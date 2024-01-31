Отомстить президенту Эквадора сможет каждый россиянин

Tекст: Дмитрий Бавырин

Эквадор – 18-миллионное государство с 200-летней историей, с которым мы десятилетиями жили душа в душу. Среди тех латиноамериканских стран, кто вел себя с Россией, как союзник, сильнее дружили только с «социалистической тройкой» – Венесуэлой, Кубой, Никарагуа, а сразу за ними шли Боливия и Эквадор. Все вместе – Боливарианский альянс, головная боль Государственного департамента США.

Точнее, так было, пока у власти был Альянс ПАИС, что расшифровывается как «гордая и суверенная родина». Основатель этой партии, социалист и ненавистник США Рафаэль Корреа десять лет был президентом Эквадора, но переехал в Европу и устроился на работу в испаноязычную версию телеканала RT, когда суд на родине присудил ему восемь лет тюрьмы по обвинению в коррупции.

Примечательно, что Интерпол отказал Эквадору в его розыске. Даже там не стали спорить, что дело заведомо политическое.

Время Корреа было хорошим временем не только для российско-эквадорских отношений, но и для Эквадора, в чем эквадорцы впоследствии убедились. Преемник Корреа и его многолетний заместитель Ленин Морено, известный в том числе своим чувством юмора, придя к власти, пошутил так, что Корреа этого себе до сих пор простить не может. А именно: произвел политический разворот на 180 градусов. Например, помирился с США, начал либеральные реформы в экономике, сдал британской полиции основателя «Викиликс» Джулиана Ассанжа, до того укрывавшегося в эквадорском посольстве.

В 2019 году из-за резкого подорожания топлива начались массовые протесты, вдохновляемые Корреа. «Предатель революции» Морено был вынужден свернуть некоторые нововведения, но победителем в их поединке стал «третий смеющийся» – давний противник ПАИС из право-либерального лагеря Гильермо Лассо, победивший на выборах 2021 года из-за всего того, что случилось при Ленине – от разгула преступности до роста безработицы.

При Лассо, исторически ориентированном на Вашингтон, отношения с Москвой испортились, а многие программы по сотрудничеству оказались свернуты. Однако продержался он во власти недолго – всего два с половиной года. После попытки импичмента, конституционного кризиса и досрочных выборов президентом стал нынешний глава Эквадора Даниэль Нобоа.

Многие надеялись, что при нем будет, как было прежде, при Корреа. Теперь очевидно: как прежде не будет.

Нобоа подтвердил, что передаст США российскую военную технику, находящуюся в распоряжении Эквадора, и сделает это, несмотря на протесты Москвы и предупреждение российского посла, что такой поступок будет расценен как недружественный.

Уж от кого-кого, а от вашего мальчика мы не ожидали, говорили в таких случаях советские учителя.

Нобоа ведь правда «мальчик», самый юный глава государства в мире, если не считать некоторых лидеров военных хунт в Африке: всего 36 лет. Он не правый и не левый, а президентом стал на обещаниях покончить с преступностью.

При этом в блок партий, его поддерживающих, вошли остатки Альянса ПАИС, растерявшего популярность в период Морено, а сам Нобоа возглавлял парламентскую комиссию по связям с Россией, бывал в Москве уже после начала СВО и имел основания считаться «нашим парнем».

Проблема в том, что преступность решила покончить с Нобоа первой, а в Вашингтоне решили использовать это для антироссийской интриги.

В начале 2023 года в Эквадоре началась гражданская война, если можно назвать гражданами участников наркомафии и других ОПГ. Именно они объявили войну правительству, и эта война идет до сих пор и будет идти, как обещает Нобоа, вплоть до полного уничтожения противника.

В таких условиях у Эквадора жадный спрос на современную полицейскую и военную технику. Вашингтон вызвался такую предоставить, а взамен пожелал всего ничего – старые вооружения советско-российского производства, включая те, что поставлялись в Эквадор во времена Корреа.

Очевидно, что все это подлатается где-нибудь в Чехии или Болгарии, а после будет отправлено на Украину. С советской техникой ее армия умеет обращаться лучше, чем к любой другой. Но о какой номенклатуре идет речь, доподлинно неизвестно. Информация эта наверняка секретная, но в Эквадоре точно используют вертолеты Ми-171 и ПЗРК «Игла».

Такая сделка противоречит соглашениям между Россией и Эквадором, на что Нобоа указывает Москва. Это не какой-то особый случай, это базовое правило на рынке вооружений – запрет на реэкспорт без разрешения поставщика, который должен быть уверен в том, что оружие не окажется в руках его врагов или террористов. В случае властей в Киеве – это для России два из двух.

Однако эквадорская госкомиссия признала старую российскую технику «некондицией» или, другими словами, металлоломом, а в картине мира Нобоа запрещен реэкспорт именно вооружений, но не металлолома. За «металлолом» ему дают «вундервафли», поэтому для Эквадора это выгодная сделка.

Нобоа не берет в расчет ни то, что украинцы привыкли к поставкам «некондиции», ни то, что у России нет оснований доверять выводам госкомиссии довольно коррумпированного государства. Но главное, что друзья и партнеры так не поступают – не нарушают соглашений, особенно в столь чувствительной сфере, как национальная безопасность.

Президента Эквадора несколько извиняет то, что политически он лишен антироссийского настроя, а сделка с США продиктована не русофобией или украинофилией. Нобоа неоднократно выражал надежду, что его решение не испортит отношений с Россией. Надежды, как и прежде, питают юношей.

Какие меры применить к Эквадору и что учесть на будущее – теперь решать властям. Рвать все связи, наверное, не стоит, но дурной пример заразителен, поэтому реакция важна.

Особенность ситуации в том, что проучить Эквадор способно население России в целом. Правда, для этого потребуется что-то вроде национального бойкота.

Про Эквадор, благодаря его названию, все знают, что он расположен на экваторе, а больше про него не знают примерно ничего. А страна это примечательная. Например, тем, что является одним из крупнейших производителей бананов в мире, в этой отрасли заняты десятки тысяч ее граждан.

В случае российского рынка Эквадор почти что монополист: доля его бананов колеблется от года к году на промежутке от 95 до 99%.

Также в Эквадоре закупаются ананасы, но ананасы россияне едят умеренно, а вот бананов в РФ за весь прошлый год эквадорцы поставили более чем на миллиард долларов.

Чтоб наказать Эквадор, достаточно отказаться от бананов. Звучит смешно, но мы и Грузию в былые годы наказывали отказом от боржоми, и Молдавию отказом от вина, и Латвию отказом от шпрот, и весь Евросоюз – по длинному списку продуктов питания.

Бананы – самое уязвимое место Эквадора. Если не считать наркомафию, коррупцию, уличную преступность и недальновидность его политиков.