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    4 февраля 2024, 20:00 • В мире

    Фермеры заставили пересмотреть отношение Евросоюза к Украине

    Фермеры заставили пересмотреть отношение Евросоюза к Украине
    @ REUTERS/Yves Herman

    Tекст: Валерия Вербинина

    Концепция зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом терпит крах на наших глазах. Приговор ей фактически вынесли протесты французских, бельгийских, испанских и прочих фермеров, охватившие европейские столицы. Лидеры стран ЕС открыто признают, что интересы собственных фермеров им гораздо дороже, чем Украина.

    По европейским меркам образцовый и даже скучновато-правильный Брюссель на уходящей неделе стал ареной знаменательных событий, которые рикошетом ударили по Украине. Дело в том, что волны протеста европейских работников сельскохозяйственного производства докатились до столицы Евросоюза. Более тысячи человек из Бельгии, Франции, Италии, Испании и других государств прибыли в Брюссель на тракторах, огласили сонные улочки звуками клаксонов, жгли покрышки, мусор и снопы сена в знак протеста на площади рядом с европейским парламентом и требовали, чтобы к ним прислушались.

    «Мы производим продукцию себе в убыток, мы вынуждены заполнять пачки бумажек, и даже чиновники, которые должны нам помогать консультациями, не могут разобраться, как работает система», – заявил производитель молочной продукции, приехавший с запада Бельгии. Владелица фермы, расположенной во французской Бретани, высказывает еще более категоричное требование: «Мы хотим, чтобы Европа перестала подписывать направо и налево соглашения о свободной торговле, из-за которых наша продукция вынуждена иметь дело с недобросовестной конкуренцией».

    Под недобросовестной конкуренцией имеется в виду обилие низкокачественной, но дешевой сельскохозяйственной продукции, которая проникает на рынки благодаря попустительству европейских элит и разоряет местных производителей. Европейцев тревожит перспектива подписания так называемого соглашения Меркосур со странами Южной Америки, которые благодаря ему получат возможность выйти на европейский рынок и, скорее всего, потеснить местных производителей.

    Однако гораздо больше их раздражает изобилие дешевой украинской продукции, которая хлынула в Европу вскоре после начала конфликта.

    Как пишут сами французские СМИ: «С момента подписания соглашения о свободной торговле с Украиной украинская курятина стала составлять конкуренцию французской, при том, что украинская продукция не соблюдает нормы, которым подчиняются наши производители… и обходится более чем в два раза дешевле».

    Даже президент Франции Макрон был вынужден признать, что «объемы и качество украинского импорта дестабилизируют европейский рынок, в особенности когда речь идет о курятине и зерне».

    Тем не менее долгое время представители европейских элит пытались делать вид, что ничего особенного не происходит, и добились того, что ситуация накалилась до предела. Аграрии заговорили уже не только о недобросовестной конкуренции и о бумажной волоките, но и о проблемах с пенсиями, а также о том, что работники отрасли в принципе получают удручающе мало, но трудиться при этом вынуждены от зари до зари. Протесты дошли до западных границ Европы, захватив обычно тихую Португалию, а во Франции протестующие всерьез вознамерились перекрыть основные дороги, ведущие в Париж.

    Французские власти решили не ждать, когда столицу реально отрежут от источников снабжения, и на амбразуру бросили премьер-министра Габриэля Атталя, который начал свое выступление с риторических вопросов: «Как продолжать производить больше и лучше? Как противостоять изменению климата? Как не сталкиваться с незаконной конкуренцией чужих стран? Как удержаться на рынке, который порой напоминает джунгли?».

    Констатировав, что власти сделали в джунглях «некоторые ошибки» и вовремя не заметили «болезнь», которая поразила сектор сельского хозяйства, премьер-министр принес свои извинения и стал излагать план дальнейших действий правительства. Помимо увеличения финансирования отрасли, во-первых, следует разобраться с синтетическим мясом, «которое не отвечает концепции французского питания», во-вторых, нужно запретить импорт овощей и фруктов, при выращивании которых использовался пестицид тиаклопорид, запрещенный в стране аж с 2018 года,

    И наконец, в-третьих, планируется разобраться с украинской продукцией. «Что касается Украины, как я уже говорил, мы продвигаем защитные меры, в особенности в том, что касается импорта мяса птицы. Также мы собираемся затронуть вопрос об украинском зерне», – говорит французский премьер.

    Любопытно, что после Атталя слово взял министр финансов Брюно Ле Мэр, который заявил, что «недопустимо, чтобы французское происхождение продукции, которое является залогом качества, подделывали некоторые перекупщики, которые наносят таким образом урон нашим производителям». Он пообещал ввести множество мер контроля происхождения и взимать штраф до 10% оборота с посредников, которые будут выдавать дешевую продукцию за качественную французскую. В случае, если будет доказано активное участие торговых сетей в обмане, последние получат штраф до 2% оборота.

    Иными словами, дешевая низкокачественная продукция не только приводит к падению цен и проблемам для местных производителей. Выходит, что ловкие перекупщики наловчились выдавать дешевое и некачественное (украинское) за качественное и дорогое (европейское). Проблема приобрела такие масштабы, что пришлось вмешаться властям и грозить гигантскими штрафами.

    Уже открыто говорится, что, например, украинская курятина ввозится во Францию под видом голландской, а также бельгийской и даже польской. По подсчетам специалистов, импорт куриного мяса с Украины удвоился за последний год, что означает для потребителя замещение привычного французского продукта дешевым привозным, а для французского производителя – потерю рынка и возможное разорение.

    Так что не зря находящийся сейчас в Брюсселе президент Макрон заявил о необходимости создать «европейские органы санитарного и сельскохозяйственного контроля», которые будут следить за тем, чтобы импортируемая в Евросоюз продукция отвечала всем его требованиям. Также он вслед за Атталем повторил, что в отношении украинской продукции будут введены ограничительные меры, чего настоятельно требуют во Франции.


    Макрон, равно как и европейские элиты, здесь верен себе. Для Европы всегда есть свои и чужие, и свои интересы всегда будут стоять выше, какие бы слова при этом ни произносились. В начале конфликта Евросоюз принял решение пустить к себе украинскую продукцию, чтобы облегчить финансирование военных действий. Теперь, когда выяснилось, что это бьет по его собственному сельскохозяйственному сектору, уже и проект «органов контроля» имеется, и ограничительные меры тут как тут.

    Точно так же будет со всем остальным. Пока Евросоюзу выгодно, он будет сулить Украине членство и любые преференции, но как только он сочтет, что овчинка не стоит выделки, у него сразу же найдутся десятки причин, чтобы сдать назад.

    В нынешней ситуации, например, он четко демонстрирует, что собственные фермеры для него дороже. И даже если качество украинских продуктов будет соответствовать всем европейским требованиям, непременно найдется какая-нибудь закорючка, которая позволит на совершенно законном основании их не пускать, чтобы не создавать себе проблем. А уж свои-то куры всегда будут такие, как надо – даже не сомневайтесь.

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