заблокировать подписание соглашения.

    Для этого против соглашения должны проголосовать как минимум четыре члена ЕС, но это еще не все. Страны, которые протестуют против закона, должны представлять более 35% населения ЕС. Таким образом, недостаточно надавить на Мальту, Кипр и Люксембург, чтобы добиться своего. Французские власти попытались привлечь на свою сторону Польшу и рассчитывали на недовольство Австрии, но похоже на то, что в конечном итоге те предпочли занять более осмотрительную позицию.

    Вторая возможность заблокировать соглашение у Франции будет в Европарламенте, которому предстоит утвердить подписанный документ. Как считает евродепутат Паскаль Канфен, «Франция должна заняться поиском союзников для того, чтобы заблокировать принятие соглашения». По его словам, французские депутаты Европарламента выступают против соглашения практически единым фронтом, но нужно также привлечь на свою сторону депутатов из других стран.

    Предстоящие недели обещают быть горячими для Европы, где работники сельскохозяйственного сектора намерены выйти на защиту своих прав. Это касается не только Франции, в которой профсоюзы призывают к акциям протеста. Как отмечают представители немецкого профсоюза, «необходимо пересмотреть условия соглашения… оно приведет к тому, что национальная продукция будет заменена импортом, произведенным по нормам прошлого века, к ущербу потребителей».

    В Евросоюзе не без основания указывают, что в Латинской Америке придерживаются не таких строгих норм пищевой продукции, в то время как в самом ЕС они становятся все более драконовскими. Получается странная вещь – с одной стороны, от своих требуют все больше и больше, а с другой – с легкостью жертвуют ими ради очередной сиюминутной выгоды.

    В Испании отношение к соглашению смешанное – оно не нравится производителям мяса, но виноделы и производители оливкового масла, напротив, считают, что оно будет им выгодно. В Голландии перспектива его подписания насторожила производителей сахара и мяса птицы. Польша, Австрия, Ирландия – везде грядущее соглашение вызывает опасения. В Италии министр сельского хозяйства Франческо Лоллобриджида высказался против заключения соглашения «в нынешней форме» и призвал пересмотреть его условия.

    Французы первыми решили перейти к действиям и начали в знак протеста точечно перекрывать дороги и мосты по всей Франции.

    Пока все происходит вполне дружелюбно, с предупреждениями и рекомендациями, как объехать проблемные места, но это только начало.

    Другой вопрос, изменят ли эти протесты что-либо – и тут ответ, скорее всего, будет отрицательный. Европе – и Германии прежде всего – кровь из носу нужны новые рынки, иначе нынешний экономический спад рискует обернуться полномасштабным кризисом. Французским сельским хозяйством пожертвуют ради выживания немецких автомобильных концернов. А все потому, что до Европы начали доходить шоковые последствия разрыва экономических связей с Россией – ведь до этого момента и с французским сельским хозяйством, и с немецким автопромом все было более чем хорошо.

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